New Music Friday 20 febbraio 2026: le pagelle ai nuovi singoli italiani. Salmo pigliatutto nella settimana pre-Sanremo

20 Febbraio 2026
di
Alvise Salerno
Pagelle Nuovi singoli
New Music Friday: le pagelle di All Music Italia ai nuovi singoli italiani del 20 febbraio 2026 (con qualche recupero delle scorse settimane), a cura di Alvise Salerno, conduttore radiofonico e divulgatore musicale sul web.

Una settimana con Salmo, Riccardo Cocciante sopra tutti, il resto degli artisti sceglie di fermarsi prima di Sanremo 2026 tranne qualche emergente.

All’interno delle categorie ogni brano verrà valutato con le stelle da 1 a 10 per far capire il livello di consiglio e bocciatura, più o meno grande/grave.

Naturalmente si tratta di opinioni personali, quindi vi invitiamo ad ascoltare i singoli e a farci sapere cosa ne pensate. Scopriamo insieme cosa c’è di interessante (o meno) nella musica di oggi. Iniziamo subito con i brani consigliati!

Elenco completo delle nuove uscite della settimana. Cliccate in basso continua per le pagelle dei nuovi singoli del 20 febbraio 2026.

All Music Italia

