Tommy Cash racconta “Ok”: “Ecco perché amo così tanto l’Italia” (video intervista)

All Music Italia ha avuto nuovamente il piacere di intervistare Tommy Cash (qui potete recuperare la nostra prima chiacchierata con lui!) in occasione dell’uscita del suo nuovo singolo, interamente in italiano, intitolato Ok.

Ancora una volta, l’eclettico artista estone ci ha sorpreso con un pezzo divertente, spensierato, dove associa ad ogni lettera dell’alfabeto una parola della nostra lingua. Ma l’avrà davvero imparata così bene? E perché l’artista ha sviluppato un rapporto così viscerale con il nostro Paese?

Tommy Cash tra Eurovision, alfabeto italiano e il remix con Tony Effe

Tommy Cash, come sicuramente saprete, è reduce dall’Eurovision Song Contest 2025 di Basilea, dove ha rappresentato la sua Estonia proprio con Espresso Macchiato, classificandosi in terza posizione dietro l’Austria e Israele. Un risultato eccellente, supportato soprattutto dal televoto da casa, che Tommy ha commentato in questi termini:

“Esperienza fantastica, siamo stati bravi, tutto è andato come avrei voluto. In tanti in giro per il mondo cantano la canzone. Abbiamo conquistato il cuore delle persone, abbiamo portato tante emozioni al mondo, e credo che questa sia la cosa che più conta.”

Non abbiamo poi potuto ovviamente fare a meno di chiedere all’artista come è nata questa sua nuova canzone, e soprattutto perché in questi ultimi tempi ha sviluppato un rapporto così stretto con il nostro Paese. A proposito l’artista ci ha raccontato:

“Mi piace tutto dell’Italia: il cibo, la cultura, la moda, il design, i posti…!”

Un legame talmente forte, quello con l’Italia, da spingere Tommy a collaborare con Tony Effe sul remix di Espresso Macchiato. Ecco come il cantante ha parlato di questo featuring:

“Lui ha questo look molto mascolino, mi piace la sua energia. Lui è un tipo tranquillo. Vivere la sua energia in studio è stata una ventata di aria fresca. Anche se non era un pezzo nel suo stile, credo che a volte come artista tu debba superare i tuoi limiti.”

E che fine hanno fatto, invece, le indimenticabili nonne di Ostuni? Tommy Cash ci ha spiegato:

“Siamo ancora in contatto. Quando ci siamo visti a Ostuni pensavo che ci sarebbero state solo due nonne a farmi un piatto di pasta, e invece c’erano almeno 45 persone ad accogliermi, abbiamo organizzato una grande tavolata!”

VIDEOINTERVISTA

Qui sotto la nostra intervista all’artista.