8 Marzo 2026
di
Lorenza Ferraro
Amici
8 Marzo 2026

Cosa è successo ad Amici nella puntata dell’8 marzo? Ospiti, pagelle e allievi al Serale

Resoconto, voti e giudizi della 22° puntata, tra conferme, delusioni e l'assegnazione delle ultime maglie del Serale

Amici di Lorenza Ferraro
Amici 25: ospiti e pagelle dell'8 marzo
Amici 25: gli ospiti, gli allievi al Serale e le pagelle della puntata dell’8 marzo.

La corsa al Serale giunge quest’oggi al termine con l’ultima puntata del Pomeridiano del talent show, con ospiti: Emma & Rkomi, che cantano in anteprima il loro nuovo singolo Vacci Piano, e Fabio De Luigi, che presenta il suo nuovo film Un Bel Giorno, uscito giovedì 5 marzo in tutte le sale cinematografiche d’Italia.

amici, 8 MARZo: chi accederà al serale?

Il primo ad ottenere la maglia del Serale è Alessio, che convince tutti e tre i prof di ballo danzando sulle note di Baby Goddamn di Tananai. Segue Simone, che balla Why Don’t You (Radio Edition) di Gramophonedzie.

Si passa poi al canto con Opi (Sweater Weather, The Neighbourhood), Plasma (Stayin’ Alive, Bee Gees) e Caterina (Anche Fragile, Elisa), tutti e tre tornati al proprio posto con un “No” secco di Rudy Zerbi (Opi) e Anna Pettinelli (Plasma e Caterina).

A questo punto la produzione decide di eliminare il limite di 12 posti disponibili e di consentire l’accesso al Serale agli allievi che otterranno il “Sì” di almeno due prof di categoria.

Arriva così il turno di Elena, che interpreta Azzurro di Adriano Celentano.

Dal canto si passa poi al ballo con Giulia, l’unica allieva della scuola ad essere eliminata a un passo dal Serale. Un Sorriso Dentro il Pianto di Ornella Vanoni è il brano sulle note del quale si è esibita, ottenendo il “No” sia di Emanuel Lo che di Alessandra Celentano.

EMMA E RKOMI ad Amici 25

Clicca in basso su “continua” per leggere le pagelle della puntata dell’8 marzo di Amici 25!

Cerca su A.M.I.