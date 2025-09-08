Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)

Album italiani in uscita nel 2026.

Torna puntuale uno degli articoli più seguiti e apprezzati sul nostro sito da quasi 12 anni: quello che segnala gli album, rigorosamente italiani, in uscita nel corso dell’anno. Un articolo da consultare settimanalmente in quanto in continuo aggiornamento.

In attesa di scoprire chi andrà in gara al Festival di Sanremo – e che di conseguenza pubblicherà album proprio in quel periodo – tra le novità più attese del 2026 spiccano Laura Pausini, pronta a dare un probabile seguito al suo storico Io canto, Ultimo, che pubblicherà quasi sicuramente un nuovo disco prima del maxi concerto di Tor Vergata e ben due dischi di Carmen Consoli, che chiuderanno la trilogia iniziata a fine 2025.

L’articolo sarà in costante aggiornamento perché nel corso dei mesi molti altri progetti verranno resi noti. Vi consigliamo di salvare il link tra i preferiti del vostro browser per poterlo consultare periodicamente e rimanere aggiornati su tutte le novità della discografia italiana.

Album italiani in uscita nel 2026

I link dei vari mesi diventeranno attivi man mano che verranno annunciate le uscite discografiche. Per il momento gli album di cui non è stata ancora comunicata una data precisa si trovano nella sezione Data da definire.

Andiamo subito a conoscere gli album italiani in uscita nel corso dell’anno. Clicca sul mese che vuoi visualizzare per andare direttamente alle uscite discografiche relative.

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

Date da definire