Sanremo 2026, i 5 finalisti della Super Finale: Fedez & Masini, Arisa, Ditonellapiaga, Sal Da Vinci e Sayf

La finale del Festival di Sanremo 2026 ha il suo momento più atteso. Dopo che tutti i 30 Big si sono esibiti nuovamente con i loro brani in gara, il voto combinato di Televoto (34%), Giuria della Sala Stampa, TV e Web (33%) e Giuria delle Radio (33%) ha decretato i cinque finalisti della Super Finale. Sono loro che si contendono la vittoria della 76esima edizione del Festival.

I cinque finalisti della Super Finale di Sanremo 2026

In ordine di estrazione notarile, i cinque artisti ammessi alla Super Finale sono: Fedez & Marco Masini con Male necessario, Arisa con Magica favola, Ditonellapiaga con Che fastidio!, Sal Da Vinci con Per sempre sì e Sayf con Tu mi piaci tanto.

Come funziona la Super Finale

Nella Super Finale votano nuovamente Televoto, Giuria della Sala Stampa, TV e Web e Giuria delle Radio. Il televoto si riduce a un massimo di 1 SMS e 1 chiamata per utente. L’artista più votato diventa il vincitore di Sanremo 2026.

La classifica della finale di Sanremo 2026

Ecco la classifica completa dei 30 artisti in gara, dal 30esimo al 6° posto:

Nayt – Prima che Fulminacci – Stupida fortuna Ermal Meta – Stella stellina Serena Brancale – Qui con me Tommaso Paradiso – I romantici LDA & AKA 7even – Poesie clandestine Luchè – Labirinto Bambole di Pezza – Resta con me Levante – Sei tu J-Ax – Italia starter pack Tredici Pietro – Uomo che cade Samurai Jay – Ossessione Raf – Ora e per sempre Malika Ayane – Animali notturni Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta Michele Bravi – Prima o poi Francesco Renga – Il meglio di me Patty Pravo – Opera Chiello – Ti penso sempre Elettra Lamborghini – Volà Dargen D’Amico – Ai ai Leo Gassmann – Naturale Mara Sattei – Le cose che non sai di me Eddie Brock – Avvoltoi

