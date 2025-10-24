24 Ottobre 2025
di
All Music Italia
Artista del mese
Condividi su:
24 Ottobre 2025

Tiziano Ferro, testo e significato di “Ti sognai”, quinta traccia contenuta nell’album “Sono un grande”

Un nuovo Ferro ispirato e profondo, leggero e pronto a rimettersi in gioco

Artista del mese di All Music Italia
Tiziano Ferro Ti sognai testo significato
Condividi su:

Tiziano Ferro, Ti sognai: significato del testo della quinta traccia del nuovo album del cantautore di Latina, Sono un grande, fuori dal 24 ottobre 2025 per Sugar Music. Il brano vede tra gli autori anche Laura Bono.

Tiziano torna alla musica con un album frutto di oltre due anni di lavoro, un periodo durante il quale le difficoltà hanno lasciato spazio a grandi cambiamenti e al futuro. Un nuovo Ferro ispirato e profondo, leggero e pronto a mettersi in gioco con la cosa che lo ha sempre guidato: l’amore per la musica.

TIZIANO FERRO, “ti sognai”: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

Ti Sognai è una canzone che faccio fatica a raccontare. Quando ho parlato di questo disco come di un disco che avrebbe potuto non uscire mai l’ho fatto perché è un disco che fa parte, che racconta, di un periodo che nel frattempo è finito. Quello che racconto sono stato io (alcune volte lo sono ancora) in quel momento, quando c’erano dei rancori che stavo tirando fuori, della rabbia, dei dubbi che magari poi ho risolto, delle ammende da fare che non avevo ancora fatto.

Il fatto di raccontare un periodo della mia vita finito, passato, mi ha portato a chiedermi molto spesso se e quanto volessi veramente pubblicare questo album, un disco scritto come opera terapeutica.
Certo, se un’opera è terapeutica lo devi capire tu prima di tutto e quando l’hai capito tu allora gli altri potranno fare di quel disco, di quella canzone, quello che vorranno, non potrai condizionarne la ricezione. Ed ecco qui l’album e anche questa canzone.

Ti sognai parla di una madre, una madre sognata, una madre che non si riesce ad abbracciare, una madre assente. E non è una madre morta, almeno non quella della quale ho scritto io. È una morte molto più complessa: quella dei rapporti, quella della connessione, soprattutto quando cresci e diventi tu il genitore e leggi tutto con la lente di quello che i tuoi genitori hanno fatto per te. È in quel momento che ti fermi, torni indietro e ti avvicini alla possibilità di perdonare alcune mancanze. Questa è una canzone piena di perdono. Il perdono non cambia il passato, le cose rimangono lì, come sono sempre state, ma cambia il tuo modo di porti nei loro confronti, non c’è più quella rabbia, quel rancore, ma il perdono. È una canzone dura, ma non giudicante.

Testo di Tiziano Ferro, Laura Bono Musica di: Tiziano Ferro, Laura Bono, Pilar Arejo. Prodotta da Zef

TESTO DEL BRANO

Con permesso ma si è fatto tardi
Quindi parlo a te tanto so che ascolti
Da lontano mentre mi allontano
Ti saluto con la mano
Come stai? Ti chiedo mentre corro
Ho staccato tardi oggi da lavoro
Stai con me che fuori si congela questa sera
Vuol dire che camminerò leggero ﬁno a casa
Con indosso solo la paura e in tasca una preghiera

Ti sognai
Mi resta di te
L’ultima goccia
Qui a piovere
Ti ho sognato
Ma non riesco ad abbracciarti più
Di più

Quando vedi il buio dall’interno
Il freddo ti consuma prima che sia inverno
Anche una discesa sembra un dramma
Ma mi manchi mamma
Ti sognai
Mi resta di te
L’ultima goccia

Qui a piovere
Ti ho sognato
Ma non riesco ad abbracciarti più

Sono io il colpevole
Che sogna e non lo ammette
Che nasconde il cuore e le manette
Sempre in piedi
Provando a stare meglio
O almeno sveglio
E…

Ti sognai
Mi resta di te
L’ultima goccia
Qui a piovere
Ti ho sognato
Ma non riesco ad abbracciarti più
Di più

Come stai ti chiedo anche se è tardi
Questa notte è eterna
Questa notte è un dramma
Da lontano ti saluto con la mano
Mamma

All Music Italia

Articoli più letti

Sanremo 2026 – i rumors sui Big in gara secondo All Music Italia 1

Sanremo 2026: poco più di un mese all'annuncio, i rumors sul cast dei Big: da Elodie con Rkomi al sogno Tedua
Carlo Conti annuncia i convocati alle audizioni di Sanremo Giovani 2025 2

Sanremo Giovani 2025: oltre 500 candidati e 34 convocati alle audizioni dal vivo. Ecco i nomi selezionati
Giorgio Campagnoli, cantautore bolognese in arte Tellynonpiangere 3

X Factor 2025: chi è Tellynonpiangere? La storia di Giorgio Campagnoli e l’audizione con "Sui muri"
album italiani in uscita 2025 4

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Angelina Mango mylove 5

Angelina Mango, testo e significato di "mylove", ottavo brano contenuto nell'album "caramé"
Charlie Charles: testo e significato di "Attacchi di Panico" feat Blanco 6

Charlie Charles: "Attacchi di Panico" feat Blanco è il primo singolo de "La Bella Confusione"
7

Warner Music Italy: sui social spuntano due profili verificati... arrivano le nuove label?
pagelle nuovi singoli 17 ottobre 2025 8

Pagelle nuovi singoli 17 ottobre 2025: Angelina Mango, Irama, Leon Faun, trigno... chi convince e chi no
New Music Friday 24 ottobre: singoli più attesi settimana 43/2025 9

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 24 ottobre 2025
Damiano David The First Time testo significato traduzione 10

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"

Cerca su A.M.I.