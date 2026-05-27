Dopo aver analizzato lo streaming con risultati flop di Amici 25, è il momento di guardare alle radio che, durante il pomeridiano, sono spesso ospiti del programma.

Cosa sta succedendo all’airplay degli ex allievi nella settimana e mezza che separa la finale del 17 maggio dalle classifiche del fine settimana? Abbiamo letto i dati EarOne, la società partner dell’industria discografica italiana che monitora i passaggi radiofonici, per il periodo che va dalla finale del 17 maggio al 26 dello stesso mese.

Il quadro è meno catastrofico di quello dello streaming, ma fa intravedere che, anche in radio, c’è ormai un esubero. Le proposte ogni anno sono tali che spesso i primi a essere penalizzati sono i ragazzi passati dal programma negli anni precedenti, vincitori e chi è passato da Sanremo esclusi.

I passaggi radio degli ex allievi di Amici 25 dal 17 al 26 maggio

In ordine di numero di passaggi, ecco la situazione attuale di airplay dei brani usciti da Amici 25, secondo le rilevazioni EarOne:

Lorenzo Salvetti – Dimmelo tu : oltre 280 passaggi su 32 radio (2 network). Tra le radio che la trasmettono: Radio Zeta , Radio 105 , CiccioRiccio , Radio Stop .

– : su 32 radio (2 network). Tra le radio che la trasmettono: , , , . Angie – Signorina : più di 150 passaggi su 22 radio (3 network). Tra le radio che la trasmettono: Radio Subasio , Radio Zeta , Radio Stop , R101 .

– : su 22 radio (3 network). Tra le radio che la trasmettono: , , , . Elena D’Elia – A parte me (radio edit): oltre 70 passaggi su 14 radio (2 network). Tra le radio che la trasmettono: RTL 102.5 , Radio Zeta , Radio Margherita , Radio Millennium .

– (radio edit): su 14 radio (2 network). Tra le radio che la trasmettono: , , , . Cate Lumina – Paraíso feat. PRACI : quasi 60 passaggi su 9 radio (nessun network). Tra le radio che la trasmettono: CiccioRiccio , LatteMiele , Radio Sintony .

– feat. : su 9 radio (nessun network). Tra le radio che la trasmettono: , , . Plasma – Colore : meno di 30 passaggi su 2 radio (nessun network), Studio 54 Network e No Name Radio .

– : su 2 radio (nessun network), e . Gard – Lacrime di fango (uscito il 22 maggio): meno di 10 passaggi su 2 radio, Primaradio (PA) e RDS Next.

Opi e Riccardo Stimolo, al momento, non hanno brani in programmazione radiofonica.

Radio Zeta, RTL 102.5 e le regionali: chi supporta Amici 25

Radio Zeta anche quest’anno si conferma come l’unico network che supporta concretamente i cantanti del programma. Particolare il caso di Elena D’Elia, che non solo viene trasmessa dalla “sorella minore”, ma addirittura passa sulla radio che di solito è punto di approdo dei big, RTL 102.5, il network più ascoltato in Italia (qui gli ultimi dati).

Grande supporto arriva, come spesso avviene per gli emergenti, dalle radio regionali, da CiccioRiccio a Radio Stop, da Radio Margherita a LatteMiele e Radio Sintony.

La quasi assenza dei network Mediaset Radio

Il dato che salta più all’occhio leggendo questi dati è la presenza ridotta del polo Mediaset Radio. Compaiono con pochi passaggi Radio 105, R101 e Radio Subasio.

L’altro dato curioso riguarda RDS. La radio 100% Grandi Successi, presente anche in finale, ad oggi non trasmette i brani degli ex allievi (eccezion fatta per una piccola apertura su RDS Next sul singolo di Gard), ma sceglie comunque di ospitarne cinque sui palchi del suo RDS Summer Festival 2026: Cate Lumina, Gard e Plasma a Genova il 14 giugno, Angie a Rimini il 20 giugno, Lorenzo Salvetti a Monopoli il 27 giugno.

Insomma, ad oggi l’airplay radiofonico sembra premiare solo due nomi: Lorenzo Salvetti e Angie, con la variabile Elena D’Elia in uscita col disco in digitale venerdì 29 maggio (per il fisico bisognerà aspettare il 12 giugno).

L’appuntamento è a venerdì 29 maggio per scoprire come debutteranno in classifica i progetti discografici di Lorenzo Salvetti ed Angie.