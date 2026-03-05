Sanremo 2026, la classifica streaming completa dopo una settimana: Samurai Jay domina Spotify

La classifica streaming di Sanremo su Spotify, dopo una settimana dall’uscita dei brani del Festival, inizia già a raccontare una storia molto chiara. Le canzoni dei Big sono arrivate sulla piattaforma il 25 febbraio e i numeri mostrano quali artisti stanno davvero conquistando il pubblico.

In testa alla classifica degli ascolti troviamo Samurai Jay. Il suo brano OSSESSIONE ha già superato i 7,6 milioni di stream, diventando la canzone più ascoltata del Festival dopo una settimana.

Subito dietro c’è una delle sorprese dello streaming di questa edizione: Sayf. Il brano TU MI PIACI TANTO ha superato i 7 milioni di ascolti su Spotify.

Completa il podio Sal Da Vinci con Per sempre sì, mentre Ditonellapiaga segue a pochissima distanza. Tra i due brani ci sono infatti appena 21 mila stream di differenza.

A chiudere la top five troviamo Fedez e Marco Masini con MALE NECESSARIO, sopra i 5,3 milioni di ascolti.

I brani più ascoltati del Festival

Dopo una settimana di streaming, ecco quali sono le canzoni che stanno dominando Spotify.

I 10 brani più ascoltati del Festival su Spotify

Samurai Jay – OSSESSIONE (7.663.397) Sayf – TU MI PIACI TANTO (7.036.642) Sal Da Vinci – Per sempre sì (6.039.307) Ditonellapiaga – Che fastidio! (6.018.204) Fedez, Marco Masini – MALE NECESSARIO (5.399.549) Luchè – Labirinto (4.940.199) Fulminacci – Stupida sfortuna (4.811.754) nayt – Prima che (4.692.016) LDA, Aka 7even – Poesie Clandestine (4.407.384) Arisa – Magica Favola (4.039.888)

Queste sono, al momento, le canzoni di Sanremo più ascoltate su Spotify nella prima settimana di streaming.

Subito dietro ai primi cinque si apre una fascia molto competitiva. Luchè sfiora i cinque milioni con Labirinto, mentre Fulminacci, nayt e LDA superano tutti i quattro milioni di stream.

Nella top ten entra anche Arisa, che con Magica Favola si conferma tra gli artisti più ascoltati della settimana.

Classifica streaming di Sanremo su Spotify: tutti gli ascolti

Ecco la classifica completa degli ascolti su Spotify dei brani del Festival di Sanremo dopo una settimana di streaming.

Posizione Artista Brano Stream 1 Samurai Jay OSSESSIONE 7.663.397 2 Sayf TU MI PIACI TANTO 7.036.642 3 Sal Da Vinci Per sempre sì 6.039.307 4 Ditonellapiaga Che fastidio! 6.018.204 5 Fedez, Marco Masini MALE NECESSARIO 5.399.549 6 Luchè Labirinto 4.940.199 7 Fulminacci Stupida sfortuna 4.811.754 8 nayt Prima che 4.692.016 9 LDA, Aka 7even Poesie Clandestine 4.407.384 10 Arisa Magica Favola 4.039.888 11 Tommaso Paradiso I romantici 3.703.811 12 Serena Brancale QUI CON ME 3.535.452 13 J-Ax ITALIA STARTER PACK 3.478.885 14 Tredici Pietro uomo che cade 3.024.953 15 Bambole di Pezza Resta con me 2.959.258 16 Chiello Ti penso sempre 2.515.139 17 Elettra Lamborghini Voilà 2.459.834 18 Levante SEI TU 2.357.131 19 Dargen D’Amico AI AI 2.232.535 20 Ermal Meta Stella stellina 2.219.746 21 Malika Ayane animali notturni 2.157.560 22 Michele Bravi Prima o poi 2.090.701 23 Mara Sattei le cose che non sai di me 1.962.053 24 Eddie Brock Avvoltoi 1.954.627 25 Enrico Nigiotti Ogni volta che non so volare 1.852.651 26 Leo Gassmann NATURALE 1.582.291 27 Maria Antonietta, Colombre La felicità e basta 1.571.861 28 Raf Ora e per sempre 1.480.742 29 Francesco Renga Il meglio di me 1.283.647 30 Patty Pravo Opera 926.748

Le Nuove Proposte

I brani delle Nuove Proposte sono usciti tra novembre e dicembre, quindi hanno avuto più tempo per accumulare ascolti rispetto ai Big.

Artista Brano Stream Nicolò Filippucci Laguna 3.678.372 Angelica Bove Mattone 2.383.271 Blind, EL MA, SONIKO Nei miei DM 1.327.550 Mazzariello Manifestazione d’amore 1.050.869

Nonostante il vantaggio temporale, nessuna Nuova Proposta riesce a entrare nella top ten generale degli streaming del Festival.

Lo streaming, comunque, ha già indicato i suoi protagonisti: e mentre la gara televisiva continua, su Spotify la classifica sembra avere già i suoi primi vincitori.