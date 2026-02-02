Quante copie “valgono” oggi gli artisti di X Factor: Mengoni traina, il resto resta fermo

X Factor: quante copie hanno venduto davvero, certificazioni alla mano, gli artisti lanciati dal talent?

A distanza di oltre due anni dal nostro ultimo approfondimento del 18 ottobre 2023 torniamo a guardare ai numeri reali di X Factor, mettendo da parte percezioni, hype televisivo e storytelling e concentrandoci su un solo dato: quante copie certificate valgono oggi gli artisti passati dal programma.

La fotografia che segue è aggiornata all’1 febbraio 2026 e mette a confronto due momenti precisi: ottobre 2023 e oggi. L’obiettivo è capire chi è cresciuto davvero, chi è rimasto fermo e, soprattutto, se X Factor continua a essere un motore discografico o solo una grande vetrina televisiva.

X Factor: un talent diverso per struttura e ambizioni

X Factor debutta in Italia nel 2008 su Rai 2 con la conduzione di Francesco Facchinetti e una giuria composta da Simona Ventura, Morgan e Mara Maionchi. Dalla quinta edizione si sposta su Sky, dove costruisce la propria identità definitiva prima con Alessandro Cattelan per dieci anni e, più recentemente, con Ludovico Tersigni, Francesca Michielin e Giorgia.

A differenza di Amici di Maria De Filippi, format interamente italiano nato come scuola di più discipline, X Factor è sempre stato incentrato esclusivamente sul canto e sulla discografia. Infatti, fin dall’inizio ha avuto una major a occuparsi degli artisti usciti dal programma: prima Sony Music Italy, oggi Warner Music.

Questo ha reso X Factor credibile sul piano discografico sin dall’esordio. Credibilità, però, non significa automaticamente continuità di risultati.

Chi viene conteggiato (e chi no): il caso Mahmood

Come già spiegato nel nostro articolo del 2023, in questo approfondimento non vengono conteggiate le certificazioni di Mahmood.

La sua partecipazione alla quinta edizione di X Factor si fermò agli Home Visit, con un rientro temporaneo e un’eliminazione prematura. Il suo vero successo discografico arriva anni dopo grazie a Sanremo, non grazie al programma.

Per coerenza metodologica, Mahmood viene escluso dal conteggio mentre, al contrario, viene incluso Enrico Nigiotti, che ha trovato riscontro commerciale dopo il passaggio a X Factor e non con la partecipazione alla nona edizione di Amici o con il suo primo Sanremo.

Quante copie certificate valgono oggi gli artisti di X Factor

Al 18 ottobre 2023 gli artisti lanciati da X Factor che avevano ottenuto almeno una certificazione erano 25, per un totale di oltre 14.665.000 copie certificate.

Aggiornando i dati all’1 febbraio 2026, il totale sale a oltre 18.100.000 copie certificate.

La crescita negli ultimi due anni e mezzo è quindi molto inferiore rispetto ad Amici (vedi questo nostro articolo): circa 3.435.000 copie.

Un numero che, preso da solo, potrebbe sembrare positivo. Ma è nella distribuzione di questa crescita che si nasconde il vero dato, lo stesso di Amici: a crescere non sono i nuovi talenti lanciati dal programma ma alcuni dei nomi storici, in primis Marco Mengoni e i Måneskin post Eurovision Song Contest.

Chi ha trainato davvero la crescita dal 2023 al 2026

La crescita delle copie certificate non è distribuita in modo uniforme. Arriva quasi interamente da pochi nomi già forti, mentre la base resta sostanzialmente ferma.

Questi gli incrementi più rilevanti rispetto a ottobre 2023:

Marco Mengoni : +960.000

: +960.000 Måneskin : +755.000

: +755.000 Noemi : +150.000

: +150.000 Michele Bravi : +50.000

: +50.000 Enrico Nigiotti: +75.000

Tutti gli altri artisti risultano invariati a livello di certificazioni. Questo non significa necessariamente inattività, ma semplicemente che non hanno ancora superato la soglia successiva prevista dalla FIMI.

Va detto che rispetto ad Amici c’è comunque un lato positivo in X Factor che, essendo per natura meno reality, “marchia” meno i cantanti che ci passano e che riescono comunque a trovare anche successo nel live e in percorsi alternativi. Vedi Anna Castiglia, nemmeno arrivata ai live del programma, Sarafine o, dall’ultima edizione, Delia Buglisi.

