20 Febbraio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
Condividi su:
20 Febbraio 2026

Geolier nel 2026 tra stadi e festival: tutte le date del tour in Italia

Dal tour negli stadi ai festival estivi, tutte le date italiane del 2026 e le informazioni per acquistare i biglietti.

Tour di Oriana Meo
Geolier live 2026 date e biglietti tour in Italia
Condividi su:

Geolier sarà in tour nel 2026 con una doppia programmazione live tra stadi e festival estivi. Dopo l’uscita di Tutto è possibile, l’artista porterà il nuovo progetto sui palchi italiani con il Geolier Stadi 2026 e il Summer Festival Tour 2026. Ecco date e informazioni sui biglietti per i concerti in calendario.

Geolier live 2026: date e città del tour negli stadi

  • 6 giugno 2026 – Arena del Mare 42°15° – Termoli (CB)
  • 13 giugno 2026 – Stadio San Siro – Milano
  • 19 giugno 2026 – Stadio Olimpico – Roma
  • 23 giugno 2026 – Stadio Franco Scoglio – Messina
  • 26 giugno 2026 – Stadio Diego Armando Maradona – Napoli
  • 27 giugno 2026 – Stadio Diego Armando Maradona – Napoli
  • 28 giugno 2026 – Stadio Diego Armando Maradona – Napoli

Summer Festival Tour 2026: le date estive

  • 2 luglio 2026 – Florence Music Festival – Firenze
  • 4 luglio 2026 – Oversound Music Festival – Arena del Levante – Bari
  • 11 luglio 2026 – Riccione Music City – Riccione (RN)
  • 23 agosto 2026 – Arena dei Cedri – Santa Maria del Cedro (CS)

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI




All Music Italia

Articoli più letti

Pagelle Taratata live: voti ai duetti e alle cover della seconda puntata 1

Taratata, le pagelle della seconda puntata: duetti e cover, voto per voto
Elenco testi canzoni Festival di Sanremo 2026 2

Festival di Sanremo 2026: i testi delle canzoni dei cantanti in gara
Lucio Presta e Maria De Filippi 3

Lucio Presta spiega l'allontanamento da Maria De Filippi: c'entrano Sanremo e Amici
Pagelle della stampa di Sanremo 2026 con la classifica dei brani 4

Festival di Sanremo 2026, le pagelle della stampa: la classifica completa dopo i primi ascolti
Matteo Trullu vincitore The Voice Kids 2026 con Maniac e la chitarra 5

The Voice Kids 2026, perché ha vinto Matteo Trullu: “Maniac”, la chitarra e una finale diversa
Anticipazioni Amici 2025: puntata del 22 febbraio con Briga e Fiorella Mannoia 6

Amici 2025: le anticipazioni del 22 febbraio con Briga e Fiorella Mannoia
7

Eddie Brock a Sanremo 2026 con “Avvoltoi”: testo e significato
Rita Pavone critica il Festival di Sanremo 8

Rita Pavone contro Sanremo: "Nessuno ricorda le canzoni recenti". Ma è davvero così?
Cantanti Sanremo 2026: nomi veri, età e analisi generazionale del cast 9

Festival di Sanremo 2026: età e veri nomi di tutti i cantanti in gara
Arisa al Festival di Sanremo 2026 10

Arisa a Sanremo 2026 con “Magica favola”: testo e significato

Cerca su A.M.I.