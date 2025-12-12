Area Sanremo 2025: scelti i dieci vincitori, da Albe a Tomasi. Tra loro i due che andranno al Festival

Area Sanremo 2025, scelti i dieci vincitori. Due tra loro andranno al Festival di Sanremo 2026 in gara tra le Nuove proposte.

Si è tenuta venerdì 12 dicembre una delle sessioni più importante di questa edizione di Area Sanremo 2025: 22 finalisti selezionati dalla Commissione Artistica ieri hanno eseguito i propri brani davanti a Carlo Conti e alla Commissione Musicale di Area Sanremo (vedi qui) presso il Palafiori.

Lo step decisivo vedrà questi dieci artisti esibirsi domani davanti a Conti e alla Commissione Musicale di Sanremo Giovani 2025 per la scelta dei due che andranno al Festival.

L’annuncio ufficiale dei due nomi verrà dato domenica 14 dicembre, in prima serata su Rai 1, durante Sarà Sanremo. In quella serata scopriremo i due vincitori di Sanremo Giovani 2025, i due artisti selezionati da Area Sanremo, quattro nomi che formeranno la categoria Nuove Proposte di Sanremo 2026 e, come da tradizione, anche i titoli delle canzoni dei Big in gara al Festival 2026.

