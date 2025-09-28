28 Settembre 2025
di
Lorenza Ferraro
Amici
28 Settembre 2025

Michele Ballo: il violoncellista padovano conquista un banco nella scuola di Amici 25

Nel 2023 il giovane musicista ha partecipato anche, in coppia con Giovie e con il nome d'arte Micke, a X Factor

di Lorenza Ferraro
Michele Ballo Amici 25
Violoncellista padovano classe 2004, Michele Ballo è uno dei nuovi allievi di Amici 25 (qui le anticipazioni).

Diplomato in violoncello con il massimo dei voti, la lode e una menzione accademica al Conservatorio di Rovigo sotto la guida di Luigi Puxeddu, Michele sta ora frequentando il biennio di specializzazione e ha frequentato vari corsi di alto perfezionamento con maestri del calibro di David Geringas, Mario Brunello, Enrico Dindo, Giovanni Sollima e Antonio Meneses.

Il giovane musicista, che ama spaziare dalla musica colta al pop, ha inoltre partecipato – in coppia con Giovie e con il nome d’arte Micke – ad X Factor 2023 e al Festival di Rimini 2024, dove ha presentato l’inedito Vestito Bianco.

Ma non è tutto! Lo scorso anno Michele ha infatti partecipa anche a Deejay On Stage.

Amici 25, MICHELE BALLO: i numeri

Al 26 settembre 2025 sono questi i numeri di Michele Ballo:

  • Ascoltatori mensili Spotify: 44 (Micke)
  • Brano più ascoltato: Vestito Bianco (20.032 stream)
  • Follower su Instagram: 2.216
  • Follower TikTok: 1.090

