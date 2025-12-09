Da X Factor ad Amici: la migrazione degli artisti e cosa racconta davvero della discografia italiana

La traversata tra talent, quei passaggi di artisti tra X Factor e Amici che ormai raccontano più la fragilità della discografia che le scelte dei cantanti, merita una riflessione. Da X Factor ad Amici, passando per l’assenza di studio e gavetta.

Nel corso degli ultimi anni sono diversi i cantanti e cantautori che, dopo aver provato l’esperienza a X Factor, hanno tentato di trovare il successo passando per Amici di Maria De Filippi. L’ultimo in ordine di tempo è Lorenzo Salvetti. E già qui, diciamolo, qualcosa dovrebbe far riflettere.

DA X FACTOR AD AMICI, QUALCHE RIFLESSIONE

Partiamo da un paio di premesse. Questo movimento di “migrazione” – mettiamola così – non avviene quasi mai al contrario. Ed è piuttosto evidente che la squadra autorale di X Factor non abbia alcuna intenzione di far entrare nel programma giovani artisti già apparsi per otto mesi in un talent televisivo di enorme esposizione come Amici. Una chiusura netta, quasi un dogma interno.

Le eccezioni? Due, e solo due. Enrico Nigiotti, che approda a X Factor nel 2017, otto anni dopo la sua partecipazione ad Amici, e i Santi Francesi, che all’epoca del talent di Maria si presentavano come The Jab, in formazione a tre. Fine. Non altri casi “ufficiali” rilevanti.

Va anche detto che, a nostro avviso, quando non si tratta soltanto di ragazzi passati ai casting di X Factor, ma di artisti che sono arrivati nelle fasi decisive del programma, questo passaggio ad Amici rappresenta una sconfitta chiara per la discografia. Una sconfitta delle major. Perché, se Gaia o Lorenzo Salvetti – entrambi finalisti – dopo il programma non trovano spazio nel mercato discografico, il messaggio è uno soltanto: le case discografiche fanno sempre più fatica a lavorare davvero un progetto nuovo senza l’appoggio della televisione, che lo si voglia ammettere o meno.

IL CAMBIAMENTO DI AMICI

E nel frattempo Amici è cambiato. Sempre meno scuola, sempre più fucina discografica. Se un tempo si accedeva solo tramite casting chilometrici, da anni il programma ha affiancato altre forme di scouting: il contatto diretto con le etichette, le segnalazioni di addetti ai lavori (Moreno passa grazie a J-Ax, i The Kolors grazie a Sarcina), fino al monitorare ciò che succede a X Factor, ai suoi casting e alle sue audition. E non è un mistero: poco dopo le audition sfumate a X Factor nomi come quello di Einar e Ascanio entrarono nella scuola di Amici.

Al netto di questo, ci sono anche molti ragazzi che decidono autonomamente di riprovarci facendo i casting dell’altro talent. Succede. Fa parte del gioco.

Se ai tempi di Irama – già noto al pubblico, già passato da Sanremo Giovani e con un contratto discografico con major definito “annullato” – l’ingresso nella scuola aveva generato polemiche enormi, oggi il pubblico si divide: da una parte chi vive questa cosa come una snaturazione del format, dall’altra chi ormai se ne frega e guarda semplicemente cosa accade.

Fatto sta che sempre più spesso vediamo ragazzi entrati ad Amici dopo esperienze con major discografiche… uscire dal talent e tornare nelle stesse major. Ciclico, quasi comico se non fosse sintomatico.

Detto questo, penso che Amici faccia bene a dare nuove possibilità a talenti non capiti o non sfruttati. E penso che X Factor faccia male a chiudere completamente questa porta.

A questo punto andiamo a fare una carrellata dei cantanti/cantautori entrati ad Amici dopo essere passati da X Factor e su come è andata.

Cliccate in basso su continua.