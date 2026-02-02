Fedez sceglie Luca Jurman per Sanremo 2026? Prove in studio e tapis roulant

Fedezsi prepara alFestival di Sanremo 2026con una scelta tutt’altro che scontata: affidarsi a Luca Jurmancome direttore vocale e vocal coach.

Il rapper tornerà quest’anno in gara per la terza volta sul palco dell’Ariston dopo il secondo posto del 2021 in coppia con Francesca Michielin e il quarto posto da solista nel 2025 con Battito. Quest’anno, però, il percorso verso Sanremo passa da una scelta tecnica e simbolica, che va oltre una semplice preparazione vocale.

Sanremo 2026: Fedez di nuovo in gara

Per Sanremo 2026 Fedez dividerà il palco con Marco Masini, cantautore con cui aveva già duettato nella serata cover del 2025 sulle note di Bella stronza, in una versione che aveva fatto discutere e parlare.

Un ritorno, quello di Fedez, che arriva dopo anni complessi, non solo musicalmente, e la pubblicazione di un libro. E forse è anche per questo che, nella costruzione del percorso verso l’Ariston, la scelta del vocal coach assume un peso particolare.

La scelta di Luca Jurman: competenza, metodo e… polemica

Per prepararsi al Festival, Fedez, almeno da quanto emerge dalle sue Instagram Stories, ha deciso di affidarsi a uno dei vocal coach più competenti ma anche più divisivi della scena musicale italiana: Luca Jurman.

Una scelta che può sorprendere, soprattutto considerando il ruolo che Jurman ha assunto negli ultimi anni. Da quando ha iniziato a trasmettere su Twitch, il suo nome è diventato sinonimo di critica dura al sistema discografico, ai talent show e in particolare ad Amici di Maria De Filippi, programma di cui è stato insegnante per diverse edizioni.

Un percorso che lo ha portato anche a scontri legali con Fascino e RTI, contribuendo a costruire attorno a lui l’immagine di una figura “scomoda”, spesso evitata da chi preferisce non esporsi.

Un incontro nato a Pulp Podcast

La collaborazione tra Fedez e Luca Jurman non nasce per caso. Qualche mese fa Jurman è stato ospite di Pulp Podcast, il podcast condotto da Fedez e Marra, per una lunga conversazione sul mondo della musica, sul sistema discografico e su tutto ciò che, secondo lui, oggi non funziona.

È proprio in quel contesto che Jurman, parlando del possibile margine di miglioramento vocale di Fedez, aveva lanciato una sorta di sfida: iniziare un percorso di lavoro serio, strutturato, senza scorciatoie.

Una proposta che, a distanza di mesi, si è trasformata in realtà.

Fedez in studio con Jurman: tapis roulant e déjà vu

A confermare la collaborazione sono state le storie pubblicate da Fedez sui social. Prima uno scatto in studio insieme a Luca Jurman, poi un video che ha attirato immediatamente l’attenzione: Fedez che canta mentre corre su un tapis roulant, seguito dal vocal coach.

Una scena che ha dato a molti un senso di déjà vu. Era il 2007 quando Jurman portò lo stesso attrezzo nella scuola di Amici per allenare Marco Carta, poi vincitore di quell’edizione del talent.

Un metodo fisico, duro, poco accomodante. Esattamente il contrario di una preparazione “di facciata”.

Che Fedez non abbia mai avuto paura di andare controcorrente è cosa nota. La scelta di affidarsi a Luca Jurman va letta anche in questa chiave: uscire dalla comfort zone, accettare una guida scomoda, esporsi.

Resta una domanda sullo sfondo: è l’inizio di una fase in cui anche i rapper italiani decidono davvero di lavorare sulla voce, cercando di sviluppare fino in fondo il proprio potenziale interpretativo?

La risposta arriverà solo dal palco dell’Ariston quando ascolteremo Fedez cantare live. Nel frattempo, il percorso è iniziato. E non è uno di quelli facili.