Caterina Lumina entra ad Amici 25 con “Rose e Rovi”. La sua storia: dalla Spagna alla collaborazione con heysimo

Amici 25, Caterina Lumina: significato del testo dell’inedito Rose e Rovi.
Durante l’undicesima puntata del Pomeridiano di Amici 25 (qui le nostre pagelle) Caterina Lumina – sfidante di Michele Ballo – ha ottenuto un banco all’interno della scuola di canto e di ballo più famosa d’Italia.
La cantante non ha però vinto la sfida e, di conseguenza, Michele non è stato eliminato.
Dopo averlo ascoltato, Rudy Zerbi – che si era proposto di scegliere la sfidante – ha infatti cambiato idea sull’allievo di Lorella Cuccarini, chiedendo di annullare la sfida, ma di permettere ugualmente a Caterina di entrare a far parte della classe di Amici. E così è stato!
chi è CATERINA LUMINA?
Cresciuta a Minorca da genitori italiani, trasferitisi in Spagna – dove gestiscono alcuni hotel di loro proprietà – quando era ancora molto piccola, Caterina ha frequentato l’università di Madrid per poi scegliere l’Italia come meta del suo Erasmus.
Musicalmente parlando, invece, a settembre 2024 Caterina contatta via social il produttore Simone Sproccati, in arte heysimo, con cui inizia a collaborare – dapprima a distanza e successivamente in studio, in Italia – alla scrittura e alla produzione di alcuni brani. Ed è proprio con uno di questi, Rose e Rovi, che la cantante è riuscita a conquistare un banco all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi.
AMICI 25, CATERINA LUMINA: SIGNIFICATO E TESTO DI “ROSE E ROVI”
Il brano racconta un amore intenso, sensuale e pieno di nostalgia, che però non è mai stato del tutto sincero o stabile. Caterina dà così voce a una relazione in cui convivono passione, mancanza, inganno e rimpianto.
IL TESTO DEL BRANO
Ti ricordi le tue mani
Sfiorarmi dolce
Con addosso quel profumo
Di arance rosse?
Vestiti solo di brividi
Cristalli di sale
Sussurri del mare
Tra i vicoli
Ma la nostra storia
Che cos’era?
Una bianca bugia della sera
Ma anche se non sei qua
Vorrei sentire ancora l’odore
Di un fiore che muore
In un giorno d’estate
Oh bebé
Una mentira
Me puede doler
Pero nunca tanto
Come mi manchi tu
Come mi manchi tu
Come mi manchi tu
Un veneno
Que sube lento
Por mi pie
Me quema por dentro
E dei tuoi baci
Come rose e rovi
Mi tolgono il respiro
Me miras, pero
No hay nada dentro
¿Qué será
De tus palabras al viento
Si me tocas sin calor
Y se apaga el fuego
En un solo momento
Oh bebé
Una mentira
Me puede doler
Pero nunca tanto
Come mi manchi tu
Come mi manchi tu
Come mi manchi tu
Un veneno
Que sube lento
Por mi pie
Me quema por dentro
E dei tuoi baci
Come rose e rovi
Mi tolgono il respiro
Amici 25, CATERINA LUMINA: i numeri
Al 9 dicembre 2025 sono questi i numeri di Caterina Lumina:
- Follower su Instagram: 5.777
- Follower TikTok: 5.162