16 Dicembre 2025

Io Canto 2 e Yo canto 2. Laura Pausini scopre le carte sui nuovi progetti: data di uscita, tracklist e featuring

Dal pre-save alle copertine fino ai duetti e ai formati fisici del disco in uscita nel 2026.

o Canto 2, il nuovo album di Laura Pausini in uscita nel 2026
Laura Pausini svela tracklist e data di uscita dei suoi nuovi album: Io canto 2 e Yo canto2.

Con l’arrivo del 2026 ormai vicinissimo la cantante italiana più amata nel mondo inizia a scoprire le carte sui suoi nuovi progetti discografici, due dischi, uno per il mercato discografico italiano e uno per quello latino, con tracklist completamente differenti.

Le copertine, anch’esse differenti, mantengono una linea grafica coerente: minimal, elegante, con Laura Pausini al centro della scena. Un’immagine che accompagna l’idea di un progetto pensato come ponte tra repertorio storico e nuova fase artistica. Lo slogan del progetto è: make music, not war.

Parallelamente cresce l’attesa per il ritorno live. Il nuovo capitolo dell’IO CANTO / YO CANTO World Tour 2026/2027 partirà dalla Spagna per poi toccare America Latina, Stati Uniti, Canada, Italia ed Europa, con un calendario che includerà palazzetti e stadi.

Se volete scoprire quali brani, dopo le anteprima di Turista di Bad Bunny e La mia storia tra le dita di Grignani e il primo singolo, Ritorno ad amare, di Biagio Antonacci, sono stati inseriti nel disco oltre a data e versioni in uscita oltre ai featuring contenuto nel disco, cliccate in basso su continua.

