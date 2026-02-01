Amici 25, le pagelle della diciassettesima puntata: l’emozione di Michele e la poesia di Lorenzo

Amici 25: le pagelle della diciassettesima puntata del Pomeridiano, in onda domenica 1 febbraio 2026.

Nella puntata con ospiti musicali Giorgia, che ha cantato Corpi Celeste, e Petit che – in coppia Mimì – ha presentato Perdonami, Maria Rosaria ha perso la sfida contro Antonio, giudicata da Francesca Tocca, e ha dunque dovuto abbandonare definitivamente la scuola.

Ma non è tutto! Alessandra Celentano ha infatti chiesto e ottenuto di poter aggiungere un banco per un ballerino di danza classica: Nicola.

amici 25: Le gare di canto e ballo DEL 1 FEBBRAIO

Durante la diciassettesima puntata del Pomeridiano si sono tenute due gare, una di canto ed una di ballo, che hanno generato due classifiche. A coloro che si sono posizionati ultimi è stata poi consegnata la felpa rossa della sfida.

A giudicare la gara di canto sono stati Albano e Jake La Furia, mentre i ballerini sono stati valutati da Irma Di Paola e Giuseppe Gioffrè.

LE ESIBIZIONI

LE ESIBIZIONI

Qui a seguire le esibizioni di cantanti e ballerini.

Alex balla Tango Delirium di Bulek

balla di Gard canta Un Año de Amor di Luz Casal

canta di Alessio balla Thoiry Remix di Achille Lauro e Boss Doms

balla di Angie canta Love in the Dark di Adele

canta di Emiliano balla La Leva Calcistica della Classe ’68 di Francesco De Gregori

balla di Plasma canta I Love You Baby di Jovanotti

canta di Caterina canta Right to Be Wrong di Joss Stone

canta di Kiara balla Broken Strings di James Morrison

balla di Riccardo canta Tutto Qui di Gazzelle

canta di Opi canta X Colpa di Chi? di Zucchero Fornaciari

canta di Simone balla Aldo Ritmo di Salmo

balla di Elena canta Castel in the Snow di Kadebostany

canta Michele canta I don’t want to miss a thing degli Aerosmith

canta degli Giulia balla Something’s Got a Hold on Me di Etta James

balla di Lorenzo canta Che Cosa C’è di Gino Paoli

canta di Valentina I Don’t Care di Ed Sheeran e Justin Bieber

GARA CANTO

Elena Valentina e Michele Lorenzo Caterina Angie e Riccardo Plasma Opi Gard (va in sfida)

Gard non è l’unico ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Opi e Plasma, e la scelta ricade proprio su quest’ultimo.

GARA BALLO

Alex Emiliano Simone Alessio Giulia Kiara (va in sfida)

Kiara non è l’unica ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Alessio e Giulia, e la scelta ricade proprio su quest’ultima.

