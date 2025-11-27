X Factor 2025 Inediti e social: chi sta davvero vincendo questa edizione?

X Factor 2025 il vincitore è…
Anno dopo anno, X Factor continua a essere una vetrina di talento, ma anche un termometro perfetto per capire come si muove oggi il pubblico tra streaming e social.
Che impatto hanno avuto gli inediti dell’edizione 2025?
E soprattutto: chi sta davvero vincendo nelle preferenze degli ascoltatori?
I numeri di Spotify e le crescite su Instagram raccontano un racconto molto chiaro: un pubblico frammentato, sì, ma profondamente attivo.
Un cast che, già dopo una settimana, mostra differenze evidenti in termini di interesse.