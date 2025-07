Laura Pausini annuncia il ritorno e riparte dalla melodia italiana con “La mia storia tra le dita”

Laura Pausini sorprende tutti e, nel bel mezzo dell’estate, annuncia il suo ritorno discografico con un brano in uscita in tutto il mondo a settembre: La mia storia tra le dita, una canzone che inevitabilmente riporta alla mente un album iconico della musica italiana e della sua discografia: Io canto.

L’annuncio è arrivato a sorpresa dai profili social dell’artista. Prima una storia con la scritta: “Ho deciso”, in italiano, spagnolo, inglese, portoghese, tedesco e francese. Poi un post su Instagram ha svelato il mistero. Una copertina, un titolo, una data e il link per pre-save.

12 settembre 2025: è questa la data scelta per la pubblicazione mondiale, sotto etichetta Warner Music, del nuovo singolo dell’artista. Si tratta di una nuova versione di La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani, in una rilettura interpretata proprio dalla voce – unica e riconoscibile in tutto il mondo – della cantautrice romagnola in italiano, spagnolo (Mi historia entre tus dedos) e portoghese (Quem de nós dois).

“La mia storia tra le dita”. Laura pausini omaggia una melodia senza tempo

Il brano La mia storia tra le dita, pubblicato originariamente nel 1994, segnò l’esordio discografico dell’allora sconosciuto Gianluca Grignani. La canzone, divenuta una hit ancora prima che il cantautore apparisse in televisione, fu poi inclusa nel suo primo album Destinazione paradiso (1995). Il brano ebbe una diffusione internazionale, soprattutto in America Latina, dove è conosciuto con il titolo Mi historia entre tus dedos.

La nuova versione firmata Laura Pausini rappresenta quindi un doppio omaggio: da un lato alla grande melodia italiana, dall’altro a un collega verso cui la cantante ha spesso manifestato stima e affetto. Tra l’altro, nel 2008, la Pausini inserì nel suo album Primavera in anticipo il brano Prima che esci, scritto proprio da Grignani.

La mia storia tra le dita sarà però il terzo incontro artistico tra la penna di Grignani e la voce di Laura Pausini. E richiama inevitabilmente un disco che ha segnato la sua carriera: Io canto.

Laura Pausini: sarà l’inizio di un nuovo “Io canto”?

È impossibile non collegare questa scelta a uno dei dischi più venduti della carriera di Laura Pausini: Io canto.

Pubblicato a novembre 2006, l’album fu il primo progetto interamente composto da cover, lanciato in versione italiana, spagnola e portoghese, con reinterpretazioni di brani iconici della musica italiana. Canzoni che l’artista definì come la colonna sonora della sua adolescenza nei pianobar con il padre, ma anche dei momenti più intimi vissuti nella sua cameretta a Solarolo.

Io canto fu un tributo mondiale alla canzone italiana, contribuendo a far conoscere artisti come Riccardo Cocciante, Samuele Bersani, Renato Zero, Michele Zarrillo, Biagio Antonacci e molti altri al pubblico internazionale e alle nuove generazioni.

Con oltre 700.000 copie fisiche vendute solo in Italia e sei dischi di platino, l’album ottenne anche certificazioni internazionali tra cui il disco di platino in Svizzera e il disco d’oro in Francia, Spagna e Messico. In meno di due mesi, Io canto divenne l’album più venduto del 2006 e, ad oggi, resta l’ultimo disco di un’artista donna a chiudere l’anno al primo posto nella classifica FIMI.

Nella tracklist era inclusa anche una cover di Destinazione paradiso, sempre di Gianluca Grignani, una versione poi utilizzata per il lancio del disco live San Siro 2007, che documentava il primo concerto di un’artista donna italiana in uno stadio: quello di Laura Pausini. Un evento sold out ben lontano dai numeri attuali dello stadio (circa 50.000 posti): quella sera furono infatti oltre 70.000 gli spettatori paganti presenti allo Stadio San Siro di Milano.

Con questo nuovo singolo, Laura Pausini sembra voler accendere nuovamente quella scintilla: celebrare la grande canzone italiana e portarla a nuovi ascoltatori nel mondo.