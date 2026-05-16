Eurovision 2026 vince la Bulgaria ma da chi sono arrivati i voti all’Italia? Sal Da Vinci ha chiuso la finale dell’Eurovision Song Contest 2026 al quinto posto con Per sempre sì. L’Italia ha ottenuto 281 punti totali: 134 dalle giurie nazionali e 147 dal televoto.

Il voto più alto all’Italia è arrivato da due giurie: Azerbaijan e Albania, entrambe con 12 punti. Cinque Paesi hanno assegnato 10 punti a Sal Da Vinci: Malta, San Marino, Germania, Georgia e Serbia.

Nel televoto, invece, l’Italia ha raccolto 147 punti, lo stesso totale della Grecia. Il risultato finale ha portato Per sempre sì davanti alla Finlandia, sesta con 279 punti, e dietro l’Australia, quarta con 287 punti.

Eurovision 2026, chi ha dato punti all’Italia

Le giurie nazionali hanno assegnato all’Italia 134 punti. Qui sotto il dettaglio dei Paesi che hanno votato Sal Da Vinci nella finale dell’Eurovision 2026.

Paese Punti all’Italia Azerbaijan 12 Albania 12 Malta 10 San Marino 10 Germania 10 Georgia 10 Serbia 10 Francia 8 Bulgaria 6 Estonia 6 Belgio 6 Danimarca 6 Norvegia 5 Ucraina 4 Israele 3 Svezia 3 Montenegro 3 Finlandia 3 Polonia 2 Austria 2 Australia 1 Cipro 1 Moldavia 1

I 12 punti all’Italia da Azerbaijan e Albania

Azerbaijan e Albania sono state le due giurie che hanno assegnato il punteggio massimo all’Italia. I loro 12 punti hanno dato a Sal Da Vinci una spinta forte nella prima parte della classifica delle giurie.

Altre cinque giurie hanno portato punti pesanti: Malta, San Marino, Germania, Georgia e Serbia hanno assegnato 10 punti a Per sempre sì.

Italia, 147 punti dal televoto

Dal televoto l’Italia ha ricevuto 147 punti. È lo stesso punteggio ottenuto dalla Grecia nella componente del pubblico.

Davanti all’Italia nel televoto sono finite Bulgaria con 312 punti, Romania con 232, Israele con 220, Moldavia con 183 e Ucraina con 167.

Le giurie che non hanno dato punti all’Italia

Alcune giurie non hanno assegnato punti a Sal Da Vinci. Tra queste Svizzera, Lussemburgo, Portogallo, Armenia, Grecia, Czechia, Regno Unito, Lettonia, Croazia, Lituania e Romania.

L’Italia non poteva votare sé stessa. La giuria italiana ha assegnato i 12 punti al Belgio, i 10 alla Svezia e gli 8 a Malta.

Sal Da Vinci quinto all’Eurovision 2026

Voce Punti Giurie nazionali 134 Televoto 147 Totale Italia 281 Posizione finale 5° posto

Il quinto posto dell’Italia arriva dietro Bulgaria, Israele, Romania e Australia. La Finlandia si è fermata a due punti da Sal Da Vinci, chiudendo sesta con 279 punti.

Se volete conoscere i voti paese per paese potete leggere il nostro articolo dettagliato sulla finale dell’Eurovision 2026.