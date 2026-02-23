Tiziano Ferro a Sanremo 2026: cosa canterà domani sera. Da “Xdono” a “Sono un grande”

Martedì 24 febbraio, Tiziano Ferro tornerà sul palco dell’Ariston come super ospite della prima serata di Sanremo 2026. Un ritorno che coincide con un anniversario importante: i 25 anni dal debutto con Xdono, il brano che nel 2001 gli spalancò le porte del successo. Ma cosa canterà? Ecco la scaletta del suo set.

Cosa canterà Tiziano Ferro a Sanremo 2026

Il set di Tiziano Ferro sarà costruito attorno ai brani uptempo del suo repertorio, quelli che hanno segnato la sua carriera e che ancora oggi fanno parte dell’immaginario collettivo. Al centro di tutto ci sarà Xdono, il singolo pubblicato il 22 giugno 2001 che gli regalò subito il grande successo in Italia e non solo, arrivando al terzo posto nella classifica dei singoli più venduti in Europa nel 2002.

Ma non mancherà il nuovo capitolo della sua discografia: Ferro canterà per la prima volta dal vivo Sono un grande, title track del suo ultimo album certificato disco d’oro. Un momento atteso, che segna il ponte tra passato e presente.

“Non poteva che essere questo palco”

“Sono molto felice di tornare a Sanremo”, racconta Ferro con emozione, “perché non poteva che essere questo palco il luogo dove dare il via ai festeggiamenti per i miei 25 anni di carriera. Sono grato a Carlo Conti per avermi voluto accanto a lui durante la prima serata del Festival e non posso non ricordare quando proprio Carlo mi ha accolto 25 anni fa durante la prima esibizione televisiva di ‘Xdono’ durante una Domenica In condotta proprio da lui”.

Un ritorno carico di significato, dunque, che chiude un cerchio iniziato proprio con Carlo Conti in tv, venticinque anni fa.

STADI26: 400.000 biglietti già venduti

L’esibizione sanremese sarà anche l’occasione per dare il via ufficiale ai festeggiamenti per il tour STADI26, che a maggio porterà Tiziano Ferro negli stadi delle principali città italiane. Il tour, prodotto e organizzato da Live Nation, ha già venduto 400.000 biglietti, un dato che conferma la presa del cantautore sul pubblico italiano.

Date tour STADI26:

30 maggio – Lignano, Stadio Teghil

6 giugno – Milano, Stadio San Siro

7 giugno – Milano, Stadio San Siro

10 giugno – Torino, Allianz Stadium

14 giugno – Bologna, Stadio Dall’Ara

18 giugno – Padova, Stadio Euganeo

23 giugno – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

27 giugno – Roma, Stadio Olimpico

28 giugno – Roma, Stadio Olimpico

3 luglio – Ancona, Stadio Del Conero

8 luglio – Bari, Stadio San Nicola

12 luglio – Messina, Stadio San Filippo

Venticinque anni di successi

Tiziano Ferro, nato a Latina il 21 febbraio 1980, ha venduto più di venti milioni di dischi nel mondo. A dare il via alla sua carriera è stato proprio Xdono, seguito dal primo album Rosso relativo che con oltre due milioni e mezzo di copie vendute nel mondo è uno dei dischi italiani più venduti della storia.

Ad oggi ha all’attivo 9 album e una raccolta best of che lo hanno reso uno dei più influenti e innovativi cantautori italiani contemporanei e uno degli artisti italiani più apprezzati e famosi in Italia e nel mondo. È membro votante della giuria dei Grammy Award.