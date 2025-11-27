27 Novembre 2025
X Factor 2025 Inediti e social: chi sta davvero vincendo questa edizione?

Analisi di ascolti Spotify, crescita social e confronto con le edizioni precedenti.

Classifica degli inediti di X Factor 2025 con i dati Spotify e la crescita dei concorrenti su Instagram
X Factor 2025 il vincitore è…

Anno dopo anno, X Factor continua a essere una vetrina di talento, ma anche un termometro perfetto per capire come si muove oggi il pubblico tra streaming e social.

Che impatto hanno avuto gli inediti dell’edizione 2025?

E soprattutto: chi sta davvero vincendo nelle preferenze degli ascoltatori?

I numeri di Spotify e le crescite su Instagram raccontano un racconto molto chiaro: un pubblico frammentato, sì, ma profondamente attivo.

Un cast che, già dopo una settimana, mostra differenze evidenti in termini di interesse.

