10 Marzo 2026
di
All Music Italia
News
Condividi su:
10 Marzo 2026

Battiti Live Spring e Super Karaoke su Canale 5: quando vanno in onda e cast

Michelle Hunziker conduce Battiti Live Spring con Alvin e riporta in tv Super Karaoke su Canale 5.

News di All Music Italia
Michelle Hunziker conduce Battiti Live Spring e Super Karaoke su Canale 5
Condividi su:

Michelle Hunziker torna in prima serata su Canale 5 con due nuovi programmi musicali: Battiti Live Spring e Super Karaoke. I due show saranno registrati a Ferrara e porteranno sul piccolo schermo musica dal vivo e intrattenimento con artisti della scena italiana e il ritorno di uno dei format televisivi più popolari degli anni ’90.

I programmi saranno registrati nella centrale Piazza Trento e Trieste e porteranno in prima serata musica e spettacolo con due format differenti: da una parte uno speciale primaverile di Battiti Live, dall’altra il ritorno in tv di Super Karaoke, uno dei programmi più popolari della televisione italiana.

Battiti Live Spring: quando va in onda

Secondo le prime informazioni circolate nelle ultime ore, Battiti Live Spring dovrebbe andare in onda su Canale 5 con tre appuntamenti speciali in prima serata previsti per il 20, 21 e 22 marzo.

Il programma sarà condotto da Michelle Hunziker con la partecipazione di Alvin, già volto storico del format estivo.

Le serate saranno registrate a Ferrara e porteranno sul palco numerosi artisti della scena musicale italiana.

Battiti Live Spring: il cast degli artisti

Secondo quanto comunicato finora, sul palco sono attesi oltre 40 artisti. Tra i nomi già annunciati figurano:

  • Annalisa
  • Sal Da Vinci
  • Geolier
  • Fedez
  • Marco Masini
  • Tommaso Paradiso
  • Alfa
  • Emma
  • Noemi
  • Sayf
  • Bresh
  • Samurai Jay

L’intero cast artistico verrà annunciato nei prossimi giorni.

Super Karaoke: il ritorno del format

Dopo le tre serate dedicate alla musica, Canale 5 trasmetterà anche Super Karaoke, revival di uno dei format più popolari della televisione italiana.

Anche in questo caso la conduzione sarà affidata a Michelle Hunziker. Le puntate dovrebbero andare in onda il 26 e 27 marzo, sempre in prima serata e sempre con Ferrara come location.

Il programma tornerà quindi in una versione completamente rinnovata rispetto allo storico format che negli anni ’90 portava il karaoke nelle piazze italiane.

Battiti Live e il legame con Radio Norba

Il progetto si inserisce anche nel nuovo scenario che riguarda Battiti Live, evento musicale nato nel 2003 e storicamente legato a Radio Norba.

Negli ultimi anni il festival è cresciuto progressivamente sul piano televisivo: dopo le prime edizioni trasmesse da emittenti locali, dal 2017 è approdato su Italia 1 e dal 2024 è diventato uno degli appuntamenti musicali estivi di Canale 5.

La nuova edizione primaverile arriva inoltre in un momento particolare per il gruppo televisivo: Mediaset è infatti entrata nel capitale di Radio Norba, rafforzando la collaborazione tra il network radiofonico e le produzioni televisive legate alla musica.

Un’operazione che punta a consolidare ulteriormente il legame tra radio, televisione ed eventi dal vivo. Ne abbiamo parlato nel dettaglio in questo approfondimento.

Mediaset acquisisce Radio Norba: cosa cambia per Battiti Live

All Music Italia

Articoli più letti

Analisi cantanti ammessi al Serale di Amici 2026 1

Amici 2026, chi meritava davvero il Serale (e chi no)
Sal Da Vinci rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2026 con Per sempre sì 2

Eurovision 2026, le prime reazioni straniere a Sal Da Vinci e "Per sempre sì"
Cast Canzonissima 2026 programma Rai con Milly Carlucci. Logo del programma 3

Canzonissima 2026: il cast ufficiale del programma di Milly Carlucci
Olly in concerto nel Tutta Vita Tour 2026 4

La scaletta dei concerti di Olly nel 2026: tutte le canzoni del Tutta Vita Tour
Carlo Conti a Sanremo Top su Rai1 durante la presentazione della classifica FIMI del Festival di Sanremo 2026 5

Sanremo Top su Rai1, la classifica delle canzoni di Sanremo 2026: cosa è successo nella prima puntata
Amici 25: ospiti e pagelle dell'8 marzo 6

Cosa è successo ad Amici nella puntata dell'8 marzo? Ospiti, pagelle e allievi al Serale
Achille Lauro scaletta concerto tour 2026 canzoni live 7

Achille Lauro, la scaletta del concerto del tour 2026: tutte le canzoni
san-marino-song-contest-2026-simona-ventura-pagelle.jpg 8

San Marino Song Contest 2026: le pagelle della finale da Dolcenera (8) al sogno Luka Basi
singolo Vacci piano di Emma e Rkomi 9

Emma e Rkomi – “Vacci piano”: di cosa parla la nuova canzone scritta con Tredici Pietro
Achille Lauro durante il tour 2026 in cui ha presentato in anteprima In viaggio verso il Paradiso 10

In viaggio verso il Paradiso Achille Lauro: testo e significato della nuova canzone

Cerca su A.M.I.