Eurovision 2026 vincitore: la Bulgaria ha vinto l’Eurovision Song Contest 2026 con DARA e il brano Bangaranga. La finale, in diretta dalla Wiener Stadthalle di Vienna, si è chiusa con 516 punti per il Paese vincitore.

Al secondo posto si è classificato Israele con Noam Bettan e Michelle, fermo a 343 punti. Terza la Romania con Alexandra Căpitănescu e Choke Me, arrivata a 296 punti.

L’Italia, rappresentata da Sal Da Vinci con Per sempre sì, ha chiuso al quinto posto con 281 punti. Davanti all’Italia anche l’Australia, quarta con 287 punti.

Eurovision 2026, la Bulgaria vince con Bangaranga

La vittoria della Bulgaria arriva con un distacco ampio sul resto della classifica. DARA ha chiuso la finale a 516 punti, con 173 punti di vantaggio su Israele, secondo classificato.

Per la Bulgaria è una vittoria netta nella serata finale di Vienna, davanti a un podio completato da Israele e Romania.

Eurovision 2026: la classifica finale completa

Posizione Paese Artista Brano Totale 1 Bulgaria DARA Bangaranga 516 2 Israele Noam Bettan Michelle 343 3 Romania Alexandra Căpitănescu Choke Me 296 4 Australia Delta Goodrem Eclipse 287 5 Italia Sal Da Vinci Per sempre sì 281 6 Finlandia Linda Lampenius x Pete Parkkonen Liekinheitin 279 7 Danimarca Søren Torpegaard Lund Før Vi Går Hjem 243 8 Moldavia Satoshi Viva, Moldova! 226 9 Ucraina LELÉKA Ridnym 221 10 Grecia Akylas Ferto 220 11 Francia Monroe Regarde! 158 12 Polonia ALICJA Pray 150 13 Albania Alis Nân 145 14 Norvegia JONAS LOVV Ya Ya Ya 134 15 Croazia LELEK Andromeda 124 16 Czechia Daniel Zizka Crossroads 113 17 Serbia LAVINA Kraj Mene 90 18 Malta AIDAN Bella 89 19 Cipro Antigoni Jalla 75 20 Svezia FELICIA My System 51 21 Belgio ESSYLA Dancing on the Ice 36 22 Lituania Lion Ceccah Sólo Quiero Más 22 23 Germania Sarah Engels Fire 12 24 Austria COSMÓ Tanzschein 6 25 Regno Unito LOOK MUM NO COMPUTER Eins, Zwei, Drei 1

Italia quinta con Sal Da Vinci

Sal Da Vinci ha chiuso l’Eurovision 2026 al quinto posto. Per sempre sì ha ottenuto 281 punti, restando a sei punti dall’Australia, quarta, e a due punti dalla Finlandia, sesta.

Per l’Italia è un piazzamento nella parte alta della classifica, dopo una finale in cui il brano era stato eseguito alla posizione numero 22, nella parte conclusiva della scaletta.

Il podio dell’Eurovision 2026

Il podio finale è composto da Bulgaria, Israele e Romania. La Bulgaria ha chiuso davanti a tutti con 516 punti, mentre Israele si è fermato a 343 e la Romania a 296.

La finale di Vienna consegna alla Bulgaria la vittoria della 70ª edizione dell’Eurovision Song Contest. L’Italia resta nella top 5 con Sal Da Vinci.

Photo:Alma Bengtson/EBU