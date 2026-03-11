Annalisa torna all’insegna della provocazione con “Canzone estiva”: “Mi vuoi più suora o porno diva?”

Annalisa Canzone estiva testo e significato. Esce venerdì 13 marzo Canzone estiva, il nuovo singolo inedito della cantautrice ligure pubblicato da Atlantic / Warner Music Italy. Il brano arriva dopo il successo degli ultimi progetti discografici dell’artista e si collega idealmente al percorso aperto con l’album “Ma io sono fuoco”.

Il nuovo singolo riprende proprio il simbolo del fuoco, uno degli elementi centrali dell’ultimo capitolo artistico di Annalisa: una metafora della scintilla creativa ma anche della capacità di reagire, trasformarsi e ridefinire la propria identità.

Annalisa Canzone estiva: testo e significato del nuovo singolo

Nonostante il titolo possa far pensare a una classica hit stagionale, Canzone estiva gioca proprio sul ribaltamento delle aspettative. Il brano racconta un amore complesso che si muove su due piani diversi: quello verso una persona e quello verso il proprio pubblico.

Il testo affronta anche il rapporto con lo sguardo degli altri e con il giudizio pubblico. Siamo ciò che sentiamo di essere, ma anche ciò che gli altri percepiscono osservandoci. La stessa persona può essere interpretata in modi completamente opposti a seconda di chi guarda.

Da qui nasce la provocazione contenuta nel brano: “Mi vuoi più suora o pornodiva?”, una frase che ironizza sugli stereotipi e sulle etichette spesso attribuite alle figure pubbliche.

L’idea suggerita dalla canzone è che non esista una sola versione di sé. L’unica possibilità è restare in un equilibrio personale, imperfetto e spesso contraddittorio, accettando che ogni sguardo racconti qualcosa non solo di chi viene osservato, ma anche di chi osserva.

ANNALISA – CANZONE ESTIVA – TESTO

E non cambiare discorso

Se mi chiedi come sto

Sei un maledetto elettrochoc

E poi una botta di autostima

Magari stavo meglio prima

Della tua pazza nostalgia

Andate in pace e così sia

Mi vuoi più suora o pornodiva?

Questa non è una canzone estiva

Annalisa live: il tour nei palasport 2026

Il singolo arriva mentre Annalisa si prepara a tornare dal vivo nei principali palasport italiani con la seconda parte del tour “Ma noi siamo fuoco – Capitolo II”, organizzato da Friends & Partners. Dopo i concerti tra novembre e dicembre 2025, la tournée prosegue nella primavera 2026.

23 aprile – Genova, Palateknoship

25 aprile – Mantova, PalaUnical (sold out)

26 aprile – Mantova, PalaUnical

28 aprile – Pesaro, Vitrifrigo Arena

30 aprile – Torino, Inalpi Arena

2 maggio – Firenze, Mandela Forum

4 maggio – Napoli, Palapartenope

9 maggio – Milano, Unipol Dome

12 maggio – Messina, PalaRescifina (sold out)

13 maggio – Messina, PalaRescifina

16 maggio – Roma, Palazzo dello Sport

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI







I link ai biglietti possono essere affiliati: All Music Italia potrebbe ricevere una commissione, senza costi extra per chi acquista.

I numeri di Annalisa

Negli ultimi anni Annalisa ha consolidato la sua presenza nel pop italiano con oltre 5 milioni di copie certificate, 52 dischi di platino e 17 dischi d’oro. È inoltre l’artista femminile con più singoli nella top ten della classifica FIMI.

L’album “Ma io sono fuoco”, pubblicato nell’ottobre 2025, ha debuttato direttamente al primo posto della classifica di vendita ed è stato certificato oro.

Nel novembre 2025 l’artista ha inoltre ricevuto due Premi SIAE per il brano “Sinceramente”, premiato come miglior canzone per locali da ballo con musica live e come miglior canzone social in Italia.