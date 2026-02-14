Fedez e Marco Masini a Sanremo 2026 con “Male necessario”: testo e significato

Fedez e Marco Masini sono in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano Male necessario.

Di cosa parla Male necessario – il significato della canzone

Nel brano Male necessario, Fedez e Marco Masini raccontano un attraversamento: colpa, disillusione, solitudine e la fatica di restare in piedi quando “il silenzio è un rumore”. Il “male necessario” diventa ciò che ferisce ma costringe a guardarsi dentro: cicatrici, giudizi esterni, vulnerabilità, fino all’idea che la crescita (anche da genitori) sia un percorso pieno di contraddizioni e alibi. È una canzone che mette al centro l’accettazione del passato: non come assoluzione, ma come tappa obbligata per imparare a vedere anche nel buio.

Testo di “Male necessario” – Fedez & Marco Masini

Autori ed editori di “Male necessario”

Autori: Federico Lucia (Fedez), Marco Masini, Federica Abbate, Alessandro La Cava, Antonio Iammarino

Compositori: Federica Abbate, Nicola Lazzarin, Alessandro La Cava

Editori: Dodo Music Italia Srl / Intera Music Srl / Bmg Rights Management Italy Srl / Universal Music Publishing Ricordi Srl / Doom Entertaiment Srl

Produzione:

L’album in uscita dopo Sanremo 2026 e il tour

Per Marco Masini è indicata l’uscita di Perfetto imperfetto (9 marzo). Al momento non risultano ulteriori dettagli ufficiali collegati al brano presentato al Festival.

IL TOUR – marco masini

3 novembre 2026 – Unipol Forum – Milano

4 novembre 2026 – Nelson Mandela Forum – Firenze

7 novembre 2026 – Kioene Arena – Padova

13 novembre 2026 – Palazzo dello Sport – Roma

14 novembre 2026 – Pala Partenope – Napoli

Marco Masini Palasport 2026: date evento nei palazzetti italiani

Quante volte Fedez e Marco Masini hanno partecipato a Sanremo?

Per Marco Masini quella del Sanremo 2026 è una nuova partecipazione in un percorso già lungo al Festival; per Fedez è la terza presenza tra Big e collaborazioni.

Marco Masini – 1990: Disperato – 1° – Novità

– 1990: – 1° – Novità Marco Masini – 1991: Perché lo fai – 3° – Campioni

– 1991: – 3° – Campioni Marco Masini – 2000: Raccontami di te – 15° – Campioni

– 2000: – 15° – Campioni Marco Masini – 2004: L’uomo volante – 1°

– 2004: – 1° Marco Masini – 2005: Nel mondo dei sogni – 3° – Big

– 2005: – 3° – Big Marco Masini – 2009: L’Italia – finalista – Artisti

– 2009: – finalista – Artisti Marco Masini – 2015: Che giorno è – 6° – BIG

– 2015: – 6° – BIG Marco Masini – 2017: Spostato di un secondo – 13° – BIG

– 2017: – 13° – BIG Marco Masini – 2020: Il confronto – 15° – BIG

– 2020: – 15° – BIG Fedez – 2021: Chiamami per nome – 2° – BIG (con Francesca Michielin )

– 2021: – 2° – BIG (con ) Fedez – 2025: Battito – 4° – BIG

Il duetto di Fedez e Marco Masini nella serata cover

Nella serata delle cover di Sanremo 2026, Fedez e Marco Masini si esibiranno con Stijepan Hauser sulle note di Meravigliosa creatura di Gianna Nannini.

Meravigliosa creatura è una canzone che parla di desiderio e smarrimento, di una figura che attrae e disorienta, quasi impossibile da trattenere. La rilettura con un ospite strumentale può enfatizzare la dimensione emotiva e “drammatica” del testo.

La pagella dopo il pre-ascolto della stampa

Voto di Alvise Salerno per AMI: 7,5/10

Media voto della stampa: 6,82

Quando canta Fedez e Marco Masini a Sanremo 2026?

Al momento i giorni di esibizione per la seconda e la terza serata non sono stati svelati. Di sicuro gli artisti si esibiranno martedì 24, venerdì 27 e sabato 28 febbraio.

