Eurovision
San Marino Song Contest 2026: la scaletta degli artisti in gara nella finale

La finale del San Marino Song Contest 2026 sceglierà il rappresentante della Repubblica all’Eurovision di Vienna.

Simona Ventura con il logo del San Marino Song Contest 2026
Durante la serata saliranno sul palco venti artisti tra Big ed emergenti. Ecco la scaletta degli artisti in gara nella finale.

Il San Marino Song Contest 2026 arriva alla sua serata decisiva. Venerdì 6 marzo al Teatro Nuovo di Dogana si svolgerà la finale che sceglierà il rappresentante della Repubblica all’Eurovision Song Contest 2026, in programma a maggio a Vienna.

Durante la serata saliranno sul palco venti artisti tra Big ed emergenti. La finale sarà condotta da Simona Ventura, mentre il vincitore verrà decretato dal voto della giuria insieme al direttore artistico.

Sarà possibile vedere la finale su RaiPlay.

Di seguito la scaletta degli artisti che si esibiranno nella finale del San Marino Song Contest 2026.

La scaletta degli artisti in gara

Questi gli artisti che si esibiranno nella finale del San Marino Song Contest 2026.

  • Andreas Habibi feat. Aura – Emirati Arabi Uniti – All We Need Is Love
  • Anna Smith – Svizzera – Bruised
  • Dolcenera – Italia – My Love
  • Edward Maya feat. William Imola – Romania – Balla
  • Inis Neziri – Albania – Aurora
  • Iuna – Italia – Freedom Calling
  • Kelly Joyce – Francia – Oh là là
  • Klem – Italia – Ok respira
  • Luka Basi – Slovenia – Chicolo
  • Magdalena Tul – Polonia – I’ll Be Around
  • Maraaya – Slovenia – Alu Alu
  • Matias Ferreira – Spagna – Paura
  • Molella feat. Maxè – Italia – Fever
  • Myky – Italia – Outta Tune
  • Orchestraccia – Italia – Cara madre mia
  • Orphy – Repubblica Ceca – Rise Again
  • Paolo Belli – Italia – Bellissima
  • Pellegrina Pibigas – Italia – Il giorno che
  • Rosa Chemical – Italia – Mammamì
  • Senhit feat. Boy George – Italia – Superstar

L’ordine ufficiale di esibizione della finale del San Marino Song Contest 2026 verrà aggiornato non appena comunicato.

Cerca su A.M.I.