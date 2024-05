Luca Jurman denunciato da “Amici”: “Un assurdo tentativo di censura da parte di Fascino e RTI”

Negli scorsi giorni Luca Jurman ha svelato di essere stato denunciato dalla società di Maria De Filippi, la Fascino Pgt, e da RTI, per le sue critiche su Amici.

In una lunga diretta il Producer, cantante e vocal coach (con cui abbiamo realizzato una lunga intervista in tre parti qualche mese fa, qui la parte 1, qui la 2 e qui l’ultima) ha coinvolto anche un esperto di società e un avvocato.

Ma facciamo un passo indietro…

ALLE RADICI DEL RAPPORTO TRA LUCA JURMAN e AMICI

Il lungo video di Luca Jurman è partito innanzitutto con un approfondimento sul suo obiettivo di salvaguardare la musica e i talenti anche se questo vuol dire farsi tanti nemici.

Il Producer e Vocal Coach ha ribadito attraverso alcuni esempi, televisivi e non (da Antonella La Fortezza di Amici ad un ragazzo, Daniele Baquier, oggi con i Neri per Caso, che non riuscì a far entrare nel programma e poi portato con sé al Blue Note) la sua volontà nel sostenere i talenti.

“Me ne ero andato da Amici perché erano entrati degli interessi che non mi piacevano. Me ne sono andato per tantissimi motivi, uno è stato l’occasione di uscire… stavano facendo fuori dei ragazzi e in particolare mi aveva colpito una di loro, Antonella La Fortezza.“

E in questo momento l’artista mostra il video del momento in cui lasciò il programma, affermando proprio quanto anche oggi afferma…

“Sono deluso da come sono state cambiare le cose nell’arco del tempo. Io me ne sono andato perché non è accettato delle cose che non mi andavano bene. Lo sanno tutti nell’ambiente che ho un caratteraccio.“

A questo punto Jurman torna a spiegare gli sforzi da lui fatti per aiutare alcuni ragazzi dopo il programma, per esempio Antonella La Fortezza, colei che con la sua eliminazione scatenò la sua decisione di abbandonare il programma…

“Quelle situazioni in cui io non volevo stare in qualche modo danneggiano i talenti. Per esempio Antonella La Fortezza non ha più avuto nessuna possibilità di entrare ci ho provato, l’ho prodotta ho provato a tirarla fuori e come lei Giorgia Orrico e altre persone con cui ho tentato ma esistono delle cose che ancora devono essere capite… tu puoi tentarci finché vuoi ma se ci sono delle priorità nelle aziende, vanno avanti quelle. E così dei ragazzi hanno deciso di smettere e altri dopo tante promesse sono stati mollati nel nulla…”

Durante le oltre 2 ore di video l’artista spiega e fa vedere i motivi che agli inizi degli anni 2000 lo portarono ad approcciarsi al mondo del Talent Show, da Saranno Famosi ad Amici di Maria De Filippi. Nello specifico un video di Maria in cui, ospite da Maurizio Costanzo, spiegava come voleva cambiare l’allora Saranno Famosi senza inseguire gli ascolti a tutti i costi.

Nel video la De Filippi ammetteva alcuni errori commessi in fase iniziale, anche per salvaguardare chi nel programma ci lavorava. Per esempio l’inseguire l’aspetto televisivo, le poche lezioni per i ragazzi, i pochi professori… suo obiettivo di allora valorizzare la scuola e non il programma.

Fu proprio quel discorso a far decidere Jurman che il suo apporto al mondo dei talent come professore poteva avere un senso. Fattori che con gli anni, e con l’ngresso delle case discografiche, delle gare, delle edizioni e, non ultimo, l’arrivo di competitor come X Factor, hanno cambiato.

Il comunicato di fascino a firma Paola Di Gesu

Il 4 gennaio 2024 è stata pubblicata sulle pagine ufficiali dei programmai di Fascino, l’azienda di Maria De Filippi e Mediaset, un comunicato firmato dalla produttrice esecutiva Paola Di Gesu (lo trovate qui) in cui Jurman veniva accusato di screditare il programma affermando che c’era un limita ed era stato superato.

Da quel momento l’ex Professore ha continuato a pubblicare video di denuncia, interviste agli addetti ai lavori e vere e proprie reaction con commenti e giudizi sulle esibizioni dei ragazzi di Amici ma anche di altri programmi musicali.

C’è una parte che Luca Jurman intende chiarire una volta per tutti pur augurandosi di poterlo fare nelle sedi competenti, ovvero nei tribunali. Secondo il comunicato i metodi di Jurman erano già stata messa in discussione prima del suo abbandono perché poco limpidi e poco funzionali per gli allievi e la loro carriera.

“Dal video di quella puntata non mi sembra, anzi mi era stato chiesto di rimanere. Poco limpidi i miei metodi? Questa è diffamazione. Visto che i miei metodi sono poco limpidi e funzionali vi faccio vedere qualcosa…”

Seguono quindi dei video di Alessandra Amoroso a inizio carriera che parla dei consigli di Jurman, quelli di alcune lezioni nella con alcuni allievi del programma.

La sua risposta a quel comunicato, e al fatto che lui avrebbe chiesto più volte con messaggi di tornare nel programma, vanno a chiudere questo capitolo del video:

“Di questi messaggi Paola Di Gesu non dovrebbe nemmeno esserne a conoscenza perché sono messaggi privati tra me e una persona molto, molto importante della Fascino P.g.t., e ci sono all’interno battute e richieste che non sono personali. Anche io ho i messaggi e gli audio, per quello ci saranno i tribunali, andiamoci…“

Il messaggio della produzione postato a gennaio 2024 parlava di archiviare la questione ma, come spiega il professionista, in realtà lui ha ricevuto una denuncia depositata prima, a dicembre 2023.

La denuncia a Luca Jurman

A dicembre, la Fascino P.g.t., società produttrice di Amici, e le reti RTI, hanno presentato la richiesta di fare causa per diffamazione e violazione del diritto d’autore a Luca Jurman.

Quest’ultima a causa dell’utilizzo dei video delle puntate di Amici di Maria De Filippi per i suoi commenti alle puntate.

Nel documento la richiesta di cessazione di commenti su Amici e quella di risarcimento con una cifra dai 100.0000 ai 150.000 euro.

Alcune delle accuse svelate da Jurman sono le seguenti:

Aver definito Amici un teatrino di incompetenti (“Lo continuo a dire, in questo momento purtroppo ad Amici ci sono tanti incompetenti“)

un teatrino di incompetenti (“Lo continuo a dire, in questo momento purtroppo ad Amici ci sono tanti incompetenti“) Aver invitato tutti gli amanti della musica e del canto a fermare questo ‘schifo’, frasi dette dopo che Rudy Zerbi aveva definito l’intonazione una concezione antica del canto (“E vorrei vedere… fermatelo, perché non dite niente, è gravissimo! Dire certe cose è cambiare la realtà dei fatti“)

aveva definito l’intonazione una concezione antica del canto (“E vorrei vedere… fermatelo, perché non dite niente, è gravissimo! Dire certe cose è cambiare la realtà dei fatti“) Aver affermato in un post Facebook: ‘Dopo aver visto la puntata di Amici in cui ho assistito al massacro delle belle voci, come quella di Mango, e aver assistito alla totale incapacità di giudizio di Zerbi e Pettinelli, che elogiano il nulla con la scusa di parlare di forme musicale e ostentando una forma di sapere. Facciamo le più sentite condoglianze al talento e all’oggettività che purtroppo ci hanno lasciato prematuramente […]‘ (“Vogliamo dire il contrario?”).

Aver affermato che ‘manca poco alla diretta su Twitch ma già da molti commenti sul web si capisce ad Amici si fa proprio di tutto per manipolare la realtà. Complici anche gli imbarazzanti giudici.’ (“Come si evince dal web… a me sembra che queste persone che hanno le reti RTI non leggano i commenti delle persone e lo scontento…“)

ma già da molti commenti sul web si capisce ad si fa proprio di tutto per manipolare la realtà. Complici anche gli imbarazzanti giudici.’ (“Come si evince dal web… a me sembra che queste persone che hanno le reti RTI non leggano i commenti delle persone e lo scontento…“) Aver accusato Amici in un video YouTube di essere una lobby, dedita a condizionare il mercato discografico dando come definizione di Lobby ‘Gruppo di persone con interessi comuni in grado di esercitare pressioni sul potere politico per ottenere provvedimenti a proprio favore“

in un video YouTube di essere una lobby, dedita a condizionare il mercato discografico dando come definizione di Lobby ‘Gruppo di persone con interessi comuni in grado di esercitare pressioni sul potere politico per ottenere provvedimenti a proprio favore“ Aver definito Zerbi un incompetente chiamato professore senza alcun diritto (“E continuo ad affermarlo…“)

Queste solo alcune delle accuse mosse a Luca Jurman nella denuncia. Il Vocal Coach ha mostrato altri video del programma e ospitato diversi professionisti.

E proprio gli interventi di questi professionisti hanno chiarito alcune situazioni sui rapporti del programma con le radio ma anche sulle accuse mosse a Jurman.

