13 Febbraio 2026
di
All Music Italia
Amici
13 Febbraio 2026

Amici 25, Riccardo Stimolo e il gesto nel daytime: polemica social dopo i commenti omofobi del passato (VIDEO)

Un gesto esplicito del cantante scatena la reazione del web

Amici di All Music Italia
Riccardo Stimolo ad Amici 25 durante il daytime finito al centro della polemica
Amici 25, Riccardo Stimolo e il gesto nel daytime: polemica social e precedente già noto.

Riccardo Stimolo torna al centro delle polemiche ad Amici 2025/2026. Durante un recente daytime del talent, un gesto compiuto dal cantante mentre si trovava in giardino con alcuni compagni ha scatenato una forte reazione sui social, dove molti utenti lo hanno giudicato volgare e offensivo e, in alcuni casi, tacciato di omofobia.

Il momento arriva dopo una votazione interna tra gli allievi per indicare chi meritasse l’accesso al Serale. Il ballerino Alessio Di Ponzio sceglie il collega Emiliano Fiasco, nonostante il rapporto stretto con un altro ragazzo, Alex, e la decisione crea tensione nel gruppo.

Riccardo interviene commentando duramente la scelta e invitando Alessio a riflettere su quello che, a suo dire, sarebbe stato un torto nei confronti di Alex. Il confronto tra i due si accende, ma a far discutere non è tanto il botta e risposta, quanto un gesto mimato da Riccardo alle spalle del ballerino mentre quest’ultimo si allontanava ovvero quello di una fellatio.

Il video ha iniziato a circolare rapidamente online. Alcuni utenti parlano apertamente di gesto omofobo, altri sottolineano che l’inquadratura non è del tutto chiara e che il contesto potrebbe essere stato frainteso anche se, a parer nostro, tra posa della mano e lingua che spinge dall’interno sulla guancia, c’è poco da fraintendere. In poche ore, però, la polemica si è allargata.

Amici: riccardo e il precedente che pesa

Non è la prima volta che il nome di Riccardo Stimolo viene associato a una bufera social. A dicembre erano riemersi alcuni commenti omofobi pubblicati sui social dal cantante nel 2023. In quell’occasione l’allievo aveva chiesto scusa pubblicamente, parlando di superficialità e immaturità dovuta all’età.

Il nuovo episodio riaccende inevitabilmente il dibattito. Per molti utenti il gesto rappresenterebbe una ricaduta, per altri resta un momento ambiguo da contestualizzare prima di arrivare a conclusioni definitive.

Cosa può succedere ora?

Al momento la produzione di Amici non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. Resta da capire se il programma deciderà di intervenire o se l’episodio verrà affrontato direttamente in puntata.

Nel frattempo, la discussione continua online, divisa tra chi chiede provvedimenti e chi invita a evitare processi sommari basati su pochi secondi di video.

E ancora una volta, più che le performance, a far parlare è tutto quello che accade fuori dal palco.

 

 

All Music Italia

