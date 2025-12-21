Marco Mengoni: il brano Coming Home arriva in radio per il suo compleanno

La notizia era nell’aria già dalla chiusura della leg europea. Coming Home nella versione di Marco Mengoni arriva in radio nel giorno del compleanno dell’artista. Il brano è nato come progetto Amazon Music Original e segna una tappa importante di fine anno.

Il pezzo è già disponibile sulle piattaforme digitali. Inoltre, è uscito in esclusiva su Amazon in versione vinile ad edizione limitata. Attualmente il singolo è ad un passo dalla Top 20 di vendita FIMI. L’ingresso ufficiale in rotazione radiofonica è fissato per il 25 dicembre.

Marco Mengoni, Coming home arriva in radio

Coming Home è una ballad in lingua inglese. Per l’occasione Marco Mengoni ha collaborato con il cantautore americano Matt Simons. La produzione è firmata dallo stesso Mengoni insieme a Giovanni Pallotti.

Il brano ha un’impronta sonora soul anni ’70. Si smarca così dalle tipiche produzioni pop stagionali. L’artista ha scelto di registrare la canzone proprio durante le tappe del Live In Europe 2025. Il pezzo è stato lavorato “on the road”. Il progetto ha coinvolto i musicisti della band e i coristi per riportare in studio l’energia dei palchi internazionali.

L’approdo nelle radio italiane arriva dopo il sold out finale al Palacio Vistalegre di Madrid. Questa data ha chiuso una stagione live dai volumi imponenti. I numeri del 2025 descrivono un impatto industriale netto. Marco Mengoni ha tenuto 45 concerti totali.

Il tour ha generato oltre 750.000 biglietti venduti. La tranche Marco Negli Stadi ha superato i 500.000 spettatori. Le arene europee hanno invece registrato 250.000 presenze. Questi dati confermano il buon feedback dell’artista anche in Europa.

Oggi il cantautore vanta un palmarès di 85 dischi di platino. Il suo catalogo supera i 3 miliardi di streaming. Ora i fan sono in attesa del prossimo passo. Il nuovo album di Marco Mengoni arriverà quasi certamente nel 2026.

marco mengoni – Coming Home – Testo

Snowing out over where I used to walk with you,

I see your beautiful smile.

Going out, this is where I found the people who

know your heart.

All the faces, all the memories

all the places, what it meant to me,

holding on to what I used to be.

Lately, this world’s been driving me crazy

with tears filling up my eyes,

a scene from another life.

Oh oh oh, coming home,

shining all over down every road.

Here all the people say,

‘There’s no place I’d rather stay

right here on Christmas Day’.

Out on this quiet night,

got a dream of rebuilding

that’s stopping me, stopping me.

Hiding out, thinking about

how do I show my heart.

I remember when I felt alive

far away from all the prying eyes,

right back where it all used to be mine.

Lately, this world’s been driving me crazy

with tears filling up my eyes,

a scene from another life.

Oh oh oh, coming home,

shining all over down every road.

Here all the people say,

‘There’s no place I’d rather stay

right here on Christmas Day’

Coming Home – Traduzione

Nevica là fuori dove ero solito camminare con te,

vedo il tuo bellissimo sorriso.

Uscendo, questo è il posto dove ho trovato le persone che

conoscono il tuo cuore.

Tutti i volti, tutti i ricordi

tutti i luoghi, quello che hanno significato per me,

restando aggrappato a ciò che ero solito essere.

Ultimamente questo mondo mi sta facendo impazzire

con le lacrime che mi riempiono gli occhi,

una scena da un’altra vita.

Oh oh oh, tornando a casa,

risplendendo ovunque lungo ogni strada.

Qui tutte le persone dicono:

“Non c’è nessun altro posto dove preferirei stare

proprio qui nel giorno di Natale”.

Fuori, in questa notte silenziosa,

ho un sogno di ricostruzione

che mi ferma, mi ferma.

Nascondendomi, pensando a

come mostrare il mio cuore.

Ricordo quando mi sentivo vivo

lontano da tutti gli occhi indiscreti,

proprio là dove tutto era mio.

Ultimamente questo mondo mi sta facendo impazzire

con le lacrime che mi riempiono gli occhi,

una scena da un’altra vita.

Oh oh oh, tornando a casa,

risplendendo ovunque lungo ogni strada.

Qui tutte le persone dicono:

“Non c’è nessun altro posto dove preferirei stare

proprio qui nel giorno di Natale”.