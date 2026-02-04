Simona Ventura guida il San Marino Song Contest 2026: tutti i volti noti in gara

Anche quest’anno il San Marino Song Contest (ex Una Voce per San Marino) sarà la porta d’accesso della Repubblica del Titano all’Eurovision Song Contest 2026. E, come spesso accade quando si mette in palio un biglietto eurovisivo senza categorie separate, in mezzo agli emergenti spuntano volti che il pubblico italiano conosce.

La finale del Contest è in programma per il 6 marzo 2026 al Teatro Nuovo di Dogana e sarà condotta da Simona Ventura: una scelta che alza il “peso specifico” televisivo della serata e racconta l’ambizione di un format che negli ultimi anni ha cambiato pelle.

Come funziona il San Marino Song Contest 2026

I numeri, quest’anno, sono da casting internazionale: 240 partecipanti provenienti da 27 nazioni. La prima fase si chiama Stage&Live Academy (all’interno del percorso Dreaming San Marino Song Contest) e si svolgerà dal 12 al 15 febbraio 2026.

L’Academy è divisa in otto sessioni da 30 concorrenti: al termine di ogni sessione, cinque artisti staccano il pass per le semifinali. Il risultato è una griglia da 40 semifinalisti, divisi in due serate.

Le semifinali andranno in onda su San Marino RTV (canale 550) il 4 e 5 marzo con 20 concorrenti per serata. La finalissima del 6 marzo (sempre su San Marino RTV) vedrà 20 artisti in gara.

Qui, però, vale la regola che rende San Marino “diverso”: non c’è separazione netta tra emergenti e big come succede altrove, perché la competizione è una sola e il verdetto arriva in finale.

Tra i 240 partecipanti non mancano volti e voci già noti al pubblico italiano.