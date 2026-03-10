Pinguini Tattici Nucleari, teaser sui social: in arrivo nuovi concerti

I Pinguini Tattici Nucleari tornano a muoversi sul fronte live. La band ha pubblicato sui propri canali social un video teaser che anticipa l’annuncio dei prossimi concerti.

Nel trailer compare anche il comico Andrea Pisani. Il video costruisce una piccola gag attorno alla stessa domanda che viene rivolta ai membri della band in diversi contesti quotidiani: “Ma concerti non ne fate più?”.

Nel video una ragazza che fa jogging ferma uno dei Pinguini e gli chiede se la band tornerà sul palco. Lo stesso succede poi al barbiere, al bar, tra le raccomandate di casa e perfino al bowling. La domanda arriva anche a Riccardo Zanotti al cinema, dove a rivolgergliela è uno spettatore (nella realtà il suo manager) seduto accanto a lui in sala.

Pinguini Tattici Nucleari: in arrivo nuovi concerti

Il teaser pubblicato sui social anticipa l’annuncio ufficiale dei prossimi appuntamenti live dei Pinguini Tattici Nucleari. Al momento non sono ancora state comunicate date o città, ma l’annuncio è atteso nelle prossime ore.

La band arriva da un periodo particolarmente intenso dal punto di vista live. L’ultimo tour è stato l’Hello World Tour, serie di concerti negli stadi e nelle arene con 9 date tra il 7 giugno e il 4 luglio 2025.

Pinguini Tattici Nucleari: gli ultimi successi

L’ultimo album della band è Hello World, pubblicato il 6 dicembre 2024. Il disco ha ottenuto subito risultati importanti: disco d’oro in una settimana e disco di platino dopo meno di un mese.

Nel 2025 è arrivato anche il singolo Bottiglie Vuote (Remix) realizzato insieme a Max Pezzali.

Con 86 dischi di platino e 7 dischi d’oro, i Pinguini Tattici Nucleari occupano oggi la 19ª posizione tra gli artisti più certificati dell’era FIMI (dal 2009). Tra gli artisti italiani sono 14º assoluti e rappresentano la seconda band più certificata dopo i Modà.

Quando verranno annunciate le date

L’articolo verrà aggiornato non appena saranno annunciati le date e le città dei prossimi concerti dei Pinguini Tattici Nucleari.







