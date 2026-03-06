San Marino Song Contest 2026: la scaletta degli artisti in gara nella finale

Il San Marino Song Contest 2026 arriva alla sua serata decisiva. Venerdì 6 marzo al Teatro Nuovo di Dogana si svolgerà la finale che sceglierà il rappresentante della Repubblica all’Eurovision Song Contest 2026.
Il San Marino Song Contest 2026 arriva alla sua serata decisiva. Venerdì 6 marzo al Teatro Nuovo di Dogana si svolgerà la finale che sceglierà il rappresentante della Repubblica all’Eurovision Song Contest 2026, in programma a maggio a Vienna.
Durante la serata saliranno sul palco venti artisti tra Big ed emergenti. La finale sarà condotta da Simona Ventura, mentre il vincitore verrà decretato dal voto della giuria insieme al direttore artistico.
Sarà possibile vedere la finale su RaiPlay.
- Andreas Habibi feat. Aura – Emirati Arabi Uniti – All We Need Is Love
- Anna Smith – Svizzera – Bruised
- Dolcenera – Italia – My Love
- Edward Maya feat. William Imola – Romania – Balla
- Inis Neziri – Albania – Aurora
- Iuna – Italia – Freedom Calling
- Kelly Joyce – Francia – Oh là là
- Klem – Italia – Ok respira
- Luka Basi – Slovenia – Chicolo
- Magdalena Tul – Polonia – I’ll Be Around
- Maraaya – Slovenia – Alu Alu
- Matias Ferreira – Spagna – Paura
- Molella feat. Maxè – Italia – Fever
- Myky – Italia – Outta Tune
- Orchestraccia – Italia – Cara madre mia
- Orphy – Repubblica Ceca – Rise Again
- Paolo Belli – Italia – Bellissima
- Pellegrina Pibigas – Italia – Il giorno che
- Rosa Chemical – Italia – Mammamì
- Senhit feat. Boy George – Italia – Superstar
L’ordine ufficiale di esibizione della finale del San Marino Song Contest 2026 verrà aggiornato non appena comunicato.
La finale del San Marino Song Contest 2026 decreterà il brano che rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest 2026.