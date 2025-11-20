20 Novembre 2025
X Factor
X Factor 2025: con “punto” eroCaddeo esplora la distanza e il coraggio di chiudere una storia

Fragilità condivise per il giovane cantautore

eroCaddeo durante X Factor 2025 presenta il suo inedito “Punto”
eroCaddeoPunto – Testo e significato.

Esce dopo la mezzanotte di giovedì PUNTO, il primo inedito di eroCaddeo presentato già alle audizioni di X Factor 2025. Una ballad sospesa, fragile e diretta che racconta quel momento in cui vorresti chiudere una storia, una frase, un capitolo – ma non ci riesci ancora.

Chi è eroCaddeo

eroCaddeo, all’anagrafe Damiano Caddeo, è un giovane cantautore pop dall’anima delicata e introspettiva. Nato a Modena, cresciuto in Sardegna e oggi di base a Torino, porta dentro la sua scrittura un bagaglio di distanze, ritorni e nuovi inizi.

Trasforma esperienze personali in racconti universali grazie a una scrittura pulita, emotiva e diretta. Il suo percorso discografico inizia nel 2022 con Gravità Zero, seguito dai singoli Prima Vera e Non Esiste. Nel 2025 pubblica un nuovo EP che conferma la sua identità: intima, malinconica ma sempre sincera.

A X Factor 2025 è nella squadra di Achille Lauro e si sta distinguendo per sensibilità, credibilità e un modo di cantare che arriva senza filtri.

eroCaddeo – Punto: significato del brano

PUNTO (Atlantic Records Italy/Warner Music Italy) è una ballad che esplora la sensazione di restare sospesi: si vorrebbe chiudere una storia, ma le emozioni non sono ancora pronte a farlo.

Siamo virgole che non hanno il coraggio di esser punto” è l’immagine chiave del brano: la difficoltà di prendere una decisione definitiva, di mettere un punto dove servirebbe – anche quando fa male.

La canzone racconta: amori che restano aperti troppo a lungo, frasi che non si riescono a dire, distanze che non si colmano, la paura di chiudere davvero.

La scrittura di eroCaddeo è fatta di piccole carezze che diventano pugni gentili: entra in punta di piedi, ma arriva dritto all’emotività. La produzione lascia spazio alla voce e alla fragilità del testo, trasformando la sospensione in una forma musicale precisa.
PUNTO vive nella zona di mezzo: lì dove non si è più ciò che si era, ma non si è ancora qualcosa di nuovo.

Il brano è stato scritto da eroCaddeo con Matteo Di Nunzio che, come Dinv, ha anche prodotto il brano.

TESTO

Hai la pelle chiara
Si vede tutto
Copriti fa freddo
Ti do il mio giubbotto
Scusami se è brutto
Ho meno capelli dell’ultima volta
I tuoi son sempre quelli
Forse erano più lunghi
Ma cosa ce ne importa

Ci fermeremo a parlare
Un giorno al café al volo
Con la fretta di portare i bimbi a scuola e poi a lavoro
Le vacanze prenotate
Una casa in riva al mare
Menomale che non ci dovevamo dimenticare
Della tua ansia per gli esami
La mia macchina, un catorcio
Ci ha portato ovunque quando cercavamo il nostro posto
Dentro i baci che mi davi
C’era il senso della vita
Ci sembrava fosse un gioco
E abbiamo perso la partita

Sopra i treni regionali
Io ti tengo ancora il posto
Anche se ci sono anziani
In piedi con un braccio rotto
So che siamo stati bene
E che questo vale tutto
Siamo virgole che non hanno il coraggio di esser punto

Della tua ansia per gli esami
La mia macchina, un catorcio
Ci ha portato ovunque quando cercavamo il nostro posto
Dentro i baci che mi davi
C’era il senso della vita
Ci sembrava fosse un gioco
E abbiamo perso la partita

Lo sai vero che è finita
E che siamo stati bene
Mentre sbagliavamo tutto
Prima o poi avremo il coraggio
Anche noi di metterci un punto

