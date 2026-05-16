Eurovision 2026 vincitore: la Bulgaria ha vinto l’Eurovision Song Contest 2026 con DARA e il brano Bangaranga. La finale, in diretta dalla Wiener Stadthalle di Vienna, si è chiusa con 516 punti per il Paese vincitore.
Al secondo posto si è classificato Israele con Noam Bettan e Michelle, fermo a 343 punti. Terza la Romania con Alexandra Căpitănescu e Choke Me, arrivata a 296 punti.
L’Italia, rappresentata da Sal Da Vinci con Per sempre sì, ha chiuso al quinto posto con 281 punti. Davanti all’Italia anche l’Australia, quarta con 287 punti.
Eurovision 2026, la Bulgaria vince con Bangaranga
La vittoria della Bulgaria arriva con un distacco ampio sul resto della classifica. DARA ha chiuso la finale a 516 punti, con 173 punti di vantaggio su Israele, secondo classificato.
Per la Bulgaria è una vittoria netta nella serata finale di Vienna, davanti a un podio completato da Israele e Romania.
Eurovision 2026: la classifica finale completa
|Posizione
|Paese
|Artista
|Brano
|Totale
|1
|Bulgaria
|DARA
|Bangaranga
|516
|2
|Israele
|Noam Bettan
|Michelle
|343
|3
|Romania
|Alexandra Căpitănescu
|Choke Me
|296
|4
|Australia
|Delta Goodrem
|Eclipse
|287
|5
|Italia
|Sal Da Vinci
|Per sempre sì
|281
|6
|Finlandia
|Linda Lampenius x Pete Parkkonen
|Liekinheitin
|279
|7
|Danimarca
|Søren Torpegaard Lund
|Før Vi Går Hjem
|243
|8
|Moldavia
|Satoshi
|Viva, Moldova!
|226
|9
|Ucraina
|LELÉKA
|Ridnym
|221
|10
|Grecia
|Akylas
|Ferto
|220
|11
|Francia
|Monroe
|Regarde!
|158
|12
|Polonia
|ALICJA
|Pray
|150
|13
|Albania
|Alis
|Nân
|145
|14
|Norvegia
|JONAS LOVV
|Ya Ya Ya
|134
|15
|Croazia
|LELEK
|Andromeda
|124
|16
|Czechia
|Daniel Zizka
|Crossroads
|113
|17
|Serbia
|LAVINA
|Kraj Mene
|90
|18
|Malta
|AIDAN
|Bella
|89
|19
|Cipro
|Antigoni
|Jalla
|75
|20
|Svezia
|FELICIA
|My System
|51
|21
|Belgio
|ESSYLA
|Dancing on the Ice
|36
|22
|Lituania
|Lion Ceccah
|Sólo Quiero Más
|22
|23
|Germania
|Sarah Engels
|Fire
|12
|24
|Austria
|COSMÓ
|Tanzschein
|6
|25
|Regno Unito
|LOOK MUM NO COMPUTER
|Eins, Zwei, Drei
|1
Italia quinta con Sal Da Vinci
Sal Da Vinci ha chiuso l’Eurovision 2026 al quinto posto. Per sempre sì ha ottenuto 281 punti, restando a sei punti dall’Australia, quarta, e a due punti dalla Finlandia, sesta.
Per l’Italia è un piazzamento nella parte alta della classifica, dopo una finale in cui il brano era stato eseguito alla posizione numero 22, nella parte conclusiva della scaletta.
Il podio dell’Eurovision 2026
Il podio finale è composto da Bulgaria, Israele e Romania. La Bulgaria ha chiuso davanti a tutti con 516 punti, mentre Israele si è fermato a 343 e la Romania a 296.
La finale di Vienna consegna alla Bulgaria la vittoria della 70ª edizione dell’Eurovision Song Contest. L’Italia resta nella top 5 con Sal Da Vinci.
Photo:Alma Bengtson/EBU