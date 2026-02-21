“Per Sempre Sì”, Sal Da Vinci: “Mi auguro di non essere l’ultimo dei romantici”

A 17 anni di distanza dalla sua ultima partecipazione, nel 2009, con Non Riesco A Farti Innamorare, Sal Da Vinci torna in gara tra i Big del Festival di Sanremo 2026 con Per Sempre Sì, un brano che inaugura una nuova fase del suo percorso artistico.

Prodotto da Adriano Pennino e Merk & Kremont, che lo hanno anche scritto insieme a Francesco Da Vinci, Alessandro La Cava, Federica Abbate, Eugenio Maimone e lo stesso Sal Da Vinci, il brano mette al centro l’amore, raccontando la storia di due persone che continuano a scegliersi, nonostante tutto!

L’amore diventa così una scelta quotidiana nella sua forma più pura, un filo invisibile che unisce due persone nel tempo.

SANREMO 2026: “per sempre sì”, L’INTERVISTA A sal da vinci

Durante l’intervista Sal Da Vinci ci ha parlato del brano con cui prenderà parte – in gara tra i Big – al Festival di Sanremo 2026, ma anche di cosa rappresenta per lui l’Amore, quello con la A maiuscola:

“L’Amore è il motore che muove tutto. Non si ferma mai. Siamo noi che ci allontaniamo da lui, ma io mi auguro di non essere l’ultimo dei romantici”.

Ma non è tutto! L’artista ci ha infatti raccontato anche l’incontro con Michele Zarrillo con cui condividerà il palco dell’Ariston venerdì 27 febbraio in occasione della serata dedicata alle cover e ai duetti, che li vedrà esibirsi sulle note di Cinque Giorni: una canzone che – a distanza di oltre trent’anni dalla sua prima esecuzione a Sanremo – continua a parlare al presente, attraversando nuove generazioni e linguaggi.

Infine, alla domanda “In caso di vittoria, accetteresti di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2026?“, Sal Da Vinci ci ha confidato di non essersi ancora posto il problema, ma…

“La musica genera pace, non genera conflitti, ed è la nostra più grande amica. Quindi, se mi dovessero proporre di rappresentare l’Italia all’Eurovision, io credo proprio che accetterei!”.

A seguire la nostra video-intervista! Prendetevi del tempo per immergervi nel Sanremo di Sal Da Vinci.

https://youtu.be/TZ8RszPm4tw

SAL DA VINCI: IL NUOVO ALBUM E… IL TOUR “LIVE TEATRI 2026”

Dopo l’esperienza sanremese, l’artista tornerà in studio per ultimare il nuovo album di inediti. Nel mentre, cresce l’attesa per il Sal Da Vinci – Live Teatri 2026, il tour – organizzato da Vivo Concerti – che lo porterà ad esibirsi nei principali teatri italiani, sulla scia del grande successo di Stasera Che Sera! Special Edition, lo speciale concerto-evento in Piazza del Plebiscito a Napoli dello scorso 6 settembre.

Qui, di seguito, riportiamo tutte le date ad ora annunciate del Sal Da Vinci – Live Teatri 2026:

Mercoledì 7 ottobre 2026 | San Marino @ Teatro Nuova Dogana – Data zero

Venerdì 9 ottobre 2026 | Roma @ Auditorium Conciliazione

Lunedì 12 ottobre 2026 | Brescia @ Teatro Clerici

Mercoledì 14 ottobre 2026 | Torino @ Teatro Colosseo

Venerdì 16 ottobre 2026 | Padova @ Gran Teatro Geox

Domenica 18 ottobre 2026 | Bologna @ Europauditorium

Martedì 20 ottobre 2026 | Milano @ Teatro Arcimboldi

Venerdì 23 ottobre 2026 | Bitritto (BA) @ Palatour

Martedì 3 novembre 2026 | Firenze @ Teatro Verdi

Giovedì 5 novembre 2026 | Catania @ Teatro Metropolitan

Sabato 7 novembre 2026 | Avellino @ Teatro Carlo Gesualdo

Il tour sarà preceduto da due speciali date evento, che si terranno il 25 e 26 settembre 2026 all’Arena Flegrea di Napoli, in occasione del 50° anniversario del suo storico debutto sul palco.

I biglietti saranno disponibili online a partire dalle ore 14:00 di giovedì 26 febbraio 2026, mentre per acquistarli nei punti vendita autorizzati bisognerà attendere le ore 11:00 di martedì 3 marzo.

Foto di copertina a cura di Fabrizio Cestari