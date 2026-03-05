Sanremo 2026, la classifica streaming completa dopo una settimana: Samurai Jay domina Spotify

La classifica streaming di Sanremo su Spotify, dopo una settimana dall’uscita dei brani del Festival, inizia già a raccontare una storia molto chiara. Le canzoni dei Big sono arrivate sulla piattaforma il 25 febbraio e i numeri mostrano quali artisti stanno davvero conquistando il pubblico.
In testa alla classifica degli ascolti troviamo Samurai Jay. Il suo brano OSSESSIONE ha già superato i 7,6 milioni di stream, diventando la canzone più ascoltata del Festival dopo una settimana.
Subito dietro c’è una delle sorprese dello streaming di questa edizione: Sayf. Il brano TU MI PIACI TANTO ha superato i 7 milioni di ascolti su Spotify.
Completa il podio Sal Da Vinci con Per sempre sì, mentre Ditonellapiaga segue a pochissima distanza. Tra i due brani ci sono infatti appena 21 mila stream di differenza.
A chiudere la top five troviamo Fedez e Marco Masini con MALE NECESSARIO, sopra i 5,3 milioni di ascolti.
I brani più ascoltati del Festival
Dopo una settimana di streaming, ecco quali sono le canzoni che stanno dominando Spotify.
I 10 brani più ascoltati del Festival su Spotify
- Samurai Jay – OSSESSIONE (7.663.397)
- Sayf – TU MI PIACI TANTO (7.036.642)
- Sal Da Vinci – Per sempre sì (6.039.307)
- Ditonellapiaga – Che fastidio! (6.018.204)
- Fedez, Marco Masini – MALE NECESSARIO (5.399.549)
- Luchè – Labirinto (4.940.199)
- Fulminacci – Stupida sfortuna (4.811.754)
- nayt – Prima che (4.692.016)
- LDA, Aka 7even – Poesie Clandestine (4.407.384)
- Arisa – Magica Favola (4.039.888)
Queste sono, al momento, le canzoni di Sanremo più ascoltate su Spotify nella prima settimana di streaming.
Subito dietro ai primi cinque si apre una fascia molto competitiva. Luchè sfiora i cinque milioni con Labirinto, mentre Fulminacci, nayt e LDA superano tutti i quattro milioni di stream.
Nella top ten entra anche Arisa, che con Magica Favola si conferma tra gli artisti più ascoltati della settimana.
Classifica streaming di Sanremo su Spotify: tutti gli ascolti
Ecco la classifica completa degli ascolti su Spotify dei brani del Festival di Sanremo dopo una settimana di streaming.
|Posizione
|Artista
|Brano
|Stream
|1
|Samurai Jay
|OSSESSIONE
|7.663.397
|2
|Sayf
|TU MI PIACI TANTO
|7.036.642
|3
|Sal Da Vinci
|Per sempre sì
|6.039.307
|4
|Ditonellapiaga
|Che fastidio!
|6.018.204
|5
|Fedez, Marco Masini
|MALE NECESSARIO
|5.399.549
|6
|Luchè
|Labirinto
|4.940.199
|7
|Fulminacci
|Stupida sfortuna
|4.811.754
|8
|nayt
|Prima che
|4.692.016
|9
|LDA, Aka 7even
|Poesie Clandestine
|4.407.384
|10
|Arisa
|Magica Favola
|4.039.888
|11
|Tommaso Paradiso
|I romantici
|3.703.811
|12
|Serena Brancale
|QUI CON ME
|3.535.452
|13
|J-Ax
|ITALIA STARTER PACK
|3.478.885
|14
|Tredici Pietro
|uomo che cade
|3.024.953
|15
|Bambole di Pezza
|Resta con me
|2.959.258
|16
|Chiello
|Ti penso sempre
|2.515.139
|17
|Elettra Lamborghini
|Voilà
|2.459.834
|18
|Levante
|SEI TU
|2.357.131
|19
|Dargen D’Amico
|AI AI
|2.232.535
|20
|Ermal Meta
|Stella stellina
|2.219.746
|21
|Malika Ayane
|animali notturni
|2.157.560
|22
|Michele Bravi
|Prima o poi
|2.090.701
|23
|Mara Sattei
|le cose che non sai di me
|1.962.053
|24
|Eddie Brock
|Avvoltoi
|1.954.627
|25
|Enrico Nigiotti
|Ogni volta che non so volare
|1.852.651
|26
|Leo Gassmann
|NATURALE
|1.582.291
|27
|Maria Antonietta, Colombre
|La felicità e basta
|1.571.861
|28
|Raf
|Ora e per sempre
|1.480.742
|29
|Francesco Renga
|Il meglio di me
|1.283.647
|30
|Patty Pravo
|Opera
|926.748
Le Nuove Proposte
I brani delle Nuove Proposte sono usciti tra novembre e dicembre, quindi hanno avuto più tempo per accumulare ascolti rispetto ai Big.
|Artista
|Brano
|Stream
|Nicolò Filippucci
|Laguna
|3.678.372
|Angelica Bove
|Mattone
|2.383.271
|Blind, EL MA, SONIKO
|Nei miei DM
|1.327.550
|Mazzariello
|Manifestazione d’amore
|1.050.869
Nonostante il vantaggio temporale, nessuna Nuova Proposta riesce a entrare nella top ten generale degli streaming del Festival.
Lo streaming, comunque, ha già indicato i suoi protagonisti: e mentre la gara televisiva continua, su Spotify la classifica sembra avere già i suoi primi vincitori.