1 Febbraio 2026
di
Lorenza Ferraro
Amici
1 Febbraio 2026

Amici 25, le pagelle della diciassettesima puntata: l’emozione di Michele e la poesia di Lorenzo

Nella puntata con ospiti Giorgia, Petit e Mimì, Maria Rosaria ha dovuto abbandonare la scuola, mentre Nicola...

Amici di Lorenza Ferraro
Amici 25 pagelle diciassettesima puntata 1 febbraio
Amici 25: le pagelle della diciassettesima puntata del Pomeridiano, in onda domenica 1 febbraio 2026.

Nella puntata con ospiti musicali Giorgia, che ha cantato Corpi Celeste, e Petit che – in coppia Mimì – ha presentato Perdonami, Maria Rosaria ha perso la sfida contro Antonio, giudicata da Francesca Tocca, e ha dunque dovuto abbandonare definitivamente la scuola.

Ma non è tutto! Alessandra Celentano ha infatti chiesto e ottenuto di poter aggiungere un banco per un ballerino di danza classica: Nicola.

amici 25: Le gare di canto e ballo DEL 1 FEBBRAIO

Durante la diciassettesima puntata del Pomeridiano si sono tenute due gare, una di canto ed una di ballo, che hanno generato due classifiche. A coloro che si sono posizionati ultimi è stata poi consegnata la felpa rossa della sfida.

A giudicare la gara di canto sono stati Albano e Jake La Furia, mentre i ballerini sono stati valutati da Irma Di Paola e Giuseppe Gioffrè.

LE ESIBIZIONI

Qui a seguire le esibizioni di cantanti e ballerini. Nella pagina successiva le nostre pagelle. Cliccando sui nomi dei cantanti potrete leggere la loro storia prima dell’ingresso nel programma.

  • Alex balla Tango Delirium di Bulek
  • Gard canta Un Año de Amor di Luz Casal
  • Alessio balla Thoiry Remix di Achille Lauro e Boss Doms
  • Angie canta Love in the Dark di Adele
  • Emiliano balla La Leva Calcistica della Classe ’68 di Francesco De Gregori
  • Plasma canta I Love You Baby di Jovanotti
  • Caterina canta Right to Be Wrong di Joss Stone
  • Kiara balla Broken Strings di James Morrison
  • Riccardo canta Tutto Qui di Gazzelle
  • Opi canta X Colpa di Chi? di Zucchero Fornaciari
  • Simone balla Aldo Ritmo di Salmo
  • Elena canta Castel in the Snow di Kadebostany
  • Michele canta I don’t want to miss a thing degli Aerosmith
  • Giulia balla Something’s Got a Hold on Me di Etta James
  • Lorenzo canta Che Cosa C’è di Gino Paoli
  • Valentina canta I Don’t Care di Ed Sheeran e Justin Bieber

Giorgia ad Amici 25

GARA CANTO 

    1. Elena 
    2. Valentina e Michele 
    3. Lorenzo
    4. Caterina 
    5. Angie e Riccardo 
    6. Plasma
    7. Opi
    8. Gard (va in sfida)

Gard non è l’unico ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Opi e Plasma, e la scelta ricade proprio su quest’ultimo.

GARA BALLO 

  1. Alex
  2. Emiliano
  3. Simone
  4. Alessio
  5. Giulia
  6. Kiara (va in sfida)

Kiara non è l’unica ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Alessio e Giulia, e la scelta ricade proprio su quest’ultima.

Petit e Mimì ad Amici 25

Clicca in basso su “continua” per leggere le pagelle della diciassettesima puntata di Amici 25.

Cerca su A.M.I.