“Io canto 2”, Laura Pausini racconta il nuovo album canzone per canzone

Io canto 2, il nuovo album di Laura Pausini, raccontato dalla cantante canzone per canzone.

C’è un modo preciso, quasi ostinato, con cui Laura Pausini torna alle cover: non come “operazione”, ma come gesto. Io canto 2, in uscita venerdì 6 febbraio 2026 per Warner Records / Warner Music Italy, è il secondo capitolo di quel disco del 2006 che aveva preso le canzoni italiane e le aveva portate fuori confine, fino a un traguardo simbolico come San Siro nel giugno 2007, prima donna a conquistare questo risultato.

Questa volta l’orizzonte è ancora più ampio: cantautori e classici italiani, ma anche brani in altre lingue legati all’Italia per radici, adattamenti e incroci. E soprattutto un’idea dichiarata senza troppi giri: scegliere una canzone per amore.