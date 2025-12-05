5 Dicembre 2025
Pagelle Nuovi singoli
Pagelle nuovi singoli 5 dicembre: Laura Pausini ritorna a… cantare, Geolier torna al rap crudo, Chiello prepara Sanremo

Le recensioni ai nuovi singoli italiani a cura di Alvise Salerno

New Music Friday: le pagelle di All Music Italia ai nuovi singoli italiani del 5 dicembre 2025, a cura di Alvise Salerno, conduttore radiofonico e divulgatore musicale sul web.

La prima settimana di dicembre ci consegna in dote il ritorno ad amare di Laura Pausini, il feat maranza tra Il Pagante e Ludwig, un Geolier in versione total rap potente, ex Amiciani come Alberto Urso, Vybes e Crytical, l’amore degli Eugenio In Via Di Gioia e molto altro ancora.

All’interno delle categorie ogni brano verrà valutato con le stelle da 1 a 10 per far capire il livello di consiglio e bocciatura, più o meno grande/grave.

Naturalmente si tratta di opinioni personali, quindi vi invitiamo ad ascoltare i singoli e a farci sapere cosa ne pensate. Scopriamo insieme cosa c’è di interessante (o meno) nella musica di oggi. Iniziamo subito con i brani consigliati!

Qui un elenco completo delle nuove uscite della settimana. Cliccate in basso continua per le pagelle dei nuovi singoli del 5 dicembre 2025.

Cerca su A.M.I.