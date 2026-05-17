Audiradio 2026 ascolti radio e la classifica: nel primo trimestre RTL 102.5 resta prima nel giorno medio, mentre nel quarto d’ora medio la leadership passa a Radio 105. La nuova rilevazione fotografa un mercato molto compatto nelle prime posizioni, con Radio Italia solomusicaitaliana, RDS e Radio Deejay ancora nel gruppo di testa.

Il rilascio riguarda le interviste effettuate tra il 27 gennaio e il 13 aprile 2026 per le emittenti nazionali e tra il 14 ottobre 2025 e il 13 aprile 2026 per le radio locali. Due finestre diverse, quindi, da leggere con attenzione quando si guardano insieme dati nazionali e territoriali.

Audiradio Q1 2026: RTL 102.5 prima nel giorno medio

Nel giorno medio RTL 102.5 chiude a 6,492 milioni di ascoltatori. Dietro ci sono Radio Italia solomusicaitaliana con 6,138 milioni e RDS 100% Grandi Successi con 6,011 milioni.

Radio Deejay supera quota 5,2 milioni, mentre Radio 105 sfiora i 5 milioni. Più staccata, ma ancora sopra i 3,8 milioni, Radio Kiss Kiss.

La classifica radio 2026 nel giorno medio

RTL 102.5 – 6.492.000

Radio Italia solomusicaitaliana – 6.138.000

RDS 100% Grandi Successi – 6.011.000

Radio Deejay – 5.241.000

Radio 105 – 4.947.000

Radio Kiss Kiss – 3.853.000

Rai Radio 1 – 3.075.000

Virgin Radio – 2.899.000

Rai Radio 2 – 2.739.000

Radio 24 Il Sole 24 Ore – 2.685.000

R101 – 2.540.000

Radio Subasio – 2.410.000

RMC Radio Monte Carlo – 2.187.000

m2o – 2.086.000

Radio Capital – 1.771.000

Nel quarto d’ora medio davanti c’è Radio 105

Nel dato AQH, misurato tra le 6.00 e mezzanotte, la prima posizione è di Radio 105 con 579 mila ascoltatori medi. Seguono Radio Deejay a 515 mila, RTL 102.5 a 508 mila, RDS a 506 mila e Radio Italia a 505 mila.

Qui la classifica cambia rispetto al giorno medio. RTL 102.5 resta fortissima sulla copertura quotidiana, mentre Radio 105 guida sul tempo medio di ascolto nel quarto d’ora.

La classifica Audiradio Q1 2026 nel quarto d’ora medio

Radio 105 – 579.000

Radio Deejay – 515.000

RTL 102.5 – 508.000

RDS 100% Grandi Successi – 506.000

Radio Italia solomusicaitaliana – 505.000

Radio Kiss Kiss – 299.000

Virgin Radio – 248.000

Radio 24 Il Sole 24 Ore – 244.000

Rai Radio 2 – 232.000

Rai Radio 1 – 226.000

Radio Subasio – 208.000

R101 – 195.000

m2o – 192.000

RMC Radio Monte Carlo – 187.000

Radio Capital – 151.000

ascolti radio italiane: Le locali restano forti nei territori

La nuova rilevazione conferma anche la presenza delle radio locali nelle abitudini di ascolto. Radio Bruno arriva a 1,229 milioni di ascoltatori nel giorno medio, Radio Birikina supera il milione con 1,043 milioni, mentre Radio Norba chiude a 909 mila.

Numeri alti anche per Radio Margherita, che raggiunge 873 mila ascoltatori nel giorno medio, e per Radio Sportiva, a quota 1,317 milioni.

Per la musica italiana il dato non è secondario. Molte emittenti locali continuano a essere spazi reali di rotazione per artisti emergenti, progetti indipendenti e nomi che difficilmente trovano subito posto nelle grandi playlist radiofoniche nazionali.

Audiradio 2026: quanti italiani ascoltano la radio

Secondo i dati del rilascio, gli ascoltatori della radio nel giorno medio sono 34,792 milioni. Nei sette giorni salgono a 44,227 milioni.

La radio, quindi, resta uno dei mezzi più presenti nella dieta mediatica degli italiani. Cambiano piattaforme, abitudini e modalità di ascolto, ma il mezzo continua a tenere una copertura molto ampia, sia sul fronte nazionale sia su quello territoriale.