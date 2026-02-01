Amici 25, le pagelle della diciassettesima puntata: l’emozione di Michele e la poesia di Lorenzo

Amici 25: le pagelle della diciassettesima puntata del Pomeridiano, in onda domenica 1 febbraio 2026.
Nella puntata con ospiti musicali Giorgia, che ha cantato Corpi Celeste, e Petit che – in coppia Mimì – ha presentato Perdonami, Maria Rosaria ha perso la sfida contro Antonio, giudicata da Francesca Tocca, e ha dunque dovuto abbandonare definitivamente la scuola.
Ma non è tutto! Alessandra Celentano ha infatti chiesto e ottenuto di poter aggiungere un banco per un ballerino di danza classica: Nicola.
amici 25: Le gare di canto e ballo DEL 1 FEBBRAIO
Durante la diciassettesima puntata del Pomeridiano si sono tenute due gare, una di canto ed una di ballo, che hanno generato due classifiche. A coloro che si sono posizionati ultimi è stata poi consegnata la felpa rossa della sfida.
A giudicare la gara di canto sono stati Albano e Jake La Furia, mentre i ballerini sono stati valutati da Irma Di Paola e Giuseppe Gioffrè.
LE ESIBIZIONI
LE ESIBIZIONI

Qui a seguire le esibizioni di cantanti e ballerini.
- Alex balla Tango Delirium di Bulek
- Gard canta Un Año de Amor di Luz Casal
- Alessio balla Thoiry Remix di Achille Lauro e Boss Doms
- Angie canta Love in the Dark di Adele
- Emiliano balla La Leva Calcistica della Classe ’68 di Francesco De Gregori
- Plasma canta I Love You Baby di Jovanotti
- Caterina canta Right to Be Wrong di Joss Stone
- Kiara balla Broken Strings di James Morrison
- Riccardo canta Tutto Qui di Gazzelle
- Opi canta X Colpa di Chi? di Zucchero Fornaciari
- Simone balla Aldo Ritmo di Salmo
- Elena canta Castel in the Snow di Kadebostany
- Michele canta I don’t want to miss a thing degli Aerosmith
- Giulia balla Something’s Got a Hold on Me di Etta James
- Lorenzo canta Che Cosa C’è di Gino Paoli
- Valentina canta I Don’t Care di Ed Sheeran e Justin Bieber
GARA CANTO
- Elena
- Valentina e Michele
- Lorenzo
- Caterina
- Angie e Riccardo
- Plasma
- Opi
- Gard (va in sfida)
Gard non è l’unico ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Opi e Plasma, e la scelta ricade proprio su quest’ultimo.
GARA BALLO
- Alex
- Emiliano
- Simone
- Alessio
- Giulia
- Kiara (va in sfida)
Kiara non è l’unica ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Alessio e Giulia, e la scelta ricade proprio su quest’ultima.
