Festival di Sanremo 2026, le pagelle della stampa: la classifica completa dopo i primi ascolti

Sanremo 2026, le pagelle della stampa: la classifica completa dopo i primi ascolti. Abbiamo raccolto, normalizzato e incrociato i voti di 20 testate giornalistiche italiane che hanno ascoltato in anteprima i 30 brani in gara. Il risultato è una fotografia piuttosto nitida: pochi veri favoriti, diversi nomi solidi da metà classifica e una coda dove le bocciature sono più trasversali che sorprendenti.

Non è una previsione di vittoria, ma una mappa critica: racconta chi parte forte, chi divide e chi, al primo ascolto, fatica a trovare consenso.

