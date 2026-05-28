Sal Da Vinci pubblica venerdì 29 maggio il nuovo album Per sempre sì, in uscita per Atlantic Records in collaborazione con Cose Production e con distribuzione Warner Music. Il disco, prodotto da Adriano Pennino, esce sia in digitale sia in fisico. Nello stesso giorno arriva in radio anche Poesia, nuovo singolo estivo del cantante.

L’album arriva in uno dei momenti più importanti della carriera recente dell’artista: dal trionfo al Festival di Sanremo al successo virale del singolo Per sempre sì, che ha attraversato anche il pubblico europeo grazie all’eco dell’Eurovision Song Contest, totalizzando oltre 36 milioni di stream e 25 milioni di visualizzazioni. Per Sal Da Vinci è la consacrazione di un percorso costruito da decenni, ora amplificato a una platea che supera i confini italiani.

“Per sempre sì”: la tracklist del nuovo album di Sal Da Vinci

L’album è strutturato come un vecchio vinile in due facciate. Sette brani sul Lato A e altri sette sul Lato B, per un totale di quattordici tracce.

Lato A

Fuga d’amore Una lettera e un mazzo di rose Per sempre sì Poesia Pessimi pensieri Dimmelo feat. Serena Brancale L’ammore è na prumessa

Lato B

Somigli a me feat. Francesco Da Vinci L’amore e tu A regina e Napule Voglio ancora amarti Ajere e dimane Rossetto e caffè Non è vero che sto bene

I featuring: Francesco Da Vinci e Serena Brancale

Sono due i featuring del disco, costruiti su rapporti molto diversi tra loro. Somigli a me è il brano condiviso con il figlio Francesco Da Vinci, una pagina intima nata da un dialogo artistico e generazionale tra padre e figlio. Dimmelo è invece il duetto con Serena Brancale, una delle voci più riconoscibili del nuovo cantautorato pugliese, che apporta al disco un’energia diversa rispetto al resto della tracklist.

Il significato di “Per sempre sì”

Il titolo racchiude il senso dell’intero progetto. Un inno alla fedeltà verso i sentimenti, la vita e i propri sogni. Ogni canzone custodisce una storia diversa, e quel “sì” diventa il simbolo della capacità di continuare a credere, resistere e andare avanti anche nei momenti più difficili.

Sul piano musicale, il disco attraversa sonorità diverse: dalla lambada al rap, passando per atmosfere latine, fino a brani più ritmati e leggeri come Fuga d’amore. Tutto tenuto insieme da un filo emotivo che resta coerente dall’inizio alla fine. Tra i momenti più personali spicca Voglio ancora amarti, canzone dedicata al padre e custodita a lungo prima di trovare spazio in un album. Accanto, Poesia, bachata dalle sonorità calde e sensuali con cui Sal Da Vinci inaugura la propria estate musicale.

Sal Da Vinci instore tour 2026: le sei date

Per l’uscita dell’album, Sal Da Vinci incontra i fan in sei appuntamenti instore tra il 30 maggio e il 4 giugno:

30 maggio – Torre Annunziata (NA), Maximall Pompeii, ore 17:00

– (NA), Maximall Pompeii, ore 17:00 31 maggio – Roma , Maximo Shopping Center, ore 17:00

– , Maximo Shopping Center, ore 17:00 1° giugno – Molfetta (BA), Gran Shopping Mongolfiera, ore 18:00

– (BA), Gran Shopping Mongolfiera, ore 18:00 2 giugno – Reggio Emilia , CC I Petali, ore 17:00

– , CC I Petali, ore 17:00 3 giugno – Milano , La Feltrinelli Duomo, ore 16:00

– , La Feltrinelli Duomo, ore 16:00 4 giugno – Palermo, CC La Torre, ore 17:30

Il tour 2026: dagli Stati Uniti all’Arena Flegrea di Napoli

L’uscita di Per sempre sì anticipa una stagione live lunga. Si parte con i concerti negli Stati Uniti dedicati alle comunità italiane, poi i palchi italiani per il tour estivo 2026, che culminerà con tre date evento all’Arena Flegrea di Napoli previste a settembre. Da ottobre Sal Da Vinci torna ai teatri con il tour autunnale. Tutte le info, date e biglietti sono disponibili nel nostro articolo dedicato al tour 2026.

Crediti dell’album

Titolo: Per sempre sì

Artista: Sal Da Vinci

Produzione: Adriano Pennino

Featuring: Serena Brancale, Francesco Da Vinci

Etichetta: Atlantic Records / Cose Production

Distribuzione: Warner Music

Tracce: 14 (Lato A + Lato B)

Data di uscita: venerdì 29 maggio 2026

I crediti di “Per sempre sì” brano per brano

L’album è il risultato di un lavoro autoriale collettivo che mette in fila alcuni dei nomi più riconoscibili della scrittura pop e cantautorale italiana. Tra i più presenti, Federica Abbate, autrice di alcuni dei brani più ascoltati degli ultimi anni in Italia, che firma cinque tracce del Lato A; Vincenzo D’Agostino, storica firma del repertorio napoletano, che attraversa buona parte del Lato B; e una notizia che vale la pena segnalare: Gigi D’Alessio firma come autore e compositore Pessimi pensieri, scritta insieme a Vincenzo D’Agostino. La produzione del disco è di Adriano Pennino, presente su quasi tutti i brani, con i contributi di Starchild, ITACA, Cino, Francesco D’Alessio e Max D’Ambra.

Lato A — Crediti

1. Fuga d’amore

Autori: Frada, Federica Abbate, Simone Capurro

Compositori: Federica Abbate, Sal Da Vinci, Simone Capurro

Produzione: Starchild

2. Una lettera e un mazzo di rose

Autori: Frada, Federica Abbate, Simone Capurro

Compositori: Federica Abbate, Sal Da Vinci, Simone Capurro

Produzione: Starchild

3. Per sempre sì

Autori: Federica Abbate, Alessandro La Cava, Francesco Da Vinci

Compositori: Sal Da Vinci, Federica Abbate, Alessandro La Cava, Federico Mercuri, Giordano Cremona, Eugenio Maimone

Produzione: ITACA, Adriano Pennino

4. Poesia

Autori: Alessandro La Cava, Federica Abbate, Sal Da Vinci

Compositori: Federica Abbate, Marco Colavecchio, Mattia Cerri

Produzione: Cino

5. Pessimi pensieri

Autori: Vincenzo D’Agostino, Gigi D’Alessio

Compositori: Sal Da Vinci, Gigi D’Alessio

Produzione: Adriano Pennino, Francesco D’Alessio, Max D’Ambra

6. Dimmelo feat. Serena Brancale

Autori: Federica Abbate, Alessandro La Cava, Sal Da Vinci

Compositori: Federica Abbate, Sal Da Vinci, Federico Mercuri, Giordano Cremona, Eugenio Maimone

Produzione: ITACA

7. L’ammore è na prumessa

Autore: Vincenzo D’Agostino

Compositori: Sal Da Vinci, Luca Barbato

Produzione: Adriano Pennino

Lato B — Crediti

8. Somigli a me feat. Francesco Da Vinci

Autori: Vincenzo D’Agostino, Biagio Romano, Francesco Da Vinci

Compositori: Sal Da Vinci, Gigi D’Alessio, Francesco Da Vinci, Maurizio Bosnia

Produzione: Adriano Pennino, Francesco D’Alessio, Max D’Ambra

9. L’amore e tu

Autori: Vincenzo D’Agostino, Gigi D’Alessio

Compositore: Sal Da Vinci

Produzione: Adriano Pennino

10. A regina e Napule

Autori: Vincenzo D’Agostino, Luigi D’Agostino

Compositore: Sal Da Vinci

Produzione: Adriano Pennino

11. Voglio ancora amarti

Autori: Remo Elia, Orazio Grillo

Compositori: Sal Da Vinci, Luca Sala

Produzione: Adriano Pennino

12. Ajere e dimane

Autori: Ludovico Brusco, Rusy Brasiello

Compositori: Sal Da Vinci, Ludovico Brusco, Rusy Brasiello

Produzione: Adriano Pennino

13. Rossetto e caffè

Autori: Vincenzo D’Agostino, Luigi D’Agostino, Luca Barbato

Compositore: Sal Da Vinci

Produzione: Adriano Pennino

14. Non è vero che sto bene

Autori: Vincenzo D’Agostino, Luca Barbato

Compositore: Sal Da Vinci

Produzione: Adriano Pennino

Sal Da Vinci, “Per sempre sì”: domande frequenti

Quando esce “Per sempre sì” di Sal Da Vinci?

Il nuovo album di Sal Da Vinci, Per sempre sì, esce venerdì 29 maggio 2026 in digitale e in formato fisico, per Atlantic Records in collaborazione con Cose Production.

Quante tracce contiene “Per sempre sì”?

L’album contiene 14 tracce, divise in due facciate: sette sul Lato A e sette sul Lato B. La title-track Per sempre sì è la traccia numero 3.

Quali sono i featuring di “Per sempre sì” di Sal Da Vinci?

Due i featuring del disco: Dimmelo con Serena Brancale e Somigli a me con il figlio Francesco Da Vinci.

Qual è il singolo apripista di “Per sempre sì”?

Il singolo che debutta in radio insieme all’album è Poesia, una bachata dalle sonorità calde e sensuali, in onda dal 29 maggio.

Dove sono gli instore di Sal Da Vinci per “Per sempre sì”?

L’instore tour fa tappa in sei città dal 30 maggio al 4 giugno: Torre Annunziata, Roma, Molfetta, Reggio Emilia, Milano e Palermo.

Chi ha prodotto “Per sempre sì” di Sal Da Vinci?

La produzione dell’album è di Adriano Pennino, storico collaboratore di Sal Da Vinci e tra i produttori più richiesti del cantautorato napoletano contemporaneo.

Gigi D’Alessio ha scritto un brano di “Per sempre sì”?

Sì. Gigi D’Alessio firma come autore e compositore Pessimi pensieri, brano scritto insieme a Vincenzo D’Agostino. Compare inoltre tra gli autori di L’amore e tu e tra i compositori di Somigli a me, il duetto tra Sal Da Vinci e il figlio Francesco Da Vinci.

Chi è l’autrice ricorrente di “Per sempre sì”?

Federica Abbate è la firma autoriale più presente del Lato A: collabora a Fuga d’amore, Una lettera e un mazzo di rose, Per sempre sì, Poesia e Dimmelo. Vincenzo D’Agostino è invece l’autore di riferimento del Lato B, presente su sei dei sette brani della seconda parte dell’album.

Quanti stream ha fatto “Per sempre sì” il singolo?

La title-track ha superato i 36 milioni di stream e i 25 milioni di visualizzazioni, diventando un fenomeno virale che ha attraversato anche il pubblico europeo grazie all’eco dell’Eurovision Song Contest.

Quando saranno i concerti dell’Arena Flegrea di Napoli di Sal Da Vinci?

Sal Da Vinci chiuderà l’estate 2026 con tre date evento all’Arena Flegrea di Napoli, in programma a settembre. Le date precise e i biglietti sono nell’articolo dedicato al tour.