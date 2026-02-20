Geolier nel 2026 tra stadi e festival: tutte le date del tour in Italia

Geolier sarà in tour nel 2026 con una doppia programmazione live tra stadi e festival estivi. Dopo l’uscita di Tutto è possibile, l’artista porterà il nuovo progetto sui palchi italiani con il Geolier Stadi 2026 e il Summer Festival Tour 2026. Ecco date e informazioni sui biglietti per i concerti in calendario.

Geolier live 2026: date e città del tour negli stadi

6 giugno 2026 – Arena del Mare 42°15° – Termoli (CB)

13 giugno 2026 – Stadio San Siro – Milano

19 giugno 2026 – Stadio Olimpico – Roma

23 giugno 2026 – Stadio Franco Scoglio – Messina

26 giugno 2026 – Stadio Diego Armando Maradona – Napoli

27 giugno 2026 – Stadio Diego Armando Maradona – Napoli

28 giugno 2026 – Stadio Diego Armando Maradona – Napoli

Summer Festival Tour 2026: le date estive

2 luglio 2026 – Florence Music Festival – Firenze

4 luglio 2026 – Oversound Music Festival – Arena del Levante – Bari

11 luglio 2026 – Riccione Music City – Riccione (RN)

23 agosto 2026 – Arena dei Cedri – Santa Maria del Cedro (CS)

