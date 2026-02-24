24 Febbraio 2026
di
All Music Italia
News
Condividi su:
24 Febbraio 2026

Raf a Sanremo 2026: 66 anni, 5 Festival e una carriera che non invecchia (proprio come lui)

Raffaele Riefoli è nato il 29 settembre 1959: 66 anni, cinque Sanremo, un terzo posto all'Eurovision e oltre quarant'anni di carriera.

News di All Music Italia
Raf, al secolo Raffaele Riefoli, sul palco del Festival di Sanremo 2026
Condividi su:

Raf è tornato sul palco dell’Ariston questa sera con Ora e per sempre, il brano con cui partecipa alla 76ª edizione del Festival di Sanremo. In tanti, guardando la prima serata, si sono chiesti quanti anni abbia il cantautore pugliese. La risposta è 66 anni: nato il 29 settembre 1959 a Margherita di Savoia, nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Una carriera che dura da oltre quarant’anni, più di 20 milioni di dischi venduti nel mondo e cinque partecipazioni al Festival di Sanremo, compresa quella di stasera.

Il debutto: quanti anni aveva e da dove è partito

Prima di diventare cantante, Raf era bassista. A 17 anni si trasferisce da Margherita di Savoia a Firenze, poi arriva a Londra, dove fonda con Ghigo Renzulli – futuro chitarrista dei Litfiba – il gruppo punk Cafè Caracas. È lì che incontra il produttore Giancarlo Bigazzi, l’uomo che gli apre le porte della carriera italiana.

Il debutto discografico arriva nel 1983, quando Raf aveva 24 anni, con l’album Self Control, cantato interamente in inglese. La title track scala le classifiche internazionali e viene reinterpretata dalla cantante americana Laura Branigan, diventando un successo globale. Un esordio che molti artisti non raggiungono in tutta la carriera.

Le partecipazioni a Sanremo: quante volte ci è stato

Quella del 2026 è la quinta partecipazione in gara di Raf al Festival di Sanremo. Il brano Ora e per sempre è stato scritto insieme al figlio Samuele Riefoli. Ecco il riepilogo completo delle sue presenze in gara:

  • 1988Inevitabile follia (11° posto)
  • 1989Cosa resterà degli anni ’80 (15° posto)
  • 1991Oggi un Dio non ho (10° posto)
  • 2015Come una favola (non finalista)
  • 2026Ora e per sempre

Tra il 1991 e il 2015 sono passati 24 anni di assenza dal Festival. Tra il 2015 e il 2026, altri undici. Nella serata delle Cover di venerdì 27 febbraio interpreterà The Riddle di Nik Kershaw insieme ai The Kolors.

L’Eurovision Song Contest e Gente di mare con Umberto Tozzi

Prima ancora di Sanremo da solista, Raf aveva già calcato i palchi europei. Nel 1987, in coppia con Umberto Tozzi, rappresenta l’Italia all’Eurovision Song Contest con Gente di mare, classificandosi al terzo posto. È anche il suo debutto come interprete in lingua italiana. Il sodalizio con Tozzi si rinnoverà decenni dopo, con un tour nei palazzetti e nei teatri italiani tra il 2018 e il 2019.

Quarant’anni di Self Control e il tour Infinito 2026

Nel 2024 Raf ha celebrato i quarant’anni di Self Control con un concerto-evento al Forum di Assago. Dopo Sanremo, il 2026 lo vedrà protagonista di un doppio appuntamento live: prima il tour estivo Infinito – Estate 2026, poi i tre concerti nei palasport dell’Infinito – Palasport 2026, il 9 ottobre al Palapartenope di Napoli, il 12 ottobre all’Unipol Forum di Milano e il 17 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma. Un viaggio attraverso oltre quarant’anni di carriera, 14 album in studio e hit che hanno segnato la storia della musica italiana: da Self Control a Infinito, da Il battito animale a Sei la più bella del mondo.

Le date dell’Infinito – Estate 2026

  • 16 luglio – Capurso (BA), Multiculturita Summer Festival
  • 18 luglio – Carovigno (BR), Arena 30/40
  • 1 agosto – Bard (AO), Forte di Bard
  • 3 agosto – Trieste, Castello San Giusto
  • 6 agosto – Castiglioncello (LI), Castello Pasquini
  • 8 agosto – Sirolo (AN), Parco della Repubblica
  • 11 agosto – Palermo, Teatro di Verdura, Dream Pop Festival
  • 12 agosto – Zafferana Etnea (CT), Anfiteatro Falcone e Borsellino, Etna in scena
  • 14 agosto – Acri (CS), Teatro di Acri, Estate Acrese
  • 22 agosto – Marina di Pietrasanta (LU), La Versiliana Festival
  • 1 settembre – Vicenza, Piazza dei Signori, Vicenza in Festival
  • 19 settembre – Terni, Palaterni, Tributo d’autore
  • 20 settembre – Sant’Angelo di Gatteo (FC), Barrocci Festival

Le date dell’Infinito – Palasport 2026

  • 9 ottobre – Napoli, Palapartenope
  • 12 ottobre – Milano, Unipol Forum
  • 17 ottobre – Roma, Palazzo dello Sport

All Music Italia

Articoli più letti

Quote complete Sanremo 2026 dei bookmaker 1

Sanremo 2026: le quote dei bookmaker vedono favorita Serena Brancale
Pagelle della stampa di Sanremo 2026 con la classifica dei brani 2

Festival di Sanremo 2026, le pagelle della stampa: la classifica completa dopo i primi ascolti
Carlo Conti e Laura Pausini, conduttori del Festival di Sanremo 2026 3

Scaletta definitiva prima serata Sanremo 2026: cantanti, ospiti e tutti i momenti chiave
Al Bano a Verissimo parla di Carlo Conti e Sanremo 2026 4

Al Bano contro Carlo Conti: "Mi hai contattato per Sanremo e poi escluso, un po' di educazione"
Cantanti Sanremo 2026: nomi veri, età e analisi generazionale del cast 5

Festival di Sanremo 2026: età e veri nomi di tutti i cantanti in gara
Damiano David The First Time testo significato traduzione 6

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Amici giudici e ospiti del 22 febbraio 7

Cosa è successo ad Amici nella puntata del 22 febbraio? Ospiti, giudici e gare
Elenco testi canzoni Festival di Sanremo 2026 8

Festival di Sanremo 2026: i testi delle canzoni dei cantanti in gara
Laura Pausini a Sanremo 2026 tra critiche e premi internazionali 9

Laura Pausini a Sanremo 2026: la star internazionale che l'Italia continua a sottovalutare
Max Pezzali concerti 2026 calendario completo 10

Max Pezzali concerti 2026: tutte le date tra Europa, stadi e residency a Milano

Cerca su A.M.I.