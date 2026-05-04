Testo e significato di Sorry Scusa Lo Siento, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, in uscita il 15 maggio 2026 per Epic / Sony Music Italy. Il brano è già in presave a questo link e anticipa il Tour Stadi 2027 della band, prodotto da Magellano Concerti.

L’annuncio del singolo arriva dopo settimane di indizi sparsi in tre città europee: cartelloni con la scritta “Scusa” a Milano, “Sorry” a Londra, “Lo siento” a Madrid. La conferma è arrivata sul palco del Concertone del Primo Maggio a Roma, quando Riccardo Zanotti è salito a cantare con un cappellino addosso che riportava il titolo del brano.

Pinguini Tattici Nucleari – Sorry Scusa Lo Siento : il significato del brano

Stando alle parole della band, Sorry Scusa Lo Siento è una canzone estiva anomala: una favola gotica che si muove tra amore, fantasmi e xenoglossia, ovvero la capacità di parlare lingue che non si conoscono. Più in generale, affronta il tema dell’incomunicabilità nei rapporti, declinato attraverso un immaginario lontano dai cliché tipici della stagione.

L’intenzione dei Pinguini Tattici Nucleari è dichiarata da Riccardo Zanotti:

“Il brano racconta una storia vestita di mistero e urbex, passione che abbiamo coltivato negli ultimi tempi e che consiste nell’esplorazione di strutture abbandonate e fatiscenti come ville o fabbriche. La nostra intenzione è di vivere l’estate con delle atmosfere diverse rispetto al solito, perché l’estate non sia solo ombrelloni, mare e drink in spiaggia.”

L’urbex, quindi, come scenografia mentale: ville e fabbriche dismesse al posto della spiaggia, fantasmi al posto delle storie da ombrellone. Una scelta che colloca il singolo lontano dai tipici tormentoni estivi italiani e che risponde, al tempo stesso, alla domanda implicita di tutto il pop di stagione – se l’estate debba sempre suonare nello stesso modo. La risposta dei Pinguini è no.

Il pezzo arriva dopo l’anno record di Hello World, l’album uscito nel 2024 che ha conquistato il Disco d’Oro nella prima settimana ed è arrivato al terzo Disco di Platino, posizionandosi al settimo posto tra gli album più venduti del 2025 con quattro singoli in top 100.

Sempre nel 2025, i PTN hanno avuto fino a cinque album contemporaneamente in Top 100 e, in radio, tutti i singoli tratti da Hello World hanno raggiunto il primo posto delle classifiche di airplay (con Bottiglie Vuote, Amaro e Islanda nella top 100 annuale EarOne dei brani più trasmessi).

Il testo di Sorry Scusa Lo Siento

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Il testo di “Sorry Scusa Lo Siento” sarà disponibile in questa pagina a partire dal 15 maggio 2026, giorno di uscita del singolo.

Crediti del brano

Titolo: Sorry Scusa Lo Siento

Artista: Pinguini Tattici Nucleari

Etichetta: Epic / Sony Music Italy

Pinguini Tattici Nucleari, le date del Tour Stadi 2027

L’uscita di Sorry Scusa Lo Siento apre la strada al ritorno live dei Pinguini Tattici Nucleari: la band tornerà negli stadi italiani per la terza volta tra giugno e luglio 2027 con il Tour Stadi 2027, prodotto e organizzato da Magellano Concerti. In questo articolo tutte le date in calendario.