New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 5 dicembre 2025

Settimana 49 del 2025. Il Radio Date di questo venerdì arriva in una fase di transizione: poche anticipazioni dai big, qualche ritorno mirato e molte uscite di profilo medio che fotografano bene l’ultimo tratto dell’anno discografico. In attesa degli annunci più pesanti – che di solito si muovono tra fine novembre e i primi giorni di dicembre – la settimana scorre tra brani d’autore, progetti indipendenti e rilanci strategici, con uno sguardo già rivolto alle ultime pubblicazioni prima della pausa natalizia. Un New Music Friday più raccolto, ma utile per tracciare le coordinate di questo finale di stagione.

