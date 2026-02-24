Raf a Sanremo 2026: 66 anni, 5 Festival e una carriera che non invecchia (proprio come lui)

Raf è tornato sul palco dell’Ariston questa sera con Ora e per sempre, il brano con cui partecipa alla 76ª edizione del Festival di Sanremo. In tanti, guardando la prima serata, si sono chiesti quanti anni abbia il cantautore pugliese. La risposta è 66 anni: nato il 29 settembre 1959 a Margherita di Savoia, nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Una carriera che dura da oltre quarant’anni, più di 20 milioni di dischi venduti nel mondo e cinque partecipazioni al Festival di Sanremo, compresa quella di stasera.

Il debutto: quanti anni aveva e da dove è partito

Prima di diventare cantante, Raf era bassista. A 17 anni si trasferisce da Margherita di Savoia a Firenze, poi arriva a Londra, dove fonda con Ghigo Renzulli – futuro chitarrista dei Litfiba – il gruppo punk Cafè Caracas. È lì che incontra il produttore Giancarlo Bigazzi, l’uomo che gli apre le porte della carriera italiana.

Il debutto discografico arriva nel 1983, quando Raf aveva 24 anni, con l’album Self Control, cantato interamente in inglese. La title track scala le classifiche internazionali e viene reinterpretata dalla cantante americana Laura Branigan, diventando un successo globale. Un esordio che molti artisti non raggiungono in tutta la carriera.

Le partecipazioni a Sanremo: quante volte ci è stato

Quella del 2026 è la quinta partecipazione in gara di Raf al Festival di Sanremo. Il brano Ora e per sempre è stato scritto insieme al figlio Samuele Riefoli. Ecco il riepilogo completo delle sue presenze in gara:

1988 – Inevitabile follia (11° posto)

– (11° posto) 1989 – Cosa resterà degli anni ’80 (15° posto)

– (15° posto) 1991 – Oggi un Dio non ho (10° posto)

– (10° posto) 2015 – Come una favola (non finalista)

– (non finalista) 2026 – Ora e per sempre

Tra il 1991 e il 2015 sono passati 24 anni di assenza dal Festival. Tra il 2015 e il 2026, altri undici. Nella serata delle Cover di venerdì 27 febbraio interpreterà The Riddle di Nik Kershaw insieme ai The Kolors.

L’Eurovision Song Contest e Gente di mare con Umberto Tozzi

Prima ancora di Sanremo da solista, Raf aveva già calcato i palchi europei. Nel 1987, in coppia con Umberto Tozzi, rappresenta l’Italia all’Eurovision Song Contest con Gente di mare, classificandosi al terzo posto. È anche il suo debutto come interprete in lingua italiana. Il sodalizio con Tozzi si rinnoverà decenni dopo, con un tour nei palazzetti e nei teatri italiani tra il 2018 e il 2019.

Quarant’anni di Self Control e il tour Infinito 2026

Nel 2024 Raf ha celebrato i quarant’anni di Self Control con un concerto-evento al Forum di Assago. Dopo Sanremo, il 2026 lo vedrà protagonista di un doppio appuntamento live: prima il tour estivo Infinito – Estate 2026, poi i tre concerti nei palasport dell’Infinito – Palasport 2026, il 9 ottobre al Palapartenope di Napoli, il 12 ottobre all’Unipol Forum di Milano e il 17 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma. Un viaggio attraverso oltre quarant’anni di carriera, 14 album in studio e hit che hanno segnato la storia della musica italiana: da Self Control a Infinito, da Il battito animale a Sei la più bella del mondo.

Le date dell’Infinito – Estate 2026

16 luglio – Capurso (BA), Multiculturita Summer Festival

18 luglio – Carovigno (BR), Arena 30/40

1 agosto – Bard (AO), Forte di Bard

3 agosto – Trieste, Castello San Giusto

6 agosto – Castiglioncello (LI), Castello Pasquini

8 agosto – Sirolo (AN), Parco della Repubblica

11 agosto – Palermo, Teatro di Verdura, Dream Pop Festival

12 agosto – Zafferana Etnea (CT), Anfiteatro Falcone e Borsellino, Etna in scena

14 agosto – Acri (CS), Teatro di Acri, Estate Acrese

22 agosto – Marina di Pietrasanta (LU), La Versiliana Festival

1 settembre – Vicenza, Piazza dei Signori, Vicenza in Festival

19 settembre – Terni, Palaterni, Tributo d’autore

20 settembre – Sant’Angelo di Gatteo (FC), Barrocci Festival

Le date dell’Infinito – Palasport 2026