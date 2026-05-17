17 Maggio 2026
di
All Music Italia
DISCOGRAFIA
Condividi su:
17 Maggio 2026

Audiradio Q1 2026: Radio 105 supera Deejay nell’AQH, RTL resta davanti nel giorno medio

I nuovi dati confermano la forza dei network nazionali ma anche il peso crescente delle radio territoriali.

DISCOGRAFIA di All Music Italia
Illustrazione pop art sulle classifiche Audiradio 2026 delle radio italiane
Condividi su:

Audiradio 2026 ascolti radio e la classifica: nel primo trimestre RTL 102.5 resta prima nel giorno medio, mentre nel quarto d’ora medio la leadership passa a Radio 105. La nuova rilevazione fotografa un mercato molto compatto nelle prime posizioni, con Radio Italia solomusicaitaliana, RDS e Radio Deejay ancora nel gruppo di testa.

Il rilascio riguarda le interviste effettuate tra il 27 gennaio e il 13 aprile 2026 per le emittenti nazionali e tra il 14 ottobre 2025 e il 13 aprile 2026 per le radio locali. Due finestre diverse, quindi, da leggere con attenzione quando si guardano insieme dati nazionali e territoriali.

Audiradio Q1 2026: RTL 102.5 prima nel giorno medio

Nel giorno medio RTL 102.5 chiude a 6,492 milioni di ascoltatori. Dietro ci sono Radio Italia solomusicaitaliana con 6,138 milioni e RDS 100% Grandi Successi con 6,011 milioni.

Radio Deejay supera quota 5,2 milioni, mentre Radio 105 sfiora i 5 milioni. Più staccata, ma ancora sopra i 3,8 milioni, Radio Kiss Kiss.

La classifica radio 2026 nel giorno medio

RTL 102.5 – 6.492.000
Radio Italia solomusicaitaliana – 6.138.000
RDS 100% Grandi Successi – 6.011.000
Radio Deejay – 5.241.000
Radio 105 – 4.947.000
Radio Kiss Kiss – 3.853.000
Rai Radio 1 – 3.075.000
Virgin Radio – 2.899.000
Rai Radio 2 – 2.739.000
Radio 24 Il Sole 24 Ore – 2.685.000
R101 – 2.540.000
Radio Subasio – 2.410.000
RMC Radio Monte Carlo – 2.187.000
m2o – 2.086.000
Radio Capital – 1.771.000

Nel quarto d’ora medio davanti c’è Radio 105

Nel dato AQH, misurato tra le 6.00 e mezzanotte, la prima posizione è di Radio 105 con 579 mila ascoltatori medi. Seguono Radio Deejay a 515 mila, RTL 102.5 a 508 mila, RDS a 506 mila e Radio Italia a 505 mila.

Qui la classifica cambia rispetto al giorno medio. RTL 102.5 resta fortissima sulla copertura quotidiana, mentre Radio 105 guida sul tempo medio di ascolto nel quarto d’ora.

La classifica Audiradio Q1 2026 nel quarto d’ora medio

Radio 105 – 579.000
Radio Deejay – 515.000
RTL 102.5 – 508.000
RDS 100% Grandi Successi – 506.000
Radio Italia solomusicaitaliana – 505.000
Radio Kiss Kiss – 299.000
Virgin Radio – 248.000
Radio 24 Il Sole 24 Ore – 244.000
Rai Radio 2 – 232.000
Rai Radio 1 – 226.000
Radio Subasio – 208.000
R101 – 195.000
m2o – 192.000
RMC Radio Monte Carlo – 187.000
Radio Capital – 151.000

ascolti radio italiane: Le locali restano forti nei territori

La nuova rilevazione conferma anche la presenza delle radio locali nelle abitudini di ascolto. Radio Bruno arriva a 1,229 milioni di ascoltatori nel giorno medio, Radio Birikina supera il milione con 1,043 milioni, mentre Radio Norba chiude a 909 mila.

Numeri alti anche per Radio Margherita, che raggiunge 873 mila ascoltatori nel giorno medio, e per Radio Sportiva, a quota 1,317 milioni.

Per la musica italiana il dato non è secondario. Molte emittenti locali continuano a essere spazi reali di rotazione per artisti emergenti, progetti indipendenti e nomi che difficilmente trovano subito posto nelle grandi playlist radiofoniche nazionali.

Audiradio 2026: quanti italiani ascoltano la radio

Secondo i dati del rilascio, gli ascoltatori della radio nel giorno medio sono 34,792 milioni. Nei sette giorni salgono a 44,227 milioni.

La radio, quindi, resta uno dei mezzi più presenti nella dieta mediatica degli italiani. Cambiano piattaforme, abitudini e modalità di ascolto, ma il mezzo continua a tenere una copertura molto ampia, sia sul fronte nazionale sia su quello territoriale.

All Music Italia

Articoli più letti

Bresh in una foto promozionale legata al singolo Da Dio pubblicato nel 2026 1

Bresh torna con “Da Dio”, un singolo sul caos e sulla perdita di controllo
Shiva in concerto durante il tour 2026 nei palazzetti con scaletta completa dei brani 2

Shiva porta Vangelo nei palazzetti: la scaletta del tour 2026
Pagelle nuovi singoli New Music Friday 15 maggio 2026 con Tiziano Ferro, Lazza, Elisa, Irama, Mace e Pinguini Tattici Nucleari 3

New Music Friday 15 maggio 2026 - Pagelle nuovi singoli: Tiziano Ferro e Lazza (4), Irama (5), Elisa (7)
BLANCO scaletta tour 2026 concerti date 4

BLANCO live 2026: Innamorato entra nella scaletta del tour a Milano
I Pinguini Tattici Nucleari in foto promozionale del nuovo singolo Sorry Scusa Lo Siento, sei membri della band ritratti dall'alto su sfondo chiaro 5

Pinguini Tattici Nucleari, "Sorry Scusa Lo Siento" è il nuovo singolo dal 15 maggio: una favola gotica estiva
Logo Eurovision Song Contest 2026 Vienna per la scaletta della finale 6

Eurovision 2026 finale: la scaletta completa con ordine di uscita e quando canta l’Italia
Eurovision 2026 seconda semifinale qualificati ed eliminati finalisti 7

Eurovision 2026, seconda semifinale: qualificate ed eliminate
Alexandra Căpitănescu, DARA, Delta Goodrem e Søren Torpegaard Lund nella seconda semifinale di Eurovision 2026 8

Eurovision 2026, pagelle seconda semifinale: volano Bulgaria e Danimarca (9), cinica e tronfia la Francia (5)
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 9

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Tony Boy tour 2026 date palazzetti e summer tour concerti 10

Tony Boy apre il tour nei palazzetti: la scaletta della data di Roma

Cerca su A.M.I.