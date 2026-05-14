Eurovision 2026, seconda semifinale: qualificate ed eliminate

Eurovision 2026 seconda semifinale: si è chiusa la seconda serata in diretta dalla Wiener Stadthalle di Vienna. Al termine delle esibizioni sono state annunciate le 10 nazioni qualificate alla finale di sabato 16 maggio e le 5 eliminate.
Nella seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026 si sono esibiti 15 Paesi in gara. Sul palco anche Francia, Austria e Regno Unito, già qualificate di diritto alla finale e quindi fuori concorso nella serata.
Le 10 qualificate sono state annunciate in ordine casuale. Fuori dalla finale Azerbaigian, Lussemburgo, Armenia, Svizzera e Lettonia.
Il voto della seconda semifinale è stato composto dalle giurie e dal televoto delle nazioni che si sono esibite nella serata, più Francia, Austria e Regno Unito. Le due componenti hanno avuto un peso del 50% ciascuna.
Eurovision 2026 seconda semifinale: le 10 qualificate alla finale
Accedono alla finale di sabato 16 maggio:
- Bulgaria – DARA – Bangaranga
- Ucraina – LELÉKA – Ridnym
- Norvegia – JONAS LOVV – YA YA YA
- Australia – Delta Goodrem – Eclipse
- Romania – Alexandra Căpitănescu – Choke Me
- Malta – AIDAN – Bella
- Cipro – Antigoni – JALLA
- Albania – Alis – Nân
- Danimarca – Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem
- Cechia – Daniel Zizka – Crossroads
Eurovision 2026 seconda semifinale: le 5 eliminate
Restano fuori dalla finale cinque Paesi. Le eliminate della seconda semifinale sono:
- Azerbaigian – JIVA – Just Go
- Lussemburgo – Eva Marija – Mother Nature
- Armenia – SIMÓN – Paloma Rumba
- Svizzera – Veronica Fusaro – Alice
- Lettonia – Atvara – Ēnā
Qui trovate le nostre pagelle.
Eurovision 2026 seconda semifinale: tutti gli esiti della serata
|Paese
|Artista
|Brano
|Esito
|Bulgaria
|DARA
|Bangaranga
|Qualificata
|Azerbaigian
|JIVA
|Just Go
|Eliminato
|Romania
|Alexandra Căpitănescu
|Choke Me
|Qualificata
|Lussemburgo
|Eva Marija
|Mother Nature
|Eliminato
|Cechia
|Daniel Zizka
|Crossroads
|Qualificata
|Francia
|Monroe
|Regarde!
|Fuori concorso
|Armenia
|SIMÓN
|Paloma Rumba
|Eliminata
|Svizzera
|Veronica Fusaro
|Alice
|Eliminata
|Cipro
|Antigoni
|JALLA
|Qualificata
|Austria
|COSMÓ
|Tanzschein
|Fuori concorso
|Lettonia
|Atvara
|Ēnā
|Eliminata
|Danimarca
|Søren Torpegaard Lund
|Før Vi Går Hjem
|Qualificata
|Australia
|Delta Goodrem
|Eclipse
|Qualificata
|Ucraina
|LELÉKA
|Ridnym
|Qualificata
|Regno Unito
|LOOK MUM NO COMPUTER
|Eins, Zwei, Drei
|Fuori concorso
|Albania
|Alis
|Nân
|Qualificata
|Malta
|AIDAN
|Bella
|Qualificata
|Norvegia
|JONAS LOVV
|YA YA YA
|Qualificata
Eurovision 2026: Francia, Austria e Regno Unito fuori concorso nella seconda semifinale
Francia, Austria e Regno Unito hanno partecipato alla serata con un’esibizione fuori concorso. Essendo già qualificate di diritto alla finale, non rientravano tra i 15 Paesi in gara per l’accesso alla serata di sabato.
Dopo la seconda semifinale, il quadro dei finalisti dell’Eurovision Song Contest 2026 è completo. La finale andrà in onda sabato 16 maggio su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.
Eurovision 2026: tutti i Paesi finalisti
Dopo le due semifinali, il quadro dei finalisti dell’Eurovision Song Contest 2026 è completo. In finale ci sono i 20 Paesi qualificati dalle semifinali e i Paesi già qualificati di diritto.
Qualificate dalla prima semifinale
- Grecia – Akylas – Ferto
- Finlandia – Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
- Belgio – ESSYLA – Dancing on the Ice
- Svezia – FELICIA – My System
- Moldavia – Satoshi – Viva, Moldova!
- Israele – Noam Bettan – Michelle
- Serbia – LAVINA – Kraj Mene
- Croazia – LELEK – Andromeda
- Lituania – Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
- Polonia – ALICJA – Pray
Qualificate dalla seconda semifinale
- Bulgaria – DARA – Bangaranga
- Ucraina – LELÉKA – Ridnym
- Norvegia – JONAS LOVV – YA YA YA
- Australia – Delta Goodrem – Eclipse
- Romania – Alexandra Căpitănescu – Choke Me
- Malta – AIDAN – Bella
- Cipro – Antigoni – JALLA
- Albania – Alis – Nân
- Danimarca – Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem
- Cechia – Daniel Zizka – Crossroads
Paesi già qualificati di diritto
- Italia – Sal Da Vinci – Per sempre sì
- Germania – Sarah Engels – Fire
- Francia – Monroe – Regarde!
- Austria – COSMÓ – Tanzschein
- Regno Unito – LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei
Eurovision 2026 seconda semifinale: le pagelle di All Music Italia
Su All Music Italia la seconda semifinale è stata seguita anche con le pagelle in tempo reale a cura di Davide Maistrello. Le trovate qui.
Eurovision 2026: tutti i Paesi finalisti
|Paese
|Artista
|Brano
|Accesso alla finale
|Grecia
|Akylas
|Ferto
|Prima semifinale
|Finlandia
|Linda Lampenius x Pete Parkkonen
|Liekinheitin
|Prima semifinale
|Belgio
|ESSYLA
|Dancing on the Ice
|Prima semifinale
|Svezia
|FELICIA
|My System
|Prima semifinale
|Moldavia
|Satoshi
|Viva, Moldova!
|Prima semifinale
|Israele
|Noam Bettan
|Michelle
|Prima semifinale
|Serbia
|LAVINA
|Kraj Mene
|Prima semifinale
|Croazia
|LELEK
|Andromeda
|Prima semifinale
|Lituania
|Lion Ceccah
|Sólo Quiero Más
|Prima semifinale
|Polonia
|ALICJA
|Pray
|Prima semifinale
|Bulgaria
|DARA
|Bangaranga
|Seconda semifinale
|Ucraina
|LELÉKA
|Ridnym
|Seconda semifinale
|Norvegia
|JONAS LOVV
|YA YA YA
|Seconda semifinale
|Australia
|Delta Goodrem
|Eclipse
|Seconda semifinale
|Romania
|Alexandra Căpitănescu
|Choke Me
|Seconda semifinale
|Malta
|AIDAN
|Bella
|Seconda semifinale
|Cipro
|Antigoni
|JALLA
|Seconda semifinale
|Albania
|Alis
|Nân
|Seconda semifinale
|Danimarca
|Søren Torpegaard Lund
|Før Vi Går Hjem
|Seconda semifinale
|Cechia
|Daniel Zizka
|Crossroads
|Seconda semifinale
|Italia
|Sal Da Vinci
|Per sempre sì
|Qualificata di diritto
|Germania
|Sarah Engels
|Fire
|Qualificata di diritto
|Francia
|Monroe
|Regarde!
|Qualificata di diritto
|Austria
|COSMÓ
|Tanzschein
|Qualificata di diritto
|Regno Unito
|LOOK MUM NO COMPUTER
|Eins, Zwei, Drei
|Qualificata di diritto