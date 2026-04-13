13 Aprile 2026
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13 Aprile 2026

Biagio Antonacci, “You & Me”: cercare spazio per amarsi mentre la vita scorre

Il nuovo singolo in radio dal 17 aprile 2026, primo passo verso il nuovo album.

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Biagio Antonacci, nuovo singolo You & Me, aprile 2026
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Biagio Antonacci torna con You & Me, nuovo singolo inedito disponibile da venerdì 17 aprile 2026 in tutti gli store digitali e in radio. Il brano, scritto dallo stesso Antonacci, è il primo passo verso un nuovo album atteso nel corso del 2026 ed entrerà nella scaletta di Unplugged 2026, il tour estivo in versione acustica.

Il titolo in inglese è una scelta precisa per un brano che parla di relazioni, di equilibri quotidiani, di quello spazio che si cerca e spesso si perde tra i doveri e il desiderio di stare bene. “Questa canzone è un dialogo con se stessi, con la tua compagna o compagno, con le persone che condividono con te la vita alla ricerca di un giusto equilibrio tra i doveri e la propria felicità”, racconta Antonacci. “La ricerca di uno spazio da potersi ritagliare per amarsi davvero senza rinunciare a tutto il resto mentre la vita scorre, con la sua quotidianità a volte troppo stretta.”

Biagio Antonacci, “You & Me”: il testo

Testo in aggiornamento – disponibile dal 17 aprile 2026

Il significato di “You & Me”

You & Me è un brano che non cerca la grande dichiarazione d’amore. Parla di qualcosa di più difficile da mettere in musica: la fatica di trovare spazio per sé e per l’altro dentro una vita che non aspetta. Antonacci descrive un dialogo che può essere con il partner, ma anche con se stessi – quella voce interna che chiede un momento di respiro, un equilibrio che la routine tende a erodere.

Il titolo in inglese – una scelta insolita per un autore che ha sempre scritto in italiano – suggerisce una volontà di sintesi: you & me è la formula più semplice per dire una cosa complicata. Due persone, uno spazio da costruire. Il brano anticipa un album che, stando alle parole dell’artista, sembra orientato verso una scrittura più intima rispetto ai lavori recenti.

Foti di Joseph Cardo

 

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