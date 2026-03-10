Battiti Live Spring e Super Karaoke su Canale 5: quando vanno in onda e cast

Michelle Hunziker torna in prima serata su Canale 5 con due nuovi programmi musicali: Battiti Live Spring e Super Karaoke. I due show saranno registrati a Ferrara e porteranno sul piccolo schermo musica dal vivo e intrattenimento con artisti della scena italiana e il ritorno di uno dei format televisivi più popolari degli anni ’90.

I programmi saranno registrati nella centrale Piazza Trento e Trieste e porteranno in prima serata musica e spettacolo con due format differenti: da una parte uno speciale primaverile di Battiti Live, dall’altra il ritorno in tv di Super Karaoke, uno dei programmi più popolari della televisione italiana.

Battiti Live Spring: quando va in onda

Secondo le prime informazioni circolate nelle ultime ore, Battiti Live Spring dovrebbe andare in onda su Canale 5 con tre appuntamenti speciali in prima serata previsti per il 20, 21 e 22 marzo.

Il programma sarà condotto da Michelle Hunziker con la partecipazione di Alvin, già volto storico del format estivo.

Le serate saranno registrate a Ferrara e porteranno sul palco numerosi artisti della scena musicale italiana.

Battiti Live Spring: il cast degli artisti

Secondo quanto comunicato finora, sul palco sono attesi oltre 40 artisti. Tra i nomi già annunciati figurano:

Annalisa

Sal Da Vinci

Geolier

Fedez

Marco Masini

Tommaso Paradiso

Alfa

Emma

Noemi

Sayf

Bresh

Samurai Jay

L’intero cast artistico verrà annunciato nei prossimi giorni.

Super Karaoke: il ritorno del format

Dopo le tre serate dedicate alla musica, Canale 5 trasmetterà anche Super Karaoke, revival di uno dei format più popolari della televisione italiana.

Anche in questo caso la conduzione sarà affidata a Michelle Hunziker. Le puntate dovrebbero andare in onda il 26 e 27 marzo, sempre in prima serata e sempre con Ferrara come location.

Il programma tornerà quindi in una versione completamente rinnovata rispetto allo storico format che negli anni ’90 portava il karaoke nelle piazze italiane.

Battiti Live e il legame con Radio Norba

Il progetto si inserisce anche nel nuovo scenario che riguarda Battiti Live, evento musicale nato nel 2003 e storicamente legato a Radio Norba.

Negli ultimi anni il festival è cresciuto progressivamente sul piano televisivo: dopo le prime edizioni trasmesse da emittenti locali, dal 2017 è approdato su Italia 1 e dal 2024 è diventato uno degli appuntamenti musicali estivi di Canale 5.

La nuova edizione primaverile arriva inoltre in un momento particolare per il gruppo televisivo: Mediaset è infatti entrata nel capitale di Radio Norba, rafforzando la collaborazione tra il network radiofonico e le produzioni televisive legate alla musica.

Un’operazione che punta a consolidare ulteriormente il legame tra radio, televisione ed eventi dal vivo. Ne abbiamo parlato nel dettaglio in questo approfondimento.

