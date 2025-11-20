X Factor 2025: con “punto” eroCaddeo esplora la distanza e il coraggio di chiudere una storia

eroCaddeo – Punto – Testo e significato.

Esce dopo la mezzanotte di giovedì PUNTO, il primo inedito di eroCaddeo presentato già alle audizioni di X Factor 2025. Una ballad sospesa, fragile e diretta che racconta quel momento in cui vorresti chiudere una storia, una frase, un capitolo – ma non ci riesci ancora.

Chi è eroCaddeo

eroCaddeo, all’anagrafe Damiano Caddeo, è un giovane cantautore pop dall’anima delicata e introspettiva. Nato a Modena, cresciuto in Sardegna e oggi di base a Torino, porta dentro la sua scrittura un bagaglio di distanze, ritorni e nuovi inizi.

Trasforma esperienze personali in racconti universali grazie a una scrittura pulita, emotiva e diretta. Il suo percorso discografico inizia nel 2022 con Gravità Zero, seguito dai singoli Prima Vera e Non Esiste. Nel 2025 pubblica un nuovo EP che conferma la sua identità: intima, malinconica ma sempre sincera.

A X Factor 2025 è nella squadra di Achille Lauro e si sta distinguendo per sensibilità, credibilità e un modo di cantare che arriva senza filtri.

eroCaddeo – Punto: significato del brano

PUNTO (Atlantic Records Italy/Warner Music Italy) è una ballad che esplora la sensazione di restare sospesi: si vorrebbe chiudere una storia, ma le emozioni non sono ancora pronte a farlo.

“Siamo virgole che non hanno il coraggio di esser punto” è l’immagine chiave del brano: la difficoltà di prendere una decisione definitiva, di mettere un punto dove servirebbe – anche quando fa male.

La canzone racconta: amori che restano aperti troppo a lungo, frasi che non si riescono a dire, distanze che non si colmano, la paura di chiudere davvero.

La scrittura di eroCaddeo è fatta di piccole carezze che diventano pugni gentili: entra in punta di piedi, ma arriva dritto all’emotività. La produzione lascia spazio alla voce e alla fragilità del testo, trasformando la sospensione in una forma musicale precisa.

PUNTO vive nella zona di mezzo: lì dove non si è più ciò che si era, ma non si è ancora qualcosa di nuovo.

Il brano è stato scritto da eroCaddeo con Matteo Di Nunzio che, come Dinv, ha anche prodotto il brano.

TESTO

Hai la pelle chiara

Si vede tutto

Copriti fa freddo

Ti do il mio giubbotto

Scusami se è brutto

Ho meno capelli dell’ultima volta

I tuoi son sempre quelli

Forse erano più lunghi

Ma cosa ce ne importa

Ci fermeremo a parlare

Un giorno al café al volo

Con la fretta di portare i bimbi a scuola e poi a lavoro

Le vacanze prenotate

Una casa in riva al mare

Menomale che non ci dovevamo dimenticare

Della tua ansia per gli esami

La mia macchina, un catorcio

Ci ha portato ovunque quando cercavamo il nostro posto

Dentro i baci che mi davi

C’era il senso della vita

Ci sembrava fosse un gioco

E abbiamo perso la partita

Sopra i treni regionali

Io ti tengo ancora il posto

Anche se ci sono anziani

In piedi con un braccio rotto

So che siamo stati bene

E che questo vale tutto

Siamo virgole che non hanno il coraggio di esser punto

Della tua ansia per gli esami

La mia macchina, un catorcio

Ci ha portato ovunque quando cercavamo il nostro posto

Dentro i baci che mi davi

C’era il senso della vita

Ci sembrava fosse un gioco

E abbiamo perso la partita

Lo sai vero che è finita

E che siamo stati bene

Mentre sbagliavamo tutto

Prima o poi avremo il coraggio

Anche noi di metterci un punto