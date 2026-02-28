28 Febbraio 2026
Le Quote dei bookmaker sul vincitore Sanremo 2026: Sal da Vinci nuovo favorito, crolla Serena Brancale

Da 41.00 a 3.00: la rimonta di Sal da Vinci è il dato più clamoroso della settimana.

Quote vincitore Sanremo 2026 per la finale: Sal da Vinci favorito
Siamo all’ultima serata. Stasera il Festival di Sanremo 2026 proclama il suo vincitore e il mondo delle scommesse, nelle ultime ore, ha già emesso il suo verdetto provvisorio. Un verdetto che ribalta completamente quello di inizio settimana: Sal da Vinci, partito con una quota di 41.00, è diventato il nuovo grande favorito dei bookmaker. Serena Brancale, che aveva dominato la lavagna dall’inizio, scivola al terzo posto.

Le quote, va ricordato, non sono previsioni certe: sono il risultato di flussi di scommesse, analisi di mercato e percezioni collettive. Ma il movimento che si è registrato in questa settimana è significativo e racconta qualcosa di preciso su come il pubblico e gli scommettitori hanno vissuto le serate del Festival.

Nota: Questo articolo ha finalità puramente informative. Il gioco può causare dipendenza patologica. È vietato il gioco ai minori di 18 anni.

QUOTE VINCITORE SANREMO 2026: LA CLASSIFICA FINALE

La rimonta di Sal da Vinci è il dato più clamoroso di questa settimana sanremese. L’artista napoletano è passato da 41.00 a 3.00, un balzo che riflette il calore del pubblico nei confronti di Per sempre sì e delle sue esibizioni. Alle sue spalle, stabili al secondo posto, Fedez e Marco Masini con 3.50. Crolla invece Serena Brancale, che da grande favorita si ritrova al terzo posto a 5.00: un segnale che qualcosa, nel corso della settimana, ha ridimensionato le aspettative del mercato.

Più distaccati ma ancora in corsa secondo i bookmaker Sayf (7.00) e Arisa (8.00), mentre tutti gli altri artisti sono ormai considerati fuori dalla lotta per la vittoria, con quote che partono da 21.00 in su.

  1. Sal da Vinci – 3.00
  2. Fedez e Masini – 3.50
  3. Serena Brancale – 5.00
  4. Sayf – 7.00
  5. Arisa – 8.00
  6. Ditonellapiaga – 21.00
  7. Tommaso Paradiso – 26.00
  8. Nayt – 61.00
  9. Fulminacci – 71.00
  10. LDA e Aka 7even – 81.00
  11. Ermal Meta – 101.00
  12. Luchè – 201.00
  13. Eddie Brock – 251.00
  14. Bambole di Pezza – 351.00
  15. Dargen D’Amico – 351.00
  16. Enrico Nigiotti – 351.00
  17. Leo Gassmann – 351.00
  18. Levante – 351.00
  19. Malika Ayane – 351.00
  20. Maria Antonietta e Colombre – 351.00
  21. Michele Bravi – 351.00
  22. Raf – 351.00
  23. Chiello – 501.00
  24. J-Ax – 501.00
  25. Mara Sattei – 501.00
  26. Patty Pravo – 501.00
  27. Samurai Jay – 501.00
  28. Elettra Lamborghini – 601.00
  29. Francesco Renga – 601.00

COSA DICONO LE QUOTE (E COSA NON DICONO)

Il movimento delle quote in questa settimana racconta una storia interessante: il Festival ha premiato la classicità e l’emozione diretta, con Sal da Vinci che ha conquistato il pubblico serata dopo serata. Ma Sanremo è storicamente il regno dell’imprevedibile. Il televoto, che nella finale ha un peso determinante, può ribaltare qualsiasi pronostico in pochi minuti. Basti pensare ai Måneskin nel 2021, che partivano da lontano e hanno poi vinto sia Sanremo che l’Eurovision.

Le quote sono un termometro, non un oracolo. La vera partita si gioca stasera, sul palco dell’Ariston e nei voti che arrivano dalle case degli italiani.

