13 Dicembre 2025
di
Redazione
Festival di Sanremo
13 Dicembre 2025

Area Sanremo 2025, annunciati i due vincitori: Mazzariello e il trio Blind, El ma & Soniko vanno al Festival

Domenicà 14, a Sarà Sanremo, si completerà il cast delle Nuove proposte di Sanremo 2026

Festival di Sanremo
Mazzariello e Blind & El ma e Soniko vincitori di Area Sanremo 2025
Area Sanremo 2025 ha i suoi due vincitori: Mazzariello e il trio formato Blind & El ma e Soniko.

La notizia, che da quel che, teoricamente, doveva essere ufficializzata solo domani sera durante la diretta televisiva di Sarà Sanremo, è stata anticipata oggi in conferenza stampa dal direttore artistico Carlo Conti. Forse per paura di una fuga di notizie visto che da ore i vincitori erano noti a tutti gli addetti ai lavori.

I due vincitori di Area Sanremo 2025

I nomi dei primi due artisti, selezionati attraverso Area Sanremo, che saranno sul palco nella categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026 sono stati annunciati palco del Palafiori durante una conferenza stampa, alla presenza di Carlo Conti e delle istituzioni locali.

Per Mazzariello (Epic/Sony Music) con un brano in stile Rino Gaetano, e Blind, El ma & Soniko (Beat Sound) con un up tempo dal testo leggero di quelli che mancano a Conti a Sanremo Giovani, si spalancano dunque le porte del Teatro Ariston. Un riconoscimento importante, che arriva al termine di un percorso che – come raccontato anche nel nostro recente approfondimento – ha generato più di una polemica.

Sarà Sanremo completerà il cast nuove proposte di sanremo 2026

Domenica 14 dicembre andrà in onda in prima serata su Rai 1 Sarà Sanremo, la trasmissione che racconterà il percorso dei giovani artisti e svelerà i due nomi provenienti da Sanremo Giovani che completeranno il quartetto delle Nuove Proposte. In gara ci saranno: Antonia, Angelica Bove, Nicolò Filippucci, Seitsam, Senza Cri e Welo.

A giudicarli sarà la Commissione musicale composta da Manola Moslehi, Carolina Rey, Ema Stokholma, Daniele Battaglia ed Enrico Cremonesi, con la supervisione dietro le quinte di Carlo Conti e Claudio Fasulo.

Sarà Sanremo sarà anche l’occasione per conoscere finalmente i 30 Big in gara al Festival di Sanremo 2026, scoprire i titoli delle loro canzoni. Alla conduzione ci sarà proprio Carlo Conti, affiancato da Gianluca Gazzoli.

Cerca su A.M.I.