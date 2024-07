Finesse: un Beat Latinoamericano e un Amore Complicato in “Bad boy” feat. Shiva e Capo Plaza

Finesse Bad boy testo e significato del nuovo singolo del talentuoso Producer italiano multiplatino già nominato ai Grammy Awards che vanta nel suo curriculum collaborazioni con Bad Bunny, Nle Choppa, Polo G e Nicki Minaj.

Il nuovo singolo arriva dopo il primi singolo ufficiale, Gelosa con Shiva, Sfera Ebbasta e Guè, brano che conta quasi 126 milioni di stream sul solo Spotify e cinque dischi di platino.

Di recente Finesse ha prodotto DESNUDA di Blanco, al fianco di Michelangelo, e FIRST DAY OUT dell’amico Shiva, co-prodotta insieme a Adam11.

Il brano è fuori da venerdì 19 luglio per Epic Records/Sony Music Italy

Finesse bad boy significato del brano

Nei giorni scorsi in alcune città italiane sono apparsi billboard digitali che dapprima mostravano solo la collana del produttore, e successivamente svelavano tutti i dettagli relativi alle collaborazioni di questo nuovo brano.

In questo nuovo singolo Finesse riunisce la mitica coppia di golden boys del rap italiano, Shiva e Capo Plaza, a distanza di 5 anni dal loro ultimo feat, e coinvolge anche AVA.

Il pezzo è caratterizzato da un beat dalle sfumature latinoamericane, il brano racconta di un amore complicato in cui lei è tanto bella quanto lui è un bad boy.

FINESSE BAD BOY TESTO

Finesse

Io e i miei amici quella siamo usciti fuori

Per dimenticar la fame e questi riflettori

Le tue amiche su di me han brutte opinioni

E si è scottata dalle tue passate relazioni

Sembri così fredda

Come un drink

Come il tempo invernale

Sei bella

Pensa quanto è geloso tuo padre

Sei così piena di curve, le vorrei guidare

Senza protezione

E senza far rumore

Il mio bicchiere acqua santa, santa

L’ho sporcato con la Fanta, Fanta

Dopo di te non ho mai pensato a un’altra

Stavo all’inferno al 360

Dammi un modo si per calmarmi

Un posto in mezzo ai più grandi

Fumando e facendo sesso

E poi viceversa fino alle tre

Quando appare il nome tuo sul cell-phone

giuro che arrivo adesso

Lo giuro mami

Pensare che in tutto l’universo

Mi sono proprio perso nelle tue mani

Sei cattiva soltanto di sera

Dentro una tutina leggera

Ma a me dici non è importante

Guardi le altre, ti prendi male

Baby so

Vuoi un vero bad boy

Qualcosa di vero tra noi

Come guardano sti avvoltoi

I miei occhi parlano e i tuoi

E sto amore si è bellissimo e bastardo

Giuro ci rimango spiega le ali

Ora ho un solo colpo e giuro baby non lo sbaglio

L’inferno è così caldo

Trecento gradi

E sta arrivando la sera e scendi più giù

Ora so se sincera nel fuoco for you

Lacrime sull’asfalto

La pioggia è di passaggio

Prova a volare in alto e non sprofondare

Baby sei così difficile da decifrare

Da replicare

Dimmi dama perspicace

Amare se è così difficile e facile odiare

Mille pare

Baby fammi respirare

Quando appare il nome tuo sul cell-phone

giuro che arrivo adesso

Lo giuro mami

Pensare che in tutto l’universo

Mi sono proprio perso nelle tue mani

Sei cattiva soltanto di sera

Dentro una tutina leggera

Ma a me dici non è importante

Guardi le altre, ti prendi male