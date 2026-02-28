Le Quote dei bookmaker sul vincitore Sanremo 2026: Sal da Vinci nuovo favorito, crolla Serena Brancale

Siamo all’ultima serata. Stasera il Festival di Sanremo 2026 proclama il suo vincitore e il mondo delle scommesse, nelle ultime ore, ha già emesso il suo verdetto provvisorio. Un verdetto che ribalta completamente quello di inizio settimana: Sal da Vinci, partito con una quota di 41.00, è diventato il nuovo grande favorito dei bookmaker. Serena Brancale, che aveva dominato la lavagna dall’inizio, scivola al terzo posto.
Le quote, va ricordato, non sono previsioni certe: sono il risultato di flussi di scommesse, analisi di mercato e percezioni collettive. Ma il movimento che si è registrato in questa settimana è significativo e racconta qualcosa di preciso su come il pubblico e gli scommettitori hanno vissuto le serate del Festival.
Nota: Questo articolo ha finalità puramente informative. Il gioco può causare dipendenza patologica. È vietato il gioco ai minori di 18 anni.
QUOTE VINCITORE SANREMO 2026: LA CLASSIFICA FINALE
La rimonta di Sal da Vinci è il dato più clamoroso di questa settimana sanremese. L’artista napoletano è passato da 41.00 a 3.00, un balzo che riflette il calore del pubblico nei confronti di Per sempre sì e delle sue esibizioni. Alle sue spalle, stabili al secondo posto, Fedez e Marco Masini con 3.50. Crolla invece Serena Brancale, che da grande favorita si ritrova al terzo posto a 5.00: un segnale che qualcosa, nel corso della settimana, ha ridimensionato le aspettative del mercato.
Più distaccati ma ancora in corsa secondo i bookmaker Sayf (7.00) e Arisa (8.00), mentre tutti gli altri artisti sono ormai considerati fuori dalla lotta per la vittoria, con quote che partono da 21.00 in su.
- Sal da Vinci – 3.00
- Fedez e Masini – 3.50
- Serena Brancale – 5.00
- Sayf – 7.00
- Arisa – 8.00
- Ditonellapiaga – 21.00
- Tommaso Paradiso – 26.00
- Nayt – 61.00
- Fulminacci – 71.00
- LDA e Aka 7even – 81.00
- Ermal Meta – 101.00
- Luchè – 201.00
- Eddie Brock – 251.00
- Bambole di Pezza – 351.00
- Dargen D’Amico – 351.00
- Enrico Nigiotti – 351.00
- Leo Gassmann – 351.00
- Levante – 351.00
- Malika Ayane – 351.00
- Maria Antonietta e Colombre – 351.00
- Michele Bravi – 351.00
- Raf – 351.00
- Chiello – 501.00
- J-Ax – 501.00
- Mara Sattei – 501.00
- Patty Pravo – 501.00
- Samurai Jay – 501.00
- Elettra Lamborghini – 601.00
- Francesco Renga – 601.00
COSA DICONO LE QUOTE (E COSA NON DICONO)
Il movimento delle quote in questa settimana racconta una storia interessante: il Festival ha premiato la classicità e l’emozione diretta, con Sal da Vinci che ha conquistato il pubblico serata dopo serata. Ma Sanremo è storicamente il regno dell’imprevedibile. Il televoto, che nella finale ha un peso determinante, può ribaltare qualsiasi pronostico in pochi minuti. Basti pensare ai Måneskin nel 2021, che partivano da lontano e hanno poi vinto sia Sanremo che l’Eurovision.
Le quote sono un termometro, non un oracolo. La vera partita si gioca stasera, sul palco dell’Ariston e nei voti che arrivano dalle case degli italiani.