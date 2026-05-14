Eurovision 2026, seconda semifinale: qualificate ed eliminate

Eurovision 2026 seconda semifinale: si è chiusa la seconda serata in diretta dalla Wiener Stadthalle di Vienna. Al termine delle esibizioni sono state annunciate le 10 nazioni qualificate alla finale di sabato 16 maggio e le 5 eliminate.

Nella seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026 si sono esibiti 15 Paesi in gara. Sul palco anche Francia, Austria e Regno Unito, già qualificate di diritto alla finale e quindi fuori concorso nella serata.

Le 10 qualificate sono state annunciate in ordine casuale. Fuori dalla finale Azerbaigian, Lussemburgo, Armenia, Svizzera e Lettonia.

Il voto della seconda semifinale è stato composto dalle giurie e dal televoto delle nazioni che si sono esibite nella serata, più Francia, Austria e Regno Unito. Le due componenti hanno avuto un peso del 50% ciascuna.

Eurovision 2026 seconda semifinale: le 10 qualificate alla finale

Accedono alla finale di sabato 16 maggio:

Bulgaria – DARA – Bangaranga Ucraina – LELÉKA – Ridnym Norvegia – JONAS LOVV – YA YA YA Australia – Delta Goodrem – Eclipse Romania – Alexandra Căpitănescu – Choke Me Malta – AIDAN – Bella Cipro – Antigoni – JALLA Albania – Alis – Nân Danimarca – Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem Cechia – Daniel Zizka – Crossroads

Eurovision 2026 seconda semifinale: le 5 eliminate

Restano fuori dalla finale cinque Paesi. Le eliminate della seconda semifinale sono:

Azerbaigian – JIVA – Just Go Lussemburgo – Eva Marija – Mother Nature Armenia – SIMÓN – Paloma Rumba Svizzera – Veronica Fusaro – Alice Lettonia – Atvara – Ēnā

Qui trovate le nostre pagelle.

Eurovision 2026 seconda semifinale: tutti gli esiti della serata

Paese Artista Brano Esito Bulgaria DARA Bangaranga Qualificata Azerbaigian JIVA Just Go Eliminato Romania Alexandra Căpitănescu Choke Me Qualificata Lussemburgo Eva Marija Mother Nature Eliminato Cechia Daniel Zizka Crossroads Qualificata Francia Monroe Regarde! Fuori concorso Armenia SIMÓN Paloma Rumba Eliminata Svizzera Veronica Fusaro Alice Eliminata Cipro Antigoni JALLA Qualificata Austria COSMÓ Tanzschein Fuori concorso Lettonia Atvara Ēnā Eliminata Danimarca Søren Torpegaard Lund Før Vi Går Hjem Qualificata Australia Delta Goodrem Eclipse Qualificata Ucraina LELÉKA Ridnym Qualificata Regno Unito LOOK MUM NO COMPUTER Eins, Zwei, Drei Fuori concorso Albania Alis Nân Qualificata Malta AIDAN Bella Qualificata Norvegia JONAS LOVV YA YA YA Qualificata

Eurovision 2026: Francia, Austria e Regno Unito fuori concorso nella seconda semifinale

Francia, Austria e Regno Unito hanno partecipato alla serata con un’esibizione fuori concorso. Essendo già qualificate di diritto alla finale, non rientravano tra i 15 Paesi in gara per l’accesso alla serata di sabato.

Dopo la seconda semifinale, il quadro dei finalisti dell’Eurovision Song Contest 2026 è completo. La finale andrà in onda sabato 16 maggio su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

Eurovision 2026: tutti i Paesi finalisti

Dopo le due semifinali, il quadro dei finalisti dell’Eurovision Song Contest 2026 è completo. In finale ci sono i 20 Paesi qualificati dalle semifinali e i Paesi già qualificati di diritto.

Qualificate dalla prima semifinale

Grecia – Akylas – Ferto Finlandia – Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin Belgio – ESSYLA – Dancing on the Ice Svezia – FELICIA – My System Moldavia – Satoshi – Viva, Moldova! Israele – Noam Bettan – Michelle Serbia – LAVINA – Kraj Mene Croazia – LELEK – Andromeda Lituania – Lion Ceccah – Sólo Quiero Más Polonia – ALICJA – Pray

Qualificate dalla seconda semifinale

Bulgaria – DARA – Bangaranga Ucraina – LELÉKA – Ridnym Norvegia – JONAS LOVV – YA YA YA Australia – Delta Goodrem – Eclipse Romania – Alexandra Căpitănescu – Choke Me Malta – AIDAN – Bella Cipro – Antigoni – JALLA Albania – Alis – Nân Danimarca – Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem Cechia – Daniel Zizka – Crossroads

Paesi già qualificati di diritto

Italia – Sal Da Vinci – Per sempre sì Germania – Sarah Engels – Fire Francia – Monroe – Regarde! Austria – COSMÓ – Tanzschein Regno Unito – LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei

Eurovision 2026 seconda semifinale: le pagelle di All Music Italia

Su All Music Italia la seconda semifinale è stata seguita anche con le pagelle in tempo reale a cura di Davide Maistrello. Le trovate qui.

Eurovision 2026: tutti i Paesi finalisti