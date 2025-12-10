Caterina Lumina entra ad Amici 25 con “Rose e Rovi”. La sua storia: dalla Spagna alla collaborazione con heysimo

Amici 25, Caterina Lumina: significato del testo dell’inedito Rose e Rovi.

Durante l’undicesima puntata del Pomeridiano di Amici 25 (qui le nostre pagelle) Caterina Lumina – sfidante di Michele Ballo – ha ottenuto un banco all’interno della scuola di canto e di ballo più famosa d’Italia.

La cantante non ha però vinto la sfida e, di conseguenza, Michele non è stato eliminato.

Dopo averlo ascoltato, Rudy Zerbi – che si era proposto di scegliere la sfidante – ha infatti cambiato idea sull’allievo di Lorella Cuccarini, chiedendo di annullare la sfida, ma di permettere ugualmente a Caterina di entrare a far parte della classe di Amici. E così è stato!

chi è CATERINA LUMINA?

Cresciuta a Minorca da genitori italiani, trasferitisi in Spagna – dove gestiscono alcuni hotel di loro proprietà – quando era ancora molto piccola, Caterina ha frequentato l’università di Madrid per poi scegliere l’Italia come meta del suo Erasmus.

Musicalmente parlando, invece, a settembre 2024 Caterina contatta via social il produttore Simone Sproccati, in arte heysimo, con cui inizia a collaborare – dapprima a distanza e successivamente in studio, in Italia – alla scrittura e alla produzione di alcuni brani. Ed è proprio con uno di questi, Rose e Rovi, che la cantante è riuscita a conquistare un banco all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi.

AMICI 25, CATERINA LUMINA: SIGNIFICATO E TESTO DI “ROSE E ROVI”

Il brano racconta un amore intenso, sensuale e pieno di nostalgia, che però non è mai stato del tutto sincero o stabile. Caterina dà così voce a una relazione in cui convivono passione, mancanza, inganno e rimpianto.

IL TESTO DEL BRANO

Ti ricordi le tue mani

Sfiorarmi dolce

Con addosso quel profumo

Di arance rosse?

Vestiti solo di brividi

Cristalli di sale

Sussurri del mare

Tra i vicoli

Ma la nostra storia

Che cos’era?

Una bianca bugia della sera

Ma anche se non sei qua

Vorrei sentire ancora l’odore

Di un fiore che muore

In un giorno d’estate

Oh bebé

Una mentira

Me puede doler

Pero nunca tanto

Come mi manchi tu

Come mi manchi tu

Come mi manchi tu

Un veneno

Que sube lento

Por mi pie

Me quema por dentro

E dei tuoi baci

Come rose e rovi

Mi tolgono il respiro

Me miras, pero

No hay nada dentro

¿Qué será

De tus palabras al viento

Si me tocas sin calor

Y se apaga el fuego

En un solo momento

Oh bebé

Una mentira

Me puede doler

Pero nunca tanto

Come mi manchi tu

Come mi manchi tu

Come mi manchi tu

Un veneno

Que sube lento

Por mi pie

Me quema por dentro

E dei tuoi baci

Come rose e rovi

Mi tolgono il respiro

Amici 25, CATERINA LUMINA: i numeri

