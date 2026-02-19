19 Febbraio 2026
di
Lorenza Ferraro
Amici
19 Febbraio 2026

Amici 2025: le anticipazioni del 22 febbraio con Briga e Fiorella Mannoia

Questa settimana è stata Angie ad affrontare l'esame per accedere al Serale. Sarà riuscita ad ottenere la felpa "d'oro"?

di Lorenza Ferraro
Amici 25: anticipazioni della puntata del 22 febbraio con giudice Fiorella Mannoia e ospite Briga
Amici 25, le anticipazioni della puntata del 22 febbraio: ecco cosa vedremo nel nuovo appuntamento del talent show di Maria De Filippi, in onda domenica su Canale 5.

Dopo il successo della scorsa settimana – 2.748.000 spettatori pari al 19,60% di share – il talent show torna con una nuova registrazione, avvenuta giovedì 19 febbraio, ricca di ospiti musicali, sorprese inaspettate e momenti carichi di suspence.

Clicca in basso su “continua” per scoprire cosa accadrà durante la puntata secondo le anticipazioni di Superguida Tv.

Cerca su A.M.I.