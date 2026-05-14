14 Maggio 2026
di
All Music Italia
Eurovision
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14 Maggio 2026

Eurovision 2026, seconda semifinale: qualificate ed eliminate

Annunciate le ultime 10 qualificate alla finale di sabato 16 maggio. Cinque Paesi restano fuori dalla gara.

Eurovision di All Music Italia
Eurovision 2026 seconda semifinale qualificati ed eliminati finalisti
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Eurovision 2026 seconda semifinale: si è chiusa la seconda serata in diretta dalla Wiener Stadthalle di Vienna. Al termine delle esibizioni sono state annunciate le 10 nazioni qualificate alla finale di sabato 16 maggio e le 5 eliminate.

Nella seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026 si sono esibiti 15 Paesi in gara. Sul palco anche Francia, Austria e Regno Unito, già qualificate di diritto alla finale e quindi fuori concorso nella serata.

Le 10 qualificate sono state annunciate in ordine casuale. Fuori dalla finale Azerbaigian, Lussemburgo, Armenia, Svizzera e Lettonia.

Il voto della seconda semifinale è stato composto dalle giurie e dal televoto delle nazioni che si sono esibite nella serata, più Francia, Austria e Regno Unito. Le due componenti hanno avuto un peso del 50% ciascuna.

Eurovision 2026 seconda semifinale: le 10 qualificate alla finale

Accedono alla finale di sabato 16 maggio:

  1. BulgariaDARABangaranga
  2. UcrainaLELÉKARidnym
  3. NorvegiaJONAS LOVVYA YA YA
  4. AustraliaDelta GoodremEclipse
  5. RomaniaAlexandra CăpitănescuChoke Me
  6. MaltaAIDANBella
  7. CiproAntigoniJALLA
  8. AlbaniaAlisNân
  9. DanimarcaSøren Torpegaard LundFør Vi Går Hjem
  10. CechiaDaniel ZizkaCrossroads

Eurovision 2026 seconda semifinale: le 5 eliminate

Restano fuori dalla finale cinque Paesi. Le eliminate della seconda semifinale sono:

  1. AzerbaigianJIVAJust Go
  2. LussemburgoEva MarijaMother Nature
  3. ArmeniaSIMÓNPaloma Rumba
  4. SvizzeraVeronica FusaroAlice
  5. LettoniaAtvaraĒnā

Qui trovate le nostre pagelle.

Eurovision 2026 seconda semifinale: tutti gli esiti della serata

Paese Artista Brano Esito
Bulgaria DARA Bangaranga Qualificata
Azerbaigian JIVA Just Go Eliminato
Romania Alexandra Căpitănescu Choke Me Qualificata
Lussemburgo Eva Marija Mother Nature Eliminato
Cechia Daniel Zizka Crossroads Qualificata
Francia Monroe Regarde! Fuori concorso
Armenia SIMÓN Paloma Rumba Eliminata
Svizzera Veronica Fusaro Alice Eliminata
Cipro Antigoni JALLA Qualificata
Austria COSMÓ Tanzschein Fuori concorso
Lettonia Atvara Ēnā Eliminata
Danimarca Søren Torpegaard Lund Før Vi Går Hjem Qualificata
Australia Delta Goodrem Eclipse Qualificata
Ucraina LELÉKA Ridnym Qualificata
Regno Unito LOOK MUM NO COMPUTER Eins, Zwei, Drei Fuori concorso
Albania Alis Nân Qualificata
Malta AIDAN Bella Qualificata
Norvegia JONAS LOVV YA YA YA Qualificata

Eurovision 2026: Francia, Austria e Regno Unito fuori concorso nella seconda semifinale

Francia, Austria e Regno Unito hanno partecipato alla serata con un’esibizione fuori concorso. Essendo già qualificate di diritto alla finale, non rientravano tra i 15 Paesi in gara per l’accesso alla serata di sabato.

Dopo la seconda semifinale, il quadro dei finalisti dell’Eurovision Song Contest 2026 è completo. La finale andrà in onda sabato 16 maggio su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

Eurovision 2026: tutti i Paesi finalisti

Dopo le due semifinali, il quadro dei finalisti dell’Eurovision Song Contest 2026 è completo. In finale ci sono i 20 Paesi qualificati dalle semifinali e i Paesi già qualificati di diritto.

Qualificate dalla prima semifinale

  1. GreciaAkylasFerto
  2. FinlandiaLinda Lampenius x Pete ParkkonenLiekinheitin
  3. BelgioESSYLADancing on the Ice
  4. SveziaFELICIAMy System
  5. MoldaviaSatoshiViva, Moldova!
  6. IsraeleNoam BettanMichelle
  7. SerbiaLAVINAKraj Mene
  8. CroaziaLELEKAndromeda
  9. LituaniaLion CeccahSólo Quiero Más
  10. PoloniaALICJAPray

Qualificate dalla seconda semifinale

  1. BulgariaDARABangaranga
  2. UcrainaLELÉKARidnym
  3. NorvegiaJONAS LOVVYA YA YA
  4. AustraliaDelta GoodremEclipse
  5. RomaniaAlexandra CăpitănescuChoke Me
  6. MaltaAIDANBella
  7. CiproAntigoniJALLA
  8. AlbaniaAlisNân
  9. DanimarcaSøren Torpegaard LundFør Vi Går Hjem
  10. CechiaDaniel ZizkaCrossroads

Paesi già qualificati di diritto

  1. ItaliaSal Da VinciPer sempre sì
  2. GermaniaSarah EngelsFire
  3. FranciaMonroeRegarde!
  4. AustriaCOSMÓTanzschein
  5. Regno UnitoLOOK MUM NO COMPUTEREins, Zwei, Drei

Eurovision 2026 seconda semifinale: le pagelle di All Music Italia

Su All Music Italia la seconda semifinale è stata seguita anche con le pagelle in tempo reale a cura di Davide Maistrello. Le trovate qui.

 

Eurovision 2026: tutti i Paesi finalisti

Paese Artista Brano Accesso alla finale
Grecia Akylas Ferto Prima semifinale
Finlandia Linda Lampenius x Pete Parkkonen Liekinheitin Prima semifinale
Belgio ESSYLA Dancing on the Ice Prima semifinale
Svezia FELICIA My System Prima semifinale
Moldavia Satoshi Viva, Moldova! Prima semifinale
Israele Noam Bettan Michelle Prima semifinale
Serbia LAVINA Kraj Mene Prima semifinale
Croazia LELEK Andromeda Prima semifinale
Lituania Lion Ceccah Sólo Quiero Más Prima semifinale
Polonia ALICJA Pray Prima semifinale
Bulgaria DARA Bangaranga Seconda semifinale
Ucraina LELÉKA Ridnym Seconda semifinale
Norvegia JONAS LOVV YA YA YA Seconda semifinale
Australia Delta Goodrem Eclipse Seconda semifinale
Romania Alexandra Căpitănescu Choke Me Seconda semifinale
Malta AIDAN Bella Seconda semifinale
Cipro Antigoni JALLA Seconda semifinale
Albania Alis Nân Seconda semifinale
Danimarca Søren Torpegaard Lund Før Vi Går Hjem Seconda semifinale
Cechia Daniel Zizka Crossroads Seconda semifinale
Italia Sal Da Vinci Per sempre sì Qualificata di diritto
Germania Sarah Engels Fire Qualificata di diritto
Francia Monroe Regarde! Qualificata di diritto
Austria COSMÓ Tanzschein Qualificata di diritto
Regno Unito LOOK MUM NO COMPUTER Eins, Zwei, Drei Qualificata di diritto

All Music Italia

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