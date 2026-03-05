5 Marzo 2026
di
All Music Italia
Festival di Sanremo
Condividi su:
5 Marzo 2026

Sanremo 2026, la classifica streaming completa dopo una settimana: Samurai Jay domina Spotify

Dopo una settimana dall’uscita dei brani del Festival, Spotify inizia già a delineare i primi vincitori nello streaming.

Festival di Sanremo di All Music Italia
Classifica streaming Sanremo Spotify dopo una settimana con Samurai Jay, Sayf, Sal Da Vinci, Ditonellapiaga e Fedez Marco Masini
Condividi su:

La classifica streaming di Sanremo su Spotify, dopo una settimana dall’uscita dei brani del Festival, inizia già a raccontare una storia molto chiara. Le canzoni dei Big sono arrivate sulla piattaforma il 25 febbraio e i numeri mostrano quali artisti stanno davvero conquistando il pubblico.

In testa alla classifica degli ascolti troviamo Samurai Jay. Il suo brano OSSESSIONE ha già superato i 7,6 milioni di stream, diventando la canzone più ascoltata del Festival dopo una settimana.

Subito dietro c’è una delle sorprese dello streaming di questa edizione: Sayf. Il brano TU MI PIACI TANTO ha superato i 7 milioni di ascolti su Spotify.

Completa il podio Sal Da Vinci con Per sempre sì, mentre Ditonellapiaga segue a pochissima distanza. Tra i due brani ci sono infatti appena 21 mila stream di differenza.

A chiudere la top five troviamo Fedez e Marco Masini con MALE NECESSARIO, sopra i 5,3 milioni di ascolti.

I brani più ascoltati del Festival

Dopo una settimana di streaming, ecco quali sono le canzoni che stanno dominando Spotify.

I 10 brani più ascoltati del Festival su Spotify

  1. Samurai JayOSSESSIONE (7.663.397)
  2. SayfTU MI PIACI TANTO (7.036.642)
  3. Sal Da VinciPer sempre sì (6.039.307)
  4. DitonellapiagaChe fastidio! (6.018.204)
  5. Fedez, Marco MasiniMALE NECESSARIO (5.399.549)
  6. LuchèLabirinto (4.940.199)
  7. FulminacciStupida sfortuna (4.811.754)
  8. naytPrima che (4.692.016)
  9. LDA, Aka 7evenPoesie Clandestine (4.407.384)
  10. ArisaMagica Favola (4.039.888)

Queste sono, al momento, le canzoni di Sanremo più ascoltate su Spotify nella prima settimana di streaming.

Subito dietro ai primi cinque si apre una fascia molto competitiva. Luchè sfiora i cinque milioni con Labirinto, mentre Fulminacci, nayt e LDA superano tutti i quattro milioni di stream.

Nella top ten entra anche Arisa, che con Magica Favola si conferma tra gli artisti più ascoltati della settimana.

Classifica streaming di Sanremo su Spotify: tutti gli ascolti

Ecco la classifica completa degli ascolti su Spotify dei brani del Festival di Sanremo dopo una settimana di streaming.

Posizione Artista Brano Stream
1 Samurai Jay OSSESSIONE 7.663.397
2 Sayf TU MI PIACI TANTO 7.036.642
3 Sal Da Vinci Per sempre sì 6.039.307
4 Ditonellapiaga Che fastidio! 6.018.204
5 Fedez, Marco Masini MALE NECESSARIO 5.399.549
6 Luchè Labirinto 4.940.199
7 Fulminacci Stupida sfortuna 4.811.754
8 nayt Prima che 4.692.016
9 LDA, Aka 7even Poesie Clandestine 4.407.384
10 Arisa Magica Favola 4.039.888
11 Tommaso Paradiso I romantici 3.703.811
12 Serena Brancale QUI CON ME 3.535.452
13 J-Ax ITALIA STARTER PACK 3.478.885
14 Tredici Pietro uomo che cade 3.024.953
15 Bambole di Pezza Resta con me 2.959.258
16 Chiello Ti penso sempre 2.515.139
17 Elettra Lamborghini Voilà 2.459.834
18 Levante SEI TU 2.357.131
19 Dargen D’Amico AI AI 2.232.535
20 Ermal Meta Stella stellina 2.219.746
21 Malika Ayane animali notturni 2.157.560
22 Michele Bravi Prima o poi 2.090.701
23 Mara Sattei le cose che non sai di me 1.962.053
24 Eddie Brock Avvoltoi 1.954.627
25 Enrico Nigiotti Ogni volta che non so volare 1.852.651
26 Leo Gassmann NATURALE 1.582.291
27 Maria Antonietta, Colombre La felicità e basta 1.571.861
28 Raf Ora e per sempre 1.480.742
29 Francesco Renga Il meglio di me 1.283.647
30 Patty Pravo Opera 926.748

Le Nuove Proposte

I brani delle Nuove Proposte sono usciti tra novembre e dicembre, quindi hanno avuto più tempo per accumulare ascolti rispetto ai Big.

Artista Brano Stream
Nicolò Filippucci Laguna 3.678.372
Angelica Bove Mattone 2.383.271
Blind, EL MA, SONIKO Nei miei DM 1.327.550
Mazzariello Manifestazione d’amore 1.050.869

 

Nonostante il vantaggio temporale, nessuna Nuova Proposta riesce a entrare nella top ten generale degli streaming del Festival.

Lo streaming, comunque, ha già indicato i suoi protagonisti: e mentre la gara televisiva continua, su Spotify la classifica sembra avere già i suoi primi vincitori.

All Music Italia

Articoli più letti

Analisi delle classifiche di Sanremo 2026 e della vittoria Sal Da Vinci 1

Sanremo 2026, l'analisi delle classifiche. Come è arrivata la vittoria di Sal Da Vinci?
Carlo Conti a Sanremo 2026 2

Carlo Conti a Radio Toscana: "Per me il brano più bello di Sanremo 2026 era quello di Fedez e Masini"
Carlo Conti durante Sanremo 2026 3

Sanremo 2026, (anche) Carlo Conti sbaglia: Sal Da Vinci non ha vinto grazie alla sala stampa
Logo ufficiale del San Marino Song Contest 2026 4

San Marino Song Contest 2026: chi sono i finalisti della finale del 6 marzo
Damiano David The First Time testo significato traduzione 5

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Sal Da Vinci sul palco dell'Ariston con il brano Per sempre sì a Sanremo 2026 6

Sanremo 2026, vince Sal Da Vinci con "Per sempre sì": la classifica finale e tutti i premi
Serale Amici 25 21 marzo possibile data e allievi magliati 7

Amici 25, quando inizia il Serale? Data e allievi magliati
Fedez e Marco Masini al Festival di Sanremo 2026 8

Fedez e Marco Masini a Sanremo 2026 con “Male necessario”: testo e significato
Sanremo 2026 dati streaming Spotify classifica artisti 9

Sanremo 2026, lo streaming cambia la classifica: Samurai Jay domina, Sal Da Vinci vola all’estero
Tutti gli album italiani in uscita 2026 10

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)

Cerca su A.M.I.