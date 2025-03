Franco126 e Giorgio Poi lanciano “Nottetempo”, una ballata onirica che racconta l’amore ai tempi dell’insonnia e dei ricordi

Franco126 testo e significato del nuovo singolo Nottetempo, brano in duetto con Giorgio Poi primo singolo estratto dal nuovo album Futuri Possibili.

Il pezzo è disponibile in radio dal 28 marzo, stesso giorno in cui il nuovo disco esce in digitale, vinile e CD per Bomba Dischi/Universal Music.

Franco126 Nottetempo: significato della canzone

Nottetempo è una ballata sospesa tra malinconia, introspezione e affetto. Il testo, firmato da Franco126, Pietro Di Dionisio, Pietro Paroletti e Giorgio Poi, racconta lo sguardo parallelo di due vite che si sono amate, osservate attraverso le stanze in cui vivono e attraverso ciò che rimane.

Franco126 dipinge scene quotidiane con immagini nitide: panni stesi, libri, silenzi notturni, poster sulle pareti e piante dimenticate. La distanza tra i due protagonisti si percepisce nei dettagli e nei pensieri non detti. Ma è proprio “nottetempo” che tutto può cambiare. È la notte, infatti, a dare spazio ai pensieri più profondi e a riaccendere emozioni sopite.

Il brano è una riflessione sull’amore e sull’attesa, ma anche sulla possibilità di nuovi inizi.

Il ritorno di Franco126 con Futuri Possibili

Dopo quattro anni dal suo ultimo lavoro da solista, Franco126 pubblica un album che unisce la sua anima più intima e cantautorale (già emersa in Stanza Singola e Multisala) con le radici più urban esplorate nel collettivo Lovegang126.

Prodotto da Golden Years (con la partecipazione di WISM in alcuni brani), il disco presenta 13 tracce e un cast di featuring d’eccezione: Coez, Ketama126, Ele A, Fulminacci e Giorgio Poi. Il tutto accompagnato da una scrittura meticolosa, che mescola sogno e realtà.

Già annunciato nelle scorse settimane il tour dell’artista:

5.06.25 – Bastia Umbra (PG) – Chroma Festival

6.06.25 – Roma – Auditorium Parco della Musica – Cavea (SOLD OUT)

8.06.25 – Roma – Auditorium Parco della Musica – Cavea (SECONDA DATA)

12.06.25 – Milano – Magnolia

13.06.25 – Firenze – Anfiteatro delle Cascine

14.06.25 – Udine – Castello di Udine

19.06.25 – Caserta – Caserta Summer Fest

20.06.25 – Rende (CS) – Be Alternative Festival

21.06.25 – Molfetta – Eremo Club

27.06.25 – Collegno (TO) – Flowers Festival

28.06.25 – Bologna – Bonsai

8.08.25 – Sogliano al Rubicone (FC) – Piazza Matteotti

24.08.25 – Catania – Villa Bellini

5.09.25 – Pescara – Terrasound

I biglietti sono già disponibili su www.futuripossibili.com

Franco126 – Nottetempo (testo)

Nella mia stanza tutto è lasciato a caso

Pile di libri usati e di magliette oversize

C’è il poster di un film horror sulla parete

E un basilico che muore di sete

Nella tua stanza tutto trova il suo posto

Anche quel paio di Rayban che una volta era mio

C’è un disco di Battisti su uno scaffale

Ed un armadio pieno fino a scoppiare

E chi lo sa se stai dormendo adesso

Mentre il tuo cane scalda un angolo del letto

Se stai volando su un oceano di silenzio

E prende vita l’universo che hai dentro

E invece io ti sto pensando, lo ammetto

Mentre si accendono le stelle sopra il tetto

E controvoglia sfoglio un libro che ho già letto

Ma l’orologio va al rovescio

La luna da quaggiù sembra uno specchio

Ah, conto fino a tre

Ma trovo un mucchio di nodi da sciogliere

Vorrei parlare ma non trovo la bocca

vorrei uscire ma non c’è la porta

Se queste scale si possono solo scendere

Non rischierò di schiantarmi contro le nuvole

Lo so che di giorno c’è poco da fare

Ma notte tempo tutto può cambiare

Dalla mia stanza vedo solo palazzi

File di panni stesi e luci delle tv

Una signora insonne fuma in balcone

E c’è una coppia che discute da ore

Dalla tua stanza vedi il verde di un parco

Un orizzonte di pini, sembra un’altra città

C’è un netturbino in giro per il quartiere

E un gran casino giù nel pub irlandese

E chi lo sa se stai dormendo adesso

Mentre il tuo cane scalda un angolo del letto

Se stai volando su un oceano di silenzio

E prende vita l’universo che hai dentro

E invece io ti sto pensando, lo ammetto

Mentre si accendono le stelle sopra il tetto

E controvoglia sfoglio un libro che ho già letto

Ma l’orologio va al rovescio

La luna da quaggiù sembra uno specchio

Ah, conto fino a tre

Ma trovo un mucchio di nodi da sciogliere

Vorrei parlare ma non trovo la bocca

vorrei uscire ma non c’è la porta

Se queste scale si possono solo scendere

Non rischierò di schiantarmi contro le nuvole

Lo so che di giorno c’è poco da fare

Ma notte tempo tutto può cambiare

Ma notte tempo tutto può cambiare