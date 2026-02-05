5 Febbraio 2026
“Io canto 2”, Laura Pausini racconta il nuovo album canzone per canzone

Tutto sul nuovo disco della cantante: Uscita, formati, tour mondiale e la tracklist di “Yo canto 2”.

Laura Pausini per Io canto 2
Io canto 2, il nuovo album di Laura Pausini, raccontato dalla cantante canzone per canzone.

C’è un modo preciso, quasi ostinato, con cui Laura Pausini torna alle cover: non come “operazione”, ma come gesto. Io canto 2, in uscita venerdì 6 febbraio 2026 per Warner Records / Warner Music Italy, è il secondo capitolo di quel disco del 2006 che aveva preso le canzoni italiane e le aveva portate fuori confine, fino a un traguardo simbolico come San Siro nel giugno 2007, prima donna a conquistare questo risultato.

Questa volta l’orizzonte è ancora più ampio: cantautori e classici italiani, ma anche brani in altre lingue legati all’Italia per radici, adattamenti e incroci. E soprattutto un’idea dichiarata senza troppi giri: scegliere una canzone per amore.

Tutto quello che c’è da sapere su Io canto 2

