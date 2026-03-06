6 Marzo 2026
di
All Music Italia
Eurovision
6 Marzo 2026

San Marino Song Contest 2026: le pagelle della finale

Le nostre pagelle alle esibizioni della finale del San Marino Song Contest 2026.

Eurovision
La finale del San Marino Song Contest 2026 è entrata nel vivo. Venerdì 6 marzo dal Teatro Nuovo di Dogana venti artisti si sfidano per conquistare la vittoria e rappresentare la Repubblica all’Eurovision Song Contest 2026, in programma a maggio a Vienna.

Durante la serata assegniamo le nostre pagelle alle esibizioni della finale, aggiornate in tempo reale man mano che gli artisti salgono sul palco. Performance, interpretazione, presenza scenica e potenziale eurovisivo: ecco i voti ai protagonisti della finale del San Marino Song Contest 2026.

Qui puoi consultare anche la scaletta della finale del San Marino Song Contest 2026 aggiornata con l’ordine di esibizione degli artisti.

San Marino Song Contest 2026: le pagelle della finale

Pellegrina Pibigas – Italia – Il giorno che

Voto: 6

Il duo femminile porta sul palco un brano che cita un tema caro a Red Ronnie, quello degli alieni. Le Pellegrina Pibigas arrivano in finale dopo essere state al centro di una polemica nei giorni precedenti alla serata (ne abbiamo parlato qui).

L’esibizione risulta però piuttosto imprecisa, con una delle due artiste che sembra crescere nel corso del brano mentre l’altra appare meno centrata. Il pezzo è curioso e particolare, elemento che gioca a suo favore, ma la performance non riesce a lasciare davvero il segno.

Magdalena Tul – Polonia – I’ll Be Around

Voto: 7

Buon vibrato e una tecnica che lascia intuire studio ed esperienza. Dal punto di vista vocale l’esibizione risulta centrata, al netto di qualche piccola imprecisione, con Magdalena Tul che affronta anche passaggi particolarmente complessi con sicurezza.

Il brano richiama sonorità e atmosfere anni ’90, risultando piacevole all’ascolto anche se non particolarmente sorprendente.

Klem – Italia – Ok respira

Voto: 7

Lo stile di Klem è riconoscibile e lo rende una delle proposte più interessanti tra gli emergenti del momento. L’artista riesce a unire canto e ballo con buona naturalezza, costruendo una proposta che mescola atmosfere partenopee e R’n’B.

Per qualcuno non avrebbe dovuto esibirsi a causa dell’uscita del brano prima della data fissata dal regolamento, come da noi raccontato in questo articolo. Al netto della polemica, la performance risulta originale e credibile, anche se non sono mancate alcune imprecisioni vocali, in parte giustificate da un brano tutt’altro che semplice da affrontare dal punto di vista tecnico.

Articolo in aggiornamento

 

All Music Italia

