Sanremo 2026, i 5 finalisti della Super Finale: Fedez & Masini, Arisa, Ditonellapiaga, Sal Da Vinci e Sayf

La classifica finale riserva parecchie sorprese e vede due donne tra i primi cinque.

Festival di Sanremo di Massimiliano Longo
Logo del Festival di Sanremo 2026
La finale del Festival di Sanremo 2026 ha il suo momento più atteso. Dopo che tutti i 30 Big si sono esibiti nuovamente con i loro brani in gara, il voto combinato di Televoto (34%), Giuria della Sala Stampa, TV e Web (33%) e Giuria delle Radio (33%) ha decretato i cinque finalisti della Super Finale. Sono loro che si contendono la vittoria della 76esima edizione del Festival.

I cinque finalisti della Super Finale di Sanremo 2026

In ordine di estrazione notarile, i cinque artisti ammessi alla Super Finale sono: Fedez & Marco Masini con Male necessario, Arisa con Magica favola, Ditonellapiaga con Che fastidio!, Sal Da Vinci con Per sempre sì e Sayf con Tu mi piaci tanto.

Come funziona la Super Finale

Nella Super Finale votano nuovamente Televoto, Giuria della Sala Stampa, TV e Web e Giuria delle Radio. Il televoto si riduce a un massimo di 1 SMS e 1 chiamata per utente. L’artista più votato diventa il vincitore di Sanremo 2026.

La classifica della finale di Sanremo 2026

Ecco la classifica completa dei 30 artisti in gara, dal 30esimo al 6° posto:

        1. NaytPrima che
        2. FulminacciStupida fortuna
        3. Ermal MetaStella stellina
        4. Serena BrancaleQui con me
        5. Tommaso ParadisoI romantici
        6. LDA & AKA 7evenPoesie clandestine
        7. LuchèLabirinto
        8. Bambole di PezzaResta con me
        9. LevanteSei tu
        10. J-AxItalia starter pack
        11. Tredici PietroUomo che cade
        12. Samurai JayOssessione
        13. RafOra e per sempre
        14. Malika AyaneAnimali notturni
        15. Enrico NigiottiOgni volta che non so volare
        16. Maria Antonietta & ColombreLa felicità e basta
        17. Michele BraviPrima o poi
        18. Francesco RengaIl meglio di me
        19. Patty PravoOpera
        20. ChielloTi penso sempre
        21. Elettra LamborghiniVolà
        22. Dargen D’AmicoAi ai
        23. Leo GassmannNaturale
        24. Mara SatteiLe cose che non sai di me
        25. Eddie BrockAvvoltoi

I primi cinque classificati, ammessi alla Super Finale, saranno rivelati al termine della votazione finale.

Gli altri premi di Sanremo 2026

