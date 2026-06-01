Testo e significato di Autorità (Cani Randagi), il nuovo singolo di Geolier, in uscita giovedì 4 giugno per Atlantic Records Italy / Warner Music Italy.

Il brano arriva a pochi giorni dal via del “Geolier Stadi 2026”, il suo primo tour negli stadi, che dopo la data zero del 6 giugno parte ufficialmente il 13 giugno da San Siro.

Autorità (Cani Randagi) è stato anticipato nei giorni scorsi da uno spoiler sui social.

Geolier – Autorità (Cani Randagi) : il significato del brano

Autorità (Cani Randagi) è un pezzo crudo e diretto, costruito su rabbia, fame, senso di appartenenza e disillusione. Strada e coscienza, istinto e lucidità: i temi che Geolier attraversa da sempre, qui senza filtri.

Il sottotitolo, “Cani Randagi”, richiama un immaginario di appartenenza e margine che ricorre nella scrittura del rapper.

Il testo di Autorità (Cani Randagi)

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Il testo di “Autorità (Cani Randagi)” sarà disponibile in questa pagina a partire dal 4 giugno, giorno di uscita del singolo.

Dal singolo agli stadi: il giugno di Geolier

Il “Geolier Stadi 2026” apre con la data zero a Termoli e poi la prima tappa ufficiale a Milano, prima di Roma, Messina e tre date a Napoli, tutte sold out. Con questo tour Geolier diventa il primo artista napoletano dopo Edoardo Bennato nel 1980 a salire sul palco dello Stadio San Siro, e il primo in assoluto a farlo cantando in napoletano. L’estate proseguirà poi nei festival con il “Summer Festival Tour 2026”.

Crediti del brano

Titolo: Autorità (Cani Randagi)

Artista: Geolier

Etichetta: Atlantic Records Italy / Warner Music Italy